De man komt uit een andere sociale klasse, dat weet ik omdat hij onder zijn oog traantjes heeft getatoeëerd

Terwijl ik pakken macaroni stond te bestuderen, werd ik op mijn schouder getikt. Ik keek om en zag een man van ergens halverwege de vijftig die ik inmiddels min of meer tot mijn kennissenkring kan rekenen. We hebben hetzelfde boodschappenritme en om mij volstrekt onduidelijke redenen raken we altijd met elkaar aan de praat. Ik raak nooit met iemand aan de praat – terwijl ik dat misschien best eens zou willen. Maar meestal versta ik mensen verkeerd of ik versta ze te laat, waardoor het praatjesmomentum al is vervlogen.

Deze man versta ik meestal wel, ondanks zijn nogal Bossche tongval en het ontbreken van een aanzienlijk deel van zijn gebit. Waarschijnlijk komt dat doordat hij altijd schreeuwt.

De eerste keer dat ik hem hoorde, ik stond bij de zuivelafdeling achter in de supermarkt, dacht ik dat er een vechtpartij was in de rij voor de kassa. Bleek hij gewoon een vriendelijk praatje met de kassière te maken.

Hij heeft me ook al eens foto’s laten zien van zijn hond, omdat mijn zoon van anderhalf hem zo aan zijn pekineesje deed denken. Het beestje was op een heel zielige manier bij hem terechtgekomen, maar hij had hem opgelapt en nu was het zijn kameraad. ‘DIEREN, KAN JE TENMINSTE VAN OP AAN. VAN MENSEN NIET. MENSEN KAN JE NIET VERTROUWEN.’ Met die conclusie eindigt vrijwel elk gesprek tussen ons, ook als we het helemaal niet over mensen hebben gehad maar bijvoorbeeld het weer.

‘WEET JIJ WELKE IK MOET HEBBEN?’ schreeuwde hij nu, en hij keek ongerust naar de reusachtige hoeveelheid variëteiten aan pakken Knorr en Honig in het schap voor hem. ‘DIE TRUT WIL SAUS OVER D’R BLOEMKOOL, MAAR IK WEET NIET WELK PAKJE ZE BEDOELT.’

‘O, dat moet toch met maïzena?’ antwoordde ik vanuit een soort automatische zendingsdrang om mensen uit lagere sociale klassen kant-en-klaarpakjes te laten verruilen voor verse ingrediënten zoals maïzena. Dat de man uit een andere sociale klasse komt, weet ik omdat hij onder zijn oog traantjes heeft getatoeëerd. Dat hebben mensen in mijn directe omgeving niet.

‘HET MOEST MET EEN PAKJE, ZEI ZE.’

Samen stonden we wat bedremmeld naar de rijen kartonnen doosjes te kijken.

‘Hier staat een foto van boontjes op’, wees ik, ‘dus misschien kan het ook over de bloemkool.’

‘DAN NEEM IK DIE’, riep hij. ‘MOET DIE TRUT MAAR ZELF NAAR DE WINKEL GAAN.’

Ik beaamde het.

‘DIEREN, DAAR KAN JE TENMINSTE VAN OP AAN’, riep hij en hij stiefelde richting de kassa’s.