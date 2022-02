De ruïne zag eruit als een uitgewoonde boerderij, maar van binnen bleek het een uitgewoond partycentrum

Heel soms, eens in het half jaar, kijk ik op Funda, vijf minuten, waarna we een week uit de running zijn. Altijd zie ik ergens een kerk, een afgedankte onderzeeër in een haventje, waarna een stralende toekomst zich onontkoombaar ontvouwt. ‘We hoeven alleen het plutonium eruit te slopen’, roep ik al snel, ‘en we wonen onder water! Wat houdt ons tegen?’

(Water en plutonium. En dat duurt dan een koortsachtige week, dokter, het besef.)

Dit keer voerde de levenswandel halsoverkop naar Gieterveen, waar een sloopklare ruïne op ons lag na te roken van haar ‘vorige bestemming’.

Jet: ‘Waar is dat?’

‘Noordelijk’, antwoordde ik, gebarend in de lucht. Alles draait om volgorden. Eerst een aankoopmakelaar onthullen, een tennisclub, het merk verhuisdozen, dan pas de provincie. Beginnen met ‘Drenthe’ is ophouden met ‘Drenthe’.

De ruïne zag er aan de voorkant uit als een uitgewoonde boerderij, maar van binnen bleek het een uitgewoond partycentrum. De enorme bouwval had decennia dienstgedaan als feestlocatie voor de regio, ook Duitsers.

‘Duitsers?’

Snel liet ik haar de verpletterende foto zien, een roodbruine zaal van 18 meter lang, 4 hoog en 10 breed, met halverwege een ‘bierpunt’.

‘ALLE BOEKEN’, hijgde ik. ‘WAND.’ En bezweek. (Figuurlijk, niet echt, ik ben Eline Vere niet. Maar wel bijna, trouwens. Nee, erger, mijn enthousiasme oversteeg appelflauwten.) Deze zaal, een bankstel erin, en kasten, kasten voor alle boeken. Woonkamer. Zaal. Boeken. Allemaal.

‘Waarom kost dat ding’, zei Jet traag, ‘400 vierkante meter woonoppervlak, met tuin, maar 250 duizend euro? Zijn er aardbevingen, ofzo?’ Altijd op zoek naar nattigheid. Onderzeeër: nattigheid. Bierpunt: nattigheid. Waarom?

Doe als ik, en bel de makelaar. ‘Euh...’, zei ik, ‘de feestzaal, is-ie er nog? We willen er een zuurvrije bibliotheek van maken. Met regio-uitstraling.’ Na een lange stilte: ‘Uw bod kunt u uitbrengen op onze website. Ik moet u waarschuwen dat het een pand is met specifieke uitdagingen.’

Ik vertrek bellen?

Jet had inmiddels wat foto’s paraat van de bovenverdieping. Bij The Exorcist heb ik haar zien wegdommelen, maar hier schrok ze toch van. Bepaalde met ‘bloed besmeurde wandjes’ vond ze ‘creepy’. ‘Dat geeft karakter’, bulderde ik. Zij: ‘Gieterveen heeft geen station.’ Ik: ‘Er zit een rijschool in de dorpsstraat.’ Zij: ‘Weet je wel hoeveel tijd het kost, een spookhuis opknappen? Writen kun je wel shaken.’

Meteen belde ik Mike, mijn broer. Of hij voor een riant salaris bouwopzichter wilde worden. Jawel, wilde hij wel. Met een helmpje op vloeren storten, soms even langs Amsterdam. Ook stuurde ik foto’s naar Ron, onze klusjesman. ‘Die is mooi’, zei hij, waarmee hij lelijk bedoelt, zie eerdere columns. Tussen de lachsmileys door zag hij het wel degelijk zitten, met veel geduld, veel geld, en veel mazzel met aannemers. En geen aardbevingen, natuurlijk, daar. Ik: ‘Maar jij zegt dus doen?’ Geen antwoord.

Jet: ‘Er is geen supermarkt.’ Ik hing alweer aan de lijn met Leistra, architect. Mijn schoolvriend klonk mat. ‘Die bovenverdieping’, zei hij, ‘die krijg je nog wel opgeknapt, maar die schoenendoos. Die moet helemaal plat. Kan spaanplaat zijn. Ik zie latjes.’

Wat is er mis met latjes?