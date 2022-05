De Nieuwe Kerk in Delft is de plek van Kader Abdolah: ‘De geest van Willem van Oranje is hier nog aanwezig’

Kader Abdolah Beeld Jordi Huisman

Wie? Kader Abdolah (67). Wat doet hij? Hij is schrijver. Waar? In de Nieuwe Kerk in Delft, omringd door de geesten van Willem van Oranje, Hugo de Groot en Johannes Vermeer.

Waarom heeft u voor deze plek gekozen?

‘Ik woon een paar steegjes van de Nieuwe Kerk vandaan, in een oud stadspand. Ik vind dergelijke huizen, met halfzuilen tegen de gevel en karaktervolle houten trappenhuizen, qua architectuur prachtig. Toch heb ik de gotische Nieuwe Kerk als mijn plek gekozen, want ik zie haar als het centrum van de Nederlandse schoonheid en geschiedenis. Het is een imposant bouwwerk en het is betoverend hoe het licht door de glas-in-loodramen valt.

Verder is Willem van Oranje in deze kerk begraven, iemand die mij na aan het hart ligt. Net als ik heeft hij vlucht en immigratie meegemaakt. Ik heb het gevoel dat zijn geest hier nog steeds aanwezig is, samen met die van Hugo de Groot en Johannes Vermeer. Hun standbeeld en geboortehuis staan op enkele meters afstand van de kerk. Nederlanders zeggen altijd: ‘dromen zijn bedrog’ en ‘doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg.’ Maar geen van deze drie historische figuren heeft normaal gedaan. Zij hebben laten zien waar een klein land groot in kan zijn, dat inspireert mij.

Van Oranje, De Groot en Vermeer zijn er nu niet meer, maar hun nalatenschap is op deze plek nog aanwezig. Het vermengt zich met het moderne, stedelijke leven. De Nieuwe Kerk straalt hierdoor een soort vergankelijkheid uit. Tegelijkertijd verleent de schoonheid van de eeuwenoude architectuur de kerk iets onvergankelijks.’

Voelt deze plek als thuis?

‘Zodra het mogelijk is, wil ik terugkeren naar mijn geboorteland Iran. Maar tot die tijd wil ik Delft voor geen stad verruilen. De loop van de geschiedenis heeft bepaald dat ik nu hier moet zijn en dat is een ontwikkeling die ik niet kan tegenhouden. En het heeft iets ironisch dat op een van de meest witte en historische plekken van het land plots een vreemdeling met een grote snor langsloopt, die alles bewondert.’

Vragen interviewers u weleens naar uw kledingstijl?

‘Eigenlijk nooit, ik denk dat ze mij te serieus vinden voor dat onderwerp. Ik hecht niet aan mode, maar als ik voor een publiek moet staan, kleed ik me alsof ik bij de koning op bezoek ga. Dat heb ik overgenomen van de schrijvers en politici uit mijn familie. Thuis kleedden zij zich casual, maar als ze de deur uit gingen, trokken ze hun mooiste pak aan, zetten een hoed op en deden hun ringen om.

Ik voel me erg thuis bij de kledingstijl van Willem van Oranje, nog een reden waarom ik de Nieuwe Kerk als mijn plek heb gekozen. Hij droeg soortgelijke hoofddeksels en slippers als de mannen uit mijn familie. Ooit heb ik uitgezocht of de grote geesten uit de Nederlandse geschiedenis ook ringen droegen, maar dat deden ze geen van allen. Zelfs koning Willem-Alexander draagt ze niet. Misschien is dat die protestantse soberheid.’

Pak

‘Ik hou van pakken, dat deed ik als kind al. Naar mijn lezingen en afspraken ga ik steevast in pak. Mensen ontvangen mij als Perzisch-Nederlandse schrijver, dus ik let op mijn voorkomen. Ik heb wel twintig of dertig pakken, maar geen daarvan heb ik zelf gekocht. Dat doet mijn vrouw voor mij.’

Pet

‘Enerzijds heb ik het dragen van hoofddeksels overgenomen van de mannen in mijn familie, anderzijds draag ik ze omdat het in Nederland vaak koud is. Maar met een hoed zal je me niet zien, ik heb altijd een pet op. In elk land dat ik bezoek, koop ik een nieuwe. Mijn familie plaagt me soms met de kleurrijke exemplaren die ik uitkies.’

Beeld Jordi Huisman

Schoenen

‘Joggingschoenen zijn, naast petten, de enige kledingstukken die ik graag koop. Ik ben niet de stereotiepe bohemien-schrijver die veel rookt en drinkt, maar ben juist erg sportief. Regelmatig loop ik een halve marathon. Dat heb ik nodig om zowel mentaal als fysiek sterk en energiek te blijven.

Beeld Jordi Huisman

Ringen

‘Aan mijn ringen ben ik erg gehecht. Vroeger was het gebruikelijk dat Perzische koningen die hun land moesten ontvluchten een stuk grond of een steen uit hun vaderland meenamen. Ik heb hetzelfde gedaan, maar van de stenen uit mijn vaderland heb ik ringen laten maken. Ik heb er wel veertig en draag ze allemaal nog, maar natuurlijk niet tegelijk.’

Beeld Jordi Huisman

Ring met blauwe steen

‘Deze ring draag ik tegenwoordig altijd, omdat hij me aan mijn moeder doet denken. Ik heb hem cadeau gekregen van haar. Ze zit in de laatste fase van haar leven en door alzheimer kan ze zich niet alles meer herinneren, ook mij soms niet. Maar als we videobellen en ze ziet deze ring, dan herkent ze me meteen.’

Bril

‘Omdat mijn sterkte door de tijd heen verandert, heb ik een grote collectie brillen opgebouwd, vooral bestaand uit leesbrillen. Daarnaast ben ik vanuit esthetische redenen gevoelig voor het kopen van brillen. Ik kies graag zelf de vorm en de kleur uit.’

Beeld Jordi Huisman

Snor

‘Mijn snor is mijn handelsmerk, het is deel van mijn identiteit. Al sinds het moment dat ik baardgroei kreeg, heb ik hem laten staan. Ik heb hem altijd netjes bijgehouden en de enige verandering die hij in al die jaren heeft doorgemaakt, is dat hij grijs is geworden.’