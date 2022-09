De onderlinge gesprekken van de gelovige makers zijn een grote toegevoegde waarde van de podcast Biblebelt ★★★★☆

Wie als journalist een verhaal wil maken over de gereformeerde gemeenschap, stuit al snel op een muur van argwaan en wantrouwen. Refo’s weten dat de buitenwereld ze star en bekrompen vindt en hebben het gevoel dat ze hun geloof niet meer mogen belijden. Zie dan maar eens een podcast te maken over deze orthodoxe gelovigen.

Toch is dat Jorina Haspels en Berendien Tetelepta wonderwel gelukt in de vijfdelige podcast Biblebelt, gemaakt door het AD en de aangesloten regionale kranten. Vermoedelijk opende hun eigen christelijke achtergrond deuren die voor anderen dicht zouden zijn gebleven. Haspels zat van haar 6de tot haar 18de op een reformatorisch schippersinternaat in Krimpen aan den IJssel, Tetelepta ging met haar ouders naar een gereformeerde kerk in Aalten, bijgenaamd ‘het Jeruzalem van de Achterhoek’.

Beiden zijn nog steeds gelovige kerkgangers, al zijn ze wel naar minder zware kerken overgestapt. In een camper reizen ze kriskras door de biblebelt, de strook van Zeeland tot Overijssel waar veel orthodoxe protestanten wonen. Ze logeren op een refo-camping in het Zeeuwse Aagtekerke (‘natuurlijk gaan we zondags niet naar het strand’ is een van de huisregels). In Staphorst vertellen vier vrouwen (Janneke, Geesje, Aaltje en Trijntje) hoe ze hun rol ten opzichte van de man zien.

Zulke uitstapjes bieden inkijkjes in veilige en warme gemeenschappen. Het gaat over dorpen die tienduizenden euro’s inzamelen als er een boerderij afbrandt. Maar het zijn ook gemeenschappen waar hardop wordt getwijfeld aan je geloofsbelijdenis als een vrouw een nét iets te frivole rok draagt. Uit de kast komen als homo leidt er niet zelden toe dat je beste vrienden zich rigoureus van je afkeren.

Op scholen, in kerken en aan keukentafels spreken ze uitvoerig over die gereformeerde worsteling met homoseksualiteit. Zo bezoeken de makers het internaat waar Jorina Haspels fijne herinneringen aan heeft. De kostschool is onmiskenbaar vrijer geworden (zo zijn er tot Haspels verbazing computerspelletjes), maar de docenten hebben er nog altijd nauwelijks gesproken over homoseksualiteit, laat staan beleid gemaakt.

Op de terugweg, in de camper, neemt Haspels het op voor haar oude internaat, maar Tetelepta oordeelt strenger: zo creëer je geen veilig omgeving. De onderlinge gesprekken die de twee voeren, ingebed in hun eigen geloof, zijn een grote toegevoegde waarde. De makers hebben respect en begrip voor hun gesprekspartners, maar ze zijn zeker niet kritiekloos. Ze durven door te vragen en trekken hun eigen conclusies.