De Robin Hood van Ecuador: 5 redenen waarom u Rafael Correa moet leren kennen

Rafael Correa in Havana, in april 2018. Beeld AFP

Hij wordt vervolgd voor kidnapping van een oppositiepoliticus

Rafael Correa (55), de populaire ex-president die van 2007 tot 2017 de scepter over Ecuador zwaaide, is in juridische problemen geraakt. Een rechter oordeelde woensdag dat er voldoende bewijsmateriaal is om hem te vervolgen voor de mislukte ontvoering van oppositieparlementariër Fernando Balda. De ex-president ontkent dat hij opdracht heeft gegeven voor de ontvoering.

In 2012 vluchtte Balda naar Colombia, nadat hij in Ecuador tot twee jaar celstraf was veroordeeld wegens kritiek op Correa’s regering. Vijf mannen dwongen Balda in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá in een auto te stappen, maar ze werden onderweg door een lokale politie-eenheid aangehouden. De ontvoerders verklaarden te handelen in opdracht van de geheime dienst van Ecuador, met als missie Balda terug te brengen naar het land.

Hij was een soort Robin Hood van Ecuador

Vanaf het moment van zijn aantreden streed Correa tegen armoede en ongelijkheid. Hij maakte een eind aan het ‘neoliberale systeem’ dat volgens hem in Ecuador was ontstaan, en zette grootschalige overheidsprogramma’s op om de arme bevolking te steunen. Het percentage van de bevolking dat tijdens zijn bewind onder de armoedegrens leefde daalde van 36,7 naar 22,5 procent. Dat leverde hem de loyaliteit op van miljoenen arme Ecuadoranen, die hem zien als brenger van politieke en economische stabiliteit.

Hij regeerde met ijzeren vuist

Correa dreigde tijdens zijn bewind kritische kranten te sluiten en raakte in een felle strijd verwikkeld met het bedrijfsleven, inheemse groepen en milieuactivisten. Hij regeerde met ijzeren vuist en probeerde zijn macht te consolideren door het staatsrechtelijk mogelijk te maken dat een president een oneindig aantal termijnen kan aanblijven. Dat voorstel werd met een referendum tegengehouden.

Hij wordt opgejaagd door zijn voormalige politieke bondgenoot

Volgens Correa is de beschuldiging van de ontvoering onderdeel van een ‘politieke heksenjacht’ die vorig jaar begonnen is, nadat hij aftrad en Lenín Moreno de nieuwe president van Ecuador werd. De twee mannen golden in de jaren dat Correa aan de macht was als bondgenoten binnen de democratisch-socialistische partij Alianza PAIS, maar nadat Moreno president werd ontpopte die zich tot aartsvijand van zijn voorganger. Zo begon hij een onderzoek naar ‘mismanagement’ van de staatskas gedurende Correa’s laatste ambtstermijn.

Hij verblijft als ‘voortvluchtige’ in België

Of de ex-president werkelijk vervolgd gaat worden, is onzeker: dat kan alleen als hij voor de rechtbank in Ecuador verschijnt. Correa woont sinds vorig jaar met zijn vrouw in België en weigerde de afgelopen maanden naar zijn geboorteland te reizen om zich te melden voor het onderzoek rond de mislukte ontvoering van Balda. De rechter bestempelde hem daarom afgelopen woensdag formeel als ‘voortvluchtige’. Correa tweette dat hij ervan overtuigd is dat een rechtsstaat als België hem nooit aan Ecuador zal uitleveren.