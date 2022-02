‘De Schreeuw is mijn lievelingsschilderij, want dat is heel raar’

Beeld Adriaan van der Ploeg

Waar en met wie woon je?

‘In Leiden, met mama Laura (43), papa Reinier (44) en mijn kat Chrissie (1).’

Wie zijn je beste vrienden en vriendinnen?

‘Ik heb heel veel vrienden en vriendinnen, maar geen beste vriendin. Eigenlijk vind ik iedereen even lief en is het leuk om met alle kinderen te spelen.’

Wat doe jij het liefst?

‘Ik hou van tekenen. Voor tekenles heb ik een thuisopdracht gekregen. Daar ben ik bijna klaar mee. Ik speel ook graag met andere kinderen op de flat. We spelen vaak coronatikkertje. Een tikker steekt dan een ander aan door te tikken. Eerst hebben we twee tikkers en als zij andere kinderen tikken, moeten die mee tikken. Soms spelen we in onze boomhut. Dat is best gezellig. Ik zit op tennis, maar ik moet nog goed oefenen. Schaatsen doe ik ook. Dat kon ik vorige winter ook al.’

Welke tekening van jezelf vind jij het mooiste?

‘Mijn tekening van een tijger en die van een kat. Ik heb ze allebei op tekenles gemaakt. Het liefst teken ik katachtigen. Dat vind ik makkelijk. Het is makkelijker dan mensen, omdat ik mensenogen moeilijk vind om na te tekenen.’

Heb je nog meer huisdieren?

‘In het midden van mijn flat hebben we een grote tuin met huisdieren. We hebben kippen, konijnen, cavia’s en katten. Onze kippen heten Neelie, Aletta en Simone. De namen zijn door vrouwen in mijn flat bedacht. Aletta is ontsnapt, maar we weten wel waar ze zit. De andere kippen leggen lekker veel eieren, dus ik heb altijd verse eitjes.

Wie is je favoriete kunstenaar?

‘Van Gogh is mijn favoriete kunstenaar. Rembrandt van Rijn en Leonardo da Vinci vind ik ook heel goed. Ik ga binnenkort naar Parijs, dus dan zal ik de Mona Lisa zien. Mijn spreekbeurt ging over kunst. Het laatste schilderij dat ik heb gemaakt is een soort kat met allemaal warme kleuren van de binnenkant en koude kleuren aan de buitenkant. Het heeft allemaal streepjes, zoals van Gogh ook doet.’

Welk schilderij vind je mooi?

‘Ik kijk eigenlijk meer naar schilderijen dan naar de kunstenaar zelf. De Schreeuw is mijn lievelingsschilderij, want dat is heel raar. Je hebt daar ook van die streepjes en gemengde kleuren en je ziet echt dat het schreeuwt. Ik heb die weleens proberen na te tekenen. Het was wel moeilijk om na te maken. Mijn namaak is wel mooi, maar het poppetje heeft een iets te groot hoofd.’

Hoe ziet je leven er over tien jaar uit?

‘Ik hoop dat ik dan juf ben op de basisschool en een beroemde kunstenaar. Dat wil ik allebei tegelijk zijn.’