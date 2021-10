De man van wie weinigen weten dat hij ‘I love you like I love myself’ schreef

Erik Strack van Schijndel. Beeld Privé-archief

‘Phoney & The Hardcore hebben dit nummer voor ons bedacht’, zegt Herman Brood tijdens een live-versie van I love you like I love myself. Maar weinigen weten dat niet Brood, maar de op 24 september overleden Erik Strack van Schijndel de componist van de klassieker is.

Nadat Strack op jonge leeftijd zijn moeder verliest, belandt hij in de jaren ’60 op een internaat in Zeist. Hij begint er met de latere thriller-schrijver Charles den Tex een literair tijdschrift, maar verlaat school zonder diploma.

Bij zijn broer in Groningen gaat Strack op in de lokale uitgaans- en muziekscene. Een flinke erfenis probeert hij aanvankelijk te vermeerderen met drugshandel, ‘maar dat was achteraf bekeken blijkbaar niet mijn pakkie-an’, biecht hij in een interview op. Hij begint een café en haakt aan bij het impresariaat van zijn broer.

Hugo Sinzheimer leert Strack in 1974 kennen. ‘Een heel aardige, slimme, geestige en zorgzame gozer.’ De gedeelde liefde voor muziek stuwt hun vriendschap op. Ze jammen, ‘pretentieloos maar enthousiast.’ Alles verandert als Herman Brood in Groningen neerstrijkt. Met zijn charisma zorgt hij voor een muzikale explosie: Gronings Springtij. ‘Dat gaf ons een enorme boost.’ Sinzheimer en Strack beginnen een band: Little Beaver. Brood, die in een kamer naast Strack boven diens Southern Comfort-bar woont, put graag uit hun composities. ‘Dat vonden we een eer. Herman was tien jaar ouder en een lichtend voorbeeld.’

Als Sinzheimer naar Amsterdam vertrekt, begint Strack een nieuwe band: Phoney & the Hardcore. Toch is het Brood die in november 1979 een bescheiden hit scoort met ‘I love you like I love myself’. Een juweeltje, meent Sinzheimer. ‘Een zin met zo veel diepte. Dat nummer is echt uit liefde geschreven.’ Strack had er meer waardering voor mogen krijgen. ‘Maar de afrekeningen kwamen via Buma/Stemra wel bij Erik binnen.’

Zelf pocht de songwriter eens: ‘Brood is van Strack-meel gebakken.’ In de Hitkrant wordt hij tot veelbelovende artiest gebombardeerd. Fan Angelique zag Phoney op 1 december 1979 optreden in Ruinerwold. Nog geen 15 jaar, haar eerste popconcert. ‘Ik werd omver geblazen. Ik was meteen verkocht en smoorverliefd op Erik.’ Ze bezoekt zo veel concerten van de band als ze kan. ‘Soms brachten ze me zelfs thuis.’ Maar ze ziet Phoney al in 1981 een stille dood sterven. Strack gaat solo naar Amerika. Terug in Nederland is zijn band uiteengevallen. Eigen schuld, erkent de frontman. ‘Maar ja, ik vond het te gek om naar Amerika te gaan.’

‘Het was party-time’, blikt Strack later in een interview terug op zijn korte maar hevige muzikale loopbaan. Via onder meer Slovenië belandt hij in Amsterdam, waar hij onder andere in een muziekstudio werkt. ‘Hij was graag met jonge mensen in de weer’, zegt zijn toenmalige vrouw Lara, die hem in 1997 ontmoet. ‘Hij liet zich nooit voorstaan op vroeger. Het gaat om wat komt, zei hij, niet om wat was.’ Toch raakt het hem als aanwezigen bij de uitvaart van Brood I love you like I love myself meezingen.

Als Strack 51 is, krijgen ze een zoon, daarna een dochter. ‘Op die producties was hij het meest trots’, zegt Lara. De rocker van weleer ontpopte zich tot voetbalvader. Een gulle en lieve man die zich soms te zeer in avonturen stort. In 2015 wordt hij in Engeland veroordeeld voor betrokkenheid bij een cannabistransport. Na twee jaar komt hij vrij, maar blijkt hij longkanker te hebben. Daarvan herstelt hij nog, darmkanker wordt hem op 69-jarige leeftijd fataal. Op Facebook schrijft Broods manager Koos van Dijk: ‘Herman ontvangt je daarboven met open armen.’