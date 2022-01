De nieuwe directeur van het Prins Claus Fonds neemt blik uit het ‘Zuiden’ mee

Marcus Desando, de nieuwe directeur van het Prins Claus Fonds. Beeld Luca Sola

Het gesprek waarin Marcus Desando (48) vooruitblikt op zijn rol als directeur van het Prins Claus Fonds, vindt plaats naast een barbecue op wieltjes. Niet omdat hij stevig aan de braai gaat, nee: hij heeft, samen met zijn partner, besloten enkel nog gasten in de buitenlucht te ontvangen. ‘Dat we niemand meer in huis toelaten, komt door covid’, zegt Desando op het bescheiden terras van zijn woning in Johannesburg.

Ver voordat corona toesloeg, maakte Desando in Zuid-Afrika naam als zanger en regisseur van opera’s. De afgelopen vier jaar leidde hij bovendien de Arts & Culture Trust, een organisatie in Johannesburg die creatief talent ondersteunt. Nu bereidt hij zich voor op zijn verhuizing naar Nederland, als opvolger van Joumana El Zein Khoury bij het Prins Claus Fonds. De van origine Libanese Khoury is aan de slag gegaan bij de World Press Photo Foundation.

In één opzicht is Desando beslist uniek: het Prins Claus Fonds, dat al 25 jaar kunstenaars en cultuurdragers in niet-westerse landen met raad en daad bijstaat, werd niet eerder geleid door iemand uit Afrika. ‘Ik denk dat ik een andere kijk op sommige zaken met me meebreng. Ik heb het perspectief, de ervaring, van iemand uit het mondiale Zuiden.’

Van zijn jonge jaren, toen in Zuid-Afrika de apartheid nog bestond, herinnert Desando zich bijvoorbeeld de armoede – ‘Soms ging je met een lege maag naar bed, of ging je zonder eten naar school’. Zijn ‘uitweg’ uit de township Mamelodi, nabij Pretoria, bestond uit zang: Desando komt uit een muzikale familie. Als puber viel hij op met de oratoria die hij ten gehore bracht in het koor van de Nederduitse Gereformeerde Kerk, de kerk die in de 17de eeuw in de Kaapkolonie was geïntroduceerd door de VOC.

Marcus Desando in Johannesburg. Beeld Luca Sola

‘Dankzij mijn talent kon ik lid worden van een multiraciaal koor, ondanks de rassenscheiding kon zoiets wel bestaan. Wel moest ik, anders dan de witte kandidaten, iets van zes keer auditie doen. Met de optredens voor het witte publiek kon ik een beetje geld verdienen. Ik heb al vroeg geleerd om hard te werken.’

Toen de apartheid werd afgeschaft, begin jaren negentig, trok Desando naar Kaapstad, waar hij opera’s ging zingen, alvorens op te klimmen tot directeur van het operahuis – later zou hij de baas worden van de opera in Johannesburg.

Gezien zijn achtergrond houdt Desando er rekening mee dat er van hem in Nederland stellingname wordt verwacht in discussies over ‘dekolonisatie’ van de kunsten en over artistieke representatie van minderheidsgroepen. Hij kent de discussie over de teruggave van roofkunst. Het Prins Claus Fonds zelf vestigde aandacht op koloniale uitbuiting door een prijs uit te reiken aan de Ghanese kunstenaar Ibrahim Mahama, die maatschappijkritische installaties optrekt uit het soort jutezakken dat werd gebruikt om de cacao uit Ghana mee weg te slepen.

‘Ik heb al van een aantal jonge creatievelingen de vraag gekregen: wat ga je doen aan dekolonisatie, hoe ga je om met het besef dat het Noorden een boel culturele rijkdom van het Zuiden heeft gestolen?’, zegt Desando. Hoewel de missie van het Prins Claus Fonds zal blijven bestaan uit het stimuleren en beschermen van kunst en cultuur in ver weg gelegen, niet altijd even vrije landen, meent Desando dat hij ook een bijdrage aan het debat in Nederland kan leveren.

‘Verwacht niet dat ik meteen hard aan de boom begin te schudden. Om iets over Nederland te kunnen zeggen, zal ik het land eerst beter moeten leren kennen. Ik ben er eerder wel op bezoek geweest. Ook geloof ik dat confrontatie lang niet altijd de beste manier is om iets te bereiken. Maar als ik over een jaar nog helemaal niks van me heb laten horen, spreek me daar dan vooral op aan.’

Een actueel voorbeeld van hoe oude vooroordelen over Afrika nog altijd doorwerken, is volgens Desando de hele reeks inreisverboden die niet-Afrikaanse landen instelden nadat in november in Zuid-Afrika de omikronvariant was ontdekt. ‘De inreisverboden tegen landen in zuidelijk Afrika maken me heel erg boos’, zegt Desando, die – net als de president van Zuid-Afrika, Cyril Ramaphosa – de maatregelen ‘discriminatoir’ noemt. Volgens Desando weerspiegelen de inreisverboden aloude, ongefundeerde angsten voor het Afrikaanse continent.

Meer woorden maakt Desando er liever niet aan vuil. Opgewekt vertelt hij over de nieuwe strategie van het Prins Claus Fonds: daar waar het fonds in het verleden ook steun gaf aan culturele organisaties, ligt de aandacht voortaan geheel bij individuele kunstenaars en cultuurdragers. Ook komen er meer mentorschappen en kunnen kunstenaars al in een vroeg stadium in aanmerking komen voor een financiële ondersteuning om zich verder te ontplooien.

Het lijkt Desando op het lijf geschreven: precies zulk werk deed hij sinds 2017 bij de Arts & Culture Trust in Johannesburg, die hij omschrijft als ‘het Prins Claus Fonds van Zuid-Afrika’. Jonge Zuid-Afrikanen kunnen er beurzen krijgen voor de kunstacademie of om lessen te volgen bij ervaren collega’s. ‘Bij het Prins Claus Fonds kan ik vergelijkbaar werk verrichten, maar dan op een grotere schaal. Dat vind ik heel mooi.’