De ongelofelijke opdoffer die nog steeds na-echoot voor Lex Uiting en zijn Suus

Beeld Ivo van der Bent

Iedereen die woorden als ‘uitstrijkje’, ‘traject’ en ‘baarmoedermond’ met hetzelfde gemak uitspreekt als de tekst op een boodschappenlijstje, is op een punt in het leven waar het niet leuk is. Voor jonge mensen komen daar nog termen bij als ‘miskraam’ en ‘kinderwens’, en dat somt zo ongeveer het afgelopen jaar op voor Lex en zijn Suus.

Er was een eerste deelname aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, een bloeding, spoed, de operatie, bikkelen en duizend zielvernielende keuzes (zoals een ‘We kozen voor het soort ingreep waarbij de kans op een gezond geboren kind maar 20 tot 30 procent is’), kortom een ongelofelijke opdoffer die nog steeds na-echoot, mede dankzij – daar is er weer eentje - ‘controles’. Morgen moet ze weer, het zijn niet de leukste dagen. ‘Lex wil het er de avond ervoor in bed al over hebben, maar dat vind ik niet fijn want dan ga ik ermee slapen.’ Liever de kop in het zand totdat het zover is, een beetje werken misschien, en dan na afloop instorten van de opgekropte emoties.

Die rollercoaster hebben ze vastgelegd in een podcast, zie die maar als een weergave van wat er thuis aan de keukentafel wordt besproken als slecht nieuws op de voordeur klopt. Suus: ‘We willen er vooral mee proberen om de 44 procent van de vrouwen te bereiken die in Nederland géén uitstrijkje laten maken. En misschien biedt het steun aan mensen in eenzelfde situatie.’

Lex: ‘Suus zegt op een gegeven moment tegen me: ‘Misschien kunnen we geen kinderen krijgen, maar ik hoop wel dat je voor altijd bij me blijft.’ Dat hakt erin bij me.’

Desondanks is er genoeg om wel blij van te worden. ‘Suus heeft een nieuwe baan,’ glundert Lex trots, en verder zijn ze drie weken geleden verhuisd naar de Amsterdamse Jordaan. Het is nog lang niet af, maar wel helemaal van hen ‘en als het zonnetje schijnt zitten we meteen op het bankje buiten’.

Lex, klagerig: ‘Ik heb het een beetje koud.’

Susan, ferm: ‘Trek dan een trui aan.’

Herstel gloort aan de gracht, luister maar.