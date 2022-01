De misplaatste beproeving van Ali B en de totale nachtmerrie rond de Vegas-shows van Adele

Ali B. Beeld Brunopress

Tegenslag

In de onvervalste shitstorm die de affaire The Voice is geworden, is het lastig om de weg niet kwijt te raken. Dan weer wordt er een roddel gelanceerd dat Famke Louise óók misbruikt is door Ali B – zij ontkent en dreigt het programma RoddelPraat met juridische stappen. Dan weer verwijdert de Gelredome een Marco Borsatoplakkaat met de tekst ‘25 uitverkochte shows en 800.000 bezoekers’.

Uw sterrenkijker richt zich om de boel in te perken nu even alleen op de statements van Ali B. B kondigt elke paar dagen iets aan; de meest recente aankondiging is dat hij voorlopig stopt met werken (voor zover er veel werk voor het opscheppen lag) en zich op zijn gezin richt. In het statement ervoor zei B dat hij deze affaire als een ‘beproeving’ ziet ‘waar ik sterker uit tevoorschijn zal komen’.

Dit laatste is in lijn met de carrière die Ali B tot voor kort beoefende – naast rapper, verbinder, jurylid, presentator en iets met bitcoins was hij immers levenscoach en schrijver van het boek De Ali B-methode, en gaf hij in het wild adviezen. Waarschijnlijk luidde zijn advies vaak dat tegenslagen beproevingen waren waar je sterker uit tevoorschijn zult komen. B heeft dit jarenlang aan toehoorders verteld, en misschien heeft die gedachte hemzelf ooit ook geholpen. Het voelt alleen cru dat de mogelijke misbruiker van meerdere vrouwen zijn demasqué nu ziet als traject voor persoonlijke groei. Zelfs als je de dader niet blijkt te zijn: zo moet je het gewoon niet brengen.

Adelle Beeld Getty Images

Plomp

Als een nieuwsbericht spreekt van een ‘hoog oplopende ruzie over een zwembadstunt’, weet je als sterrenkijker dat je even door moet lezen.

De officiële redenen dat Adele te elfder ure de eerste concerten van een lange reeks in Las Vegas cancelde, waren, gaap, corona bij de crew en dingen die niet op tijd waren geleverd. Adele kondigde het huilend aan op haar social media.

Maar andere social media lieten een tweede verhaal zien, dat ook best waarschijnlijk lijkt. Een technicus deelde een filmpje van gehele decors die nu weggehaald worden, wat erop lijkt te wijzen dat de hele concertreeks überhaupt nooit zal plaatsvinden.

Daarbij kwamen de geruchten dat Adele ruzie had met de decorontwerper, bronnen die spraken over een ‘totale nachtmerrie’, verhalen over alle video en audio in het theater die van Adeles team vervangen moesten worden, en aanhoudend gegil van Adele door een telefoon.

Uiteindelijk kwam de afzegging, volgens insiders, door het ontwerp van het zwembad op het podium. Een bron vertelde dat Adele aan een kraan boven dat zwembad zou zweven, zodat het zou lijken alsof ze op het water stond. ‘Toen ze het uiteindelijke ontwerp zag, zei ze nee.’ Ze noemde het zwembad een ‘lelijke oude plomp’.

Ook van die plomp doken foto’s op; een brede zwarte waterput werd deze week bij het theater in Vegas afgevoerd. De concerten zouden vast leuk zijn geweest, maar het verhaal rondom de afzegging is minstens zo amusant.