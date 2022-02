De receptionist probeerde mij te verwelkomen in de toekomst

Over het Parijse hotel zou niks bijzonders zijn te melden, ware het niet dat een matzwart apparaat een prominente plaats in de lobby innam: ‘la D-Vine Pro’. Je moest er reageerbuisjes met peperdure wijn in stoppen, waarna de machine zou zorgen voor de perfecte temperatuur en zuurstofgraad. Aan de onderkant zou dan de hemel je glas insijpelen. ‘Het is de toekomst’, zei de receptionist met glimmende ogen.

Het was aandoenlijk, hoe hij terstond zijn gewone taken vergat om mij in te wijden in dit wonder. Maar la D-Vine wenste geen enkel buisje te accepteren, begon zich telkens opnieuw uitgebreid te reinigen en communiceerde schimmige boodschappen via haar display. Minutenlang wist de receptionist een steeds stijvere glimlach te bewaren, toen excuseerde hij zich en beende naar het kantoortje achter de balie, waar ik hem op Basil Fawlty-achtige wijze hoorde imploderen. Snel leegde ik een buisje Chateau Margaux rechtstreeks in mijn glas, te dorstig om de toekomst af te wachten.