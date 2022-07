De man die Nederland aan het pinnen kreeg, was bevlogen, streng, en vond zijn Quote 500-plek een gruwel

Cor van de Velden.

Als Enny van de Velden vroeger met haar vader naar een James Bond-film ging, keek ze bewonderend naar de sciencefiction-achtige dingen die op het witte doek gebeurden, zoals deuren die via een irisscan opengingen. Haar vader zag iets anders. ‘Let maar op’, zei hij, ‘zo gaan we later ook betalen.’

Het bleken profetische woorden van de op 26 mei overleden oprichter van betalingsaanbieder CCV (Computercentrum Cor van de Velden). Wat in 1958 begon als een accountantskantoor, aan de Apeldoornseweg in Arnhem, op drie hoog, groeide uit tot een internationaal bedrijf.

Onder de klanten waren de grote tankstations. Toen in de jaren tachtig het aantal overvallen op benzinestations toenam, wilden zijn klanten van het contante geld af en vroegen de Arnhemse boekhouder om een oplossing. Zo kwam het eerste pinapparaat in Nederland.

Van de Velden, zoon van een postbode, groeide op in een Hilversums gezin, als jongste van vier kinderen. Hij ging naar de mulo, daarna naar de hbs en solliciteerde met succes bij een accountantskantoor, waar hij zijn vrouw Bep leerde kennen. Samen richtten ze accountantskantoor Van de Velden op.

Een ‘gouden duo’ werden ze genoemd. ‘Zij was het gezicht naar buiten toe, hij de ondernemer die op de achtergrond werkte’, zegt dochter Enny. ‘Die combinatie heeft jarenlang goed gewerkt.’ Al zou het huwelijk uiteindelijk toch niet standhouden: ‘Ze hadden alle twee een sterk karakter. Het bleek toch niet te werken om werk en privé zo nadrukkelijk te combineren.’

Van de Velden gold als een visionair en pionier tegelijk. Iemand die kansen zag, én greep. Zoals in 1967, toen hij op audiëntie naar Amerika ging, bij het familiebedrijf EKW, dat een geautomatiseerd boekhoudsysteem had ontwikkeld. Hij vloog terug als licentiehouder in Europa – een doorbraak.

Zijn bedrijf breidde zich via overnames en investeringen in computertechnologie snel uit. Van de Velden zou uiteindelijk tien kantoren in Europa leiden met meer dan duizend medewerkers. Als directeur was hij bevlogen en streng. Vanaf zijn 75ste was hij op dinsdag steevast op kantoor voor overleggen, een dag die onder het personeel bekendstond als Super Tuesday.

Hij hield ervan om werknemers uit te dagen, maar vergat ook niet hun inzet te belonen. Er waren reisjes naar Praag, Wenen, zelfs New York, met personeel en directeuren over twee vliegtuigen verdeeld. Enny: ‘Mocht er een vliegtuig neerstorten, dan moest het bedrijf wel verder kunnen, was zijn gedachte.’ Ook loofde hij, als fel anti-roker, een bonus van 1.000 gulden uit aan degenen in zijn bedrijf die minstens een jaar zouden stoppen met roken.

Ronduit een gruwel vond Van de Velden zijn notering in de Quote 500, met een geschat vermogen van 96 miljoen. Niet alleen omdat hij iemand was die het liefst drie keer zijn theezakje gebruikte, maar ook omdat hij zich opeens bewust werd van zijn eigen kwetsbaarheid. Tevergeefs sprak hij er Jort Kelder op aan. Vanaf het moment dat zijn naam in de kolommen van Quote verscheen, nam hij steevast een stok mee als hij in het bos ging wandelen.

In 2012 ging hij met pensioen. Dochter Enny nam het stokje over. ‘Die strepen op je mouw, die zitten er niet, die moet je verdienen’, zei hij, waarna hij haar succes wenste en daadwerkelijk ook op de achtergrond bleef bij het bedrijf dat zijn levenswerk was.

Op de dag van zijn overlijden hingen de vlaggen halfstok op het hoofdkantoor van CCV in Arnhem. Cor van de Velden, de man die Nederland aan het pinnen kreeg, werd 91 jaar.