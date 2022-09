De oorlog als strijd tussen de Ï en de Z, twee schaakstukken tegenover elkaar

Oekraïne boekt niet alleen winst op het strijdtoneel, ook de Oekraïense ‘Ï’ is in opmars. De letter verschijnt ineens overal op muren in straten van bezette steden als Marioepol en Cherson, als het Oekraïense antwoord op het Russische Z-symbool. De Russen maken jacht op de Ï-schrijvers, maar vooralsnog zonder veel succes.

De oorlog teruggebracht tot een strijd tussen twee letters, als schaakstukken tegenover elkaar. Zoals de betekenis van de Z nooit helemaal duidelijk werd, doen er nu ook verschillende verhalen de ronde over de Ï. Mijn favoriete verklaring is dat de letter niet voorkomt in de Russische versie van het cyrillisch schrift, maar wel in de Oekraïense, bijvoorbeeld in de woorden ‘Kyiv’ en ‘Oekraïne’. Hoe dreigend de Z ook oogt, ik denk dat er meer kracht schuilt in een streepje met twee puntjes erboven dat elke Rus eraan herinnert dat hij in het buitenland is.