De normale wereld is steeds minder leuk, vindt Brigit, dus kiest ze voor de fantasiewereld

Brigit Darlang Beeld Jan Dirk van der Burg

Brigit Darlang (61), Rijswijk

Op het Fantasy Fest in de Broodfabriek is de piratendichtheid vandaag hoog – van Jack Sparrow zijn er zelfs een stuk of twintig – maar dat komt door Plunder, de piratenband waar ook Darlang haar kostuumkeuze op heeft afgestemd. ‘Paars is mijn kleur. Ik ben ooit in deze wereld gerold toen ik de muziek van Rapalje ontdekte, en toen viel ik met mijn neus in Kasselfest, nou dat was meteen bingo!’ Dus nu combineert ze haar baan als manager van een ict-afdeling bij een overheidsinstelling met een stuk of twintig fantasy-festivals per jaar. ‘Echte alter-ego’s heb ik niet hoor, ik ben wel één keer als heks gegaan, ging ik de kindjes bang maken, maar dat was bij de ouders geen succes. Maar het mooiste is: je bent hier even uit de normale wereld en die vind ik steeds minder leuk. Hier oordeelt niemand, je kunt dragen wat je wil, je voelt je bijna ongemakkelijker als je níét bent verkleed. Je bent echt even zonder zorgen. Dat is fijn, want naarmate je ouder wordt, ben je steeds minder zorgeloos. Als ik vroeger bijvoorbeeld fietste dacht ik nergens over na, en nu denk ik oh-oh-oh oppassen dat ik niet val, stom is dat, hè?’