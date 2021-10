Opwinding in de ochtendmiezer. Omdat de drukke verkeersweg is opgebroken kan een ambulance er niet langs. Opgefokt door de gillende sirene wappert een verkeersregelaar wild met zijn armen en schreeuwt moeilijk te begrijpen instructies naar de auto’s die de doorgang blokkeren. ‘Wegwegwegweg! Doordoordoordoor!’

Als passerende voetganger zie ik dat het simpel is. De automobilisten moeten eerst voorzichtig over de middenberm naar de andere rijbaan, daar strak tegen het Heras-hekwerk gaan staan, en eventjes het hoofd koel houden. Samenwerken is oplossen. Toch kiest iedereen voor die andere optie: overkoken. Hoe wilder de regelaar wappert, hoe dikker de middelvinger die naar hem wordt opgestoken, hoe wilder hij wappert, hoe grover de scheldwoorden uit de autoraampjes.

De sirene loeit, het verkeersinfarct groeit. Vreemd, hoe het besef dat er ergens iemand in medische nood verkeert, wie weet is het hun moeder wel, compleet vervliegt in de wolk van ongeduld en stress. Omdat niemand gekke henkie wil zijn, is iedereen hem.