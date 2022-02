De minister verklaarde dat Nederlanders in Oekraïne genoeg broodjes bij zich moesten hebben

Wij bevonden ons in de nadagen van de pandemie en allicht aan de vooravond van een oorlog. Terwijl ik door New York liep, herinnerde ik me het voorjaar van 2003. De invasie van Irak ging gepaard met enthousiasme en overmoed die onvermijdelijk zijn als je meent dat je door middel van geweld de wereld naar je hand kunt zetten. Natuurlijk was er scepsis (fighting for democracy is like fucking for virginity), maar velen geloofden dat het kanon vrijheid naar het Midden-Oosten zou brengen.

Een kleine twintig jaar later laat Biden weten dat Amerikanen in Oekraïne niet moeten rekenen op het Amerikaanse leger. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken verklaarde dat Nederlanders daar genoeg benzine in hun auto moesten hebben en wat broodjes voor tijdens de vlucht. Dat laatste paste in de Nederlandse traditie; als de nood aan de man komt, breng je jezelf met behulp van steekpenningen en een boterham elders in veiligheid.

Maar de Amerikaanse troepenverplaatsingen naar oostelijke buitenposten van de Navo waren zo symbolisch dat het omineus werd. Je zou in de verleiding komen het woord ‘defaitisme’ te gebruiken, ware het niet dat dat het favoriete woord is van diverse soorten oorlogshitsers.

In Grand Central Station was een holiday fair gaande waar sieraden, wollen truien en andere parafernalia aangeschaft konden worden om de geliefde op Valentijnsdag mee te plezieren.

Een vriendin van me stond daar met sieraden en hoewel het nog altijd angstaanjagend rustig was in het station was er van defaitisme onder de aanwezige goudsmeden en ambachtslieden geen sprake. Oorlog of geen oorlog, zij waren ervan overtuigd dat menig forens een echtgenoot en een geliefde had die oorbellen en truien konden gebruiken.

Waarlijk druk was het alleen in de cocktailbar van het station. Begrijpelijk, zij die niet acuut willen sneuvelen bestrijden het defaitisme in de cocktailbar.