De onthulling van Roos van Reedijk en de grote teen van Harry Styles

Elke vrijdag belicht Aaf Brandt Corstius twee opmerkelijke celebritynieuwtjes. Vandaag: Roos van Reedijk en Harry Styles.

Gras

Het lievelingsprogramma van uw sterrenkijker is weer begonnen: Kopen zonder kijken. Driehonderdmiljoen Nederlanders kijken er wekelijks naar, maar voor de zekerheid: in dit programma tekenen gefrustreerde huizenzoekers blind een contract zodat celebritymakelaar Alex van Keulen een huis voor ze kan kopen. Hij wordt geflankeerd door celebrity-aannemer Bob Sikkes, celebrity-Ibizastylist Roos van Reedijk en celebrity Martijn Krabbé.

Roos van Reedijk

Deze week twee nieuwtjes rond het programma: Alex van Keulen viel bij de inspectie van een uitgewoond jarendertighuis in Hilversum (de natte droom van iedere dertiger in de Randstad) achteruitlopend in een verwaarloosde siervijver. Dit fragment werd veel gedeeld, waarbij er volgens uw sterrenkijker te weinig aandacht was voor wat Bob Sikkes meteen daarna deed: die praatte onverstoord door over de uitbouw en de schuifpui. Vakman.

Het andere nieuws was dat er een aankopend stel is opgestaan dat door Twitter werd omarmd in plaats van giftig verguisd. Roos Reedijk besprak ze in RTL Boulevard; Cevar en Shannon, die dolblij waren met hun nieuwe huis in landelijk Groningen en aanhoudend dansten van verrukking. ‘Ik ruik dit en ik denk heee,’ was een van de quotes van Cevar, die een tuin met gras wilde en dat ook kreeg.

Boulevard kondigde ook aan dat Reedijk het ‘geheim achter het KvK-stylingbudget’ zouden openbaren. Volgens uw sterrenkijker is dat ostentatief een meubelwinkel inlopen waarbij de naam van desbetreffende winkel constant te zien is. Maar volgens Reedijk is het geheim: ‘Shoppen op Marktplaats en hele gave vintagesites.’

Jaloers

Zoveel Harry Stylesnieuws, een gewoon mens houdt het niet meer bij. Nu Harry Styles niet alleen meer volksstammen weke tieners betovert, maar er ook een steeds groter bataljon veertigers over zijn nieuwe plaat fangirlt (veertigers zeggen plaat), is het tijd voor een recap van een maand Stylesnieuws.

Harry Styles op het Coachella-festival, april 2022. Beeld Getty Images for Coachella

Rond de lancering van het album Harry’s House was er al veel gedoe over de grote gelakte teen van Styles, die door een gat in een sok heen stak op de cover van het blad Better Homes and Gardens. De teen verdeelde zijn fans: was dit een brug te ver of gewoon ontiegelijk Harry?

Sommigen twitterden dat ‘de grote teentatoeage van Harry Styles eindelijk de erkenning krijgt die hij verdient’ of zeiden gewoon verliefd ‘HIS TOE’. Anderen waren meer van: ‘Wiens monsterlijke idee was dit?’

Daarna opnieuw gedoe: een deel van Harry’s House lekte voorbarig uit, en daar waren de fans zeer verbolgen over.

Vervolgens legden paparazzi Styles vast bij een circusschool, waar hij acrobatisch leerde vliegen voor een aankomende videoclip. Hij droeg een verenpak en herenschoenen: alle fans in de war van vreugd.

En deze week kwam ook nog Mick Jagger op de proppen, met wie Styles vaak wordt vergeleken. Jagger uitte zich in de Sunday Times als een oude jaloerse, sorry, boomer: ‘Ik droeg vroeger veel meer oogmake-up dan hij. Ik was veel androgyner. (…) Hij heeft ook niet dezelfde stem als ik en beweegt zich op het podium niet als ik.’ Jagger weet vast van het bestaan van het fanleger van Styles. Dus dit is dapper.