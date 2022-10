Schuilend voor de regen stond ik onder een caféluifel te kijken naar een billboard aan de overkant van de straat. Het was een reclame voor Calvin Klein. Er stond een mooie jongen op afgebeeld, naakt op een onderbroek na, in een provocatieve, frontale hurkpose.

‘Zo zou je vróúwen echt niet meer kunnen fotograferen’, zei huisgenoot P. onlangs verontwaardigd over die poster, waarop ik antwoordde: ‘Nu weten jullie óók eens hoe het is.’ (Filmtip: kijk Je ne suis pas un homme facile (2018) , een romcom over een macho die plotseling terecht komt in een omgekeerde wereld waarin vrouwen bier zuipend billenknijpen en mannen angstvallig hun benen ontharen. Wel erg Frans maar toch geestig.)

Naast mij onder de luifel stond een vlezige man van een jaar of 65, warm ingepakt in een op de groei gekochte parka. ‘Een echt volkstype’, zou wijlen mijn oma van moederskant hem nuffig hebben genoemd. De man wierp een blik op het billboard en sprak, zonder inleiding: ‘Mijn zoon is óók gay. Mijn jongste zoon. Ik vind het best hoor. En ik heb nóg een zoon, en een dochter, en een derde kleinkind op komst, dus mij hoor je niet klagen.’

‘Mooi zo’, zei ik. De man vervolgde: ‘Nee, ik heb niks tegen gays. En mijn zoon heeft een vaste vriend, een hele goeie gozer, dus wat zou ik moeilijk doen? Ieder zijn meug. Alleen, weet je wat het is? Die jongens smijten met geld. Met bákken. Ik kan het niet aanzien. Dure kleren, vakanties naar verre landen, luxe vreten. Zalm en zo. Nee, wacht, geen zalm. Maar wél iets met een s. Dacht ik...’

Hij viel even stil, piekerde, en hernam: ‘Nee, ik heb niks tegen gays. Maar die jongens hebben geen kinderen, hè. Logisch, twee mannen. En allebei een dik betaalde baan. Ja, dan hou je geld over. Ik zeg, leg wat weg voor je ouwe dag, maar dat doen ze niet. Dan kopen ze zo’n peperduur klokkie wat je thuis moet laten als je de stad ingaat, anders wordt het zo van je pols getrokken. Kan je nog een klap voor je kanis krijgen ook. Bloedlink.’

Hij zuchtte. ‘Hè, verdomme, hoe heette die vis nou. Weet jij een dure vis met een s?’ Ik dacht na. ‘Steur?’, opperde ik, maar hij schudde zijn hoofd. ‘Nooit van gehoord. Nou ja, misschien was het ook wel niet met een s. Weet ik veel. Luxe vis, dat wel. In restaurants. Twee, drie keer per week. Nee, ik heb niks tegen gays, helemaal niet. Maar ze moeten niet zo met geld smijten. Een harinkie is ook lekker.’