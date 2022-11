De nachten dat Meester Rob niet kon slapen van de opwinding

Op het speelplein van mijn dochters basisschool stond hij altijd bovenaan de brandtrap te roken. Meester Rob, met zijn roodaangelopen gezicht en schorre stem, die de kleine Wimpie Holleeder nog in zijn klas had gehad en ongemerkt was beland in het tijdperk van protocollen en helikopterouders. Als we een praatje maakten, stuurde hij dat meestal snel weg van kinderzaken, richting popmuziek of literatuur.

Toen ik als ouder eens meeging op schoolreisje, vertelde Meester Rob tijdens een nachtelijk gesprek waarom hij zijn leven lang niets anders wilde dan lesgeven aan 6- en 7-jarigen. ‘Als ze mijn klas binnenkomen, is het geschreven woord een raadsel voor ze, tegen Kerstmis kunnen ze het ontcijferen.’ Soms kon hij dan niet slapen van pure opwinding. ‘Ik mag ze geletterd maken.’

Nu hoorde ik dat Meester Rob is overleden, en herinnerde ik me hoezeer het me destijds ontroerde dat hij zijn vak na dertig jaar nog altijd als een privilege omschreef.