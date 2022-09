De ‘Pablo Escobar van Azië’ is na 17 jaar weer op vrije voeten

Haji Bashir Noorzai wordt omhelsd na zijn aankomst in Kabul. Beeld ANP / EPA

Na zeventien jaar cel keerde Bashir Noorzai deze week terug naar huis. Talibanstrijders ontvingen de bijna 60-jarige stamleider in de Afghaanse hoofdstad Kabul als een held en decoreerden hem met bloemenkransen.

In ruil voor zijn vrijheid liet het Talibanregime de Amerikaanse marineveteraan Mark Frerichs vrij. De 60-jarige Amerikaan werd meer dan twee jaar geleden ontvoerd in Kabul. Het was de eerste diplomatieke overeenkomst tussen Afghanistan en de VS sinds de extremistische beweging in augustus 2021 het land met geweld onder controle kreeg.

Noorzai werd in 2008 in New York schuldig bevonden aan heroïnesmokkel met een waarde van meer dan 50 miljoen dollar. Hij gold als een van de machtigste en gevaarlijkste drugshandelaren ter wereld. Een ambtenaar van de Drug Enforcement Agency (DEA) noemde hem zelfs de ‘Pablo Escobar van Azië’.

Informant voor de VS

Noorzai maakte naam als drugsbaron in de zuidelijke provincie Kandahar. Met papavervelden en heroïne-laboratoria in zijn bezit stond hij aan het hoofd van een internationaal drugsnetwerk. De gronden en de handel erfde hij van zijn vader. Volgens de Amerikanen financierde en bewapende Noorzai tijdens de bezetting van Afghanistan door de Sovjet-Unie (van 1979 tot 1989) een eigen leger van moedjahedien. Tijdens die periode zou Noorzai de latere Talibanoprichter Mullah Omar hebben ontmoet.

Vanaf de jaren negentig onderhield de rijke drugshandelaar goede banden met Omar en werd hij een belangrijke financier van de islamistische beweging. Hij voorzag de Taliban van een uitgebreid wapenarsenaal, met bijvoorbeeld granaatwerpers en antitankwapens. In ruil voor zijn steun lieten de Taliban het drugsimperium van Noorzai ongemoeid, zo stelden de Amerikaanse autoriteiten vast in een verklaring na Noorzais veroordeling.

Toch verleende Noorzai ook diensten aan de Verenigde Staten. Nadat de Amerikanen de eerste Talibanregering in de nasleep van de aanslagen van 9/11 verjoegen, werd de Afghaanse stamleider informant voor het leger van president George Bush. Hij onthulde de locaties van geheime wapenopslagplaatsen en beloofde zijn invloed in het zuiden van Afghanistan te gebruiken om de regio te stabiliseren. Maar nadat enkele van Noorzais Talibanvrienden verdwenen, vertrouwde hij de Amerikanen niet meer en vluchtte hij naar buurland Pakistan om zijn internationale drugshandel voort te zetten.

Later zochten Amerikaanse agenten van de DEA opnieuw contact met Noorzai. Ze spraken enkele keren af in Dubai om financiële netwerken van terrorisme in Afghanistan te onderzoeken. Uiteindelijk overtuigden de Amerikanen Noorzai in 2005 voor een bijeenkomst naar New York te reizen. In de buurt van het voormalige World Trade Center werd hij ondervraagd over onder meer de Afghaanse opiumproductie en Osama bin Laden.

Elf dagen na zijn aankomst arresteerden Amerikaanse agenten hem. ‘Ik dacht dat het een grap was’, vertelde Noorzai in 2007 vanuit zijn cel tijdens een telefonisch interview aan magazine Time. Een van de DEA-agenten had gezegd dat zijn reis naar de VS ‘als een vakantie’ zou zijn. Achteraf concludeerde Noorzai dat hij in de val was gelokt. Na zijn arrestatie verdween de drugsbaron zeventien jaar achter Amerikaanse tralies.

Wereldwijd drugsnetwerk

Voor de Amerikanen bevond Bashir Noorzai zich op het snijpunt van de war on terror en de war on drugs. De toenmalige hoofdofficier van justitie in New York beschreef de opsluiting van Noorzai als een belangrijke overwinning in de strijd tegen terrorisme: ‘Bashir Noorzais wereldwijde drugsnetwerk steunde een Talibanregime dat van Afghanistan een broeinest van internationaal terrorisme heeft gemaakt, een erfenis die de regio blijft destabiliseren. De veroordeling vandaag zet eindelijk een punt achter Noorzais lange loopbaan als crimineel.’

Ondanks zijn undercoveracties wilden de Taliban Noorzai graag terughalen naar Afghanistan. Zijn vrijlating kwam twee jaar geleden al ter sprake tijdens vredesonderhandelingen tussen vertegenwoordigers van de Taliban en diplomaten van oud-president Donald Trump. In die zogeheten Doha-overeenkomst kondigden de Amerikanen ook de volledige terugtrekking van Navo-militairen uit Afghanistan aan.

Uiteindelijk vertrokken de westerse soldaten samen met veel Afghaanse burgers halsoverkop in augustus 2021, nadat de Taliban de hoofdstad hadden veroverd. De extremistische beweging installeerde een nieuwe regering en riep Afghanistan uit tot een islamitisch emiraat. Middelbaar onderwijs voor meisjes is er afgeschaft.

Hoewel het Talibanregime door geen enkel land ter wereld wordt erkend, hoopt de minister van Buitenlandse Zaken Amir Khan Muttaqi dat de gevangenenruil ‘een nieuw hoofdstuk opent in de bilaterale relaties tussen de VS en Afghanistan’. Op die manier vervulde Noorzai deze week de rol van diplomatieke pion. De voormalige drugsbaron zelf zag de toekomst na zijn aankomst op de luchthaven van Kabul rooskleurig: ‘Mijn vrijlating en die van een Amerikaan zullen voor vrede zorgen tussen de twee landen.’

3 x Haji Bashir Noorzai: Bashir Noorzai stond in juni 2004 op de tiende plaats van een Amerikaanse lijst met de meestgezochte drugsbazen, naast leden van beruchte families uit Latijns-Amerika. De titel ‘Haji’ in zijn naam duidt op een ondernomen bedevaart naar Mekka. De jaarlijkse pelgrimstocht is een religieuze plicht voor moslims. Voor zijn arrestatie bracht Bashir Noorzai zijn tijd vooral door in de Pakistaanse stad Quetta, met drie vrouwen en dertien kinderen. Hij had ook verblijven in Afghanistan en de Verenigde Arabische Emiraten.