De podcast Will Be Wild legt de griezelige details bloot van de aanval op het Capitool ★★★★☆

Will Be Wild

Toen president Donald Trump aan de vooravond van zijn afscheid een tweet richtte tot zijn volgers, waren de reacties hartverwarmend. ‘Het is statistisch gezien onmogelijk dat ik de verkiezing van 2020 heb verloren’, schreef Trump. ‘Big protest in D.C. Be there, will be wild.’

De troepen kwamen in beweging, voor ‘de belangrijkste Trump-demonstratie ooit’. Vanuit het hele land gingen minivans, pick-uptrucks en afgeladen vliegtuigen op weg naar Washington. En de sfeer zat er lekker in, horen we in de huiveringwekkende, maar evenwichtige podcastserie Will Be Wild. We horen op sociale media gedeelde filmpjes van fans, en een scanderende Boeing: ‘USA, USA!’ De maker van het filmpje tettert er enthousiast overheen: ‘In dit vliegtuig zitten twee mensen die niet naar de Trump-demo gaan!’ Arme twee mensen.

Een dag later zouden de levens van de demonstranten – en de ziel van de Amerikaanse natie – voor altijd veranderen. Wat begon als een demonstratie tegen de bezegeling van het presidentschap van Joe Biden groeide uit tot een gewelddadige bestorming van het Capitool, en dus feitelijk een poging tot staatsgreep.

Will Be Wild, gemaakt door de onderzoeksjournalisten Andrea Bernstein en Ilya Marritz, volgt een aantal betrokkenen en probeert de schokkende gebeurtenissen te ontrafelen. De twee praten met agent Michael Fanone, die door de menigte in elkaar werd geslagen en getaserd, een hersenbeschadiging opliep en een hartaanval ternauwernood overleefde. Door rechtse media als Fox News werd Fanone na zijn publieke relaas weggezet als ‘loser’, en ook veel collega-agenten wilden niets meer met hem te maken hebben.

De makers proberen ook de motieven te begrijpen van de man die de agent taserde. Daniel Rodriguez zit in een cel in afwachting van zijn rechtszaak en heeft spijt. Hij vindt zichzelf een piece of shit. ‘Ik heb me gewoon laten meeslepen’, huilt hij tegen de FBI-agenten die hem verhoren. De jonge vrouw van de opgetogen filmpjes in het vliegtuig heeft geen spijt, zegt ze. ‘Als ik het opnieuw zou mogen doen, zou ik mijn kinderen meenemen. Ik had ze de kans op deze historische gebeurtenis niet mogen ontnemen.’

De podcastserie probeert de bestorming te begrijpen. En stuit op de zorgwekkende politieke gebeurtenissen die eraan voorafgingen. Waarom leek Trump zijn eigen ministerie van Binnenlandse Veiligheid te ondermijnen, en waarom werden rapporten over binnenlandse terreurdreiging onder het tapijt geveegd? Werd hier al iets groots in de steigers gezet?

Je krijgt per aflevering meer zicht op een angstig toekomstperspectief. Dit kan nog een keer gebeuren. Of zoals het in Will Be Wild wordt gezegd: ‘This was just a practice run’.