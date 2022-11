De machtigste vrouw van bestuurlijk Nederland die Joop den Uyl met een vermaning de deur wees

Meiny Epema-Brugman Beeld rv

‘Meiny, Joop voor jou aan de telefoon’, zei haar man die bewuste dag in 1981. PvdA-leider Joop den Uyl was in Den Haag druk bezig met de formatie van een nieuw kabinet. Ze hadden, zei hij tegen Meiny Epema-Brugman, te weinig vrouwen, of zij niet wilde. ‘Dank je Joop, daarvoor moet je niet bij mij zijn’, zei ze, gepikeerd omdat ze niet werd gevraagd voor haar kennis en kunde. ‘Ze wilde niet de excuus-Truus van het kabinet zijn’, weet haar dochter Elsbeth.

Epema had recht van spreken. Zij had in de turbulente jaren tachtig met de vele bedrijfssluitingen, massaontslagen en stakingen haar deskundigheid als PvdA-woordvoerder voor Economische Zaken in de Tweede Kamer meer dan voldoende bewezen. Toen het kabinet viel, stapte ze op als Kamerlid. Twaalf jaar had ze in de Kamer gezeten, daarna ontpopte ze zich tot de machtigste vrouw van bestuurlijk Nederland. MT/Sprout, het platform voor ondernemers, schreef in 2001 nog, dat geen enkele topvrouw aan haar kon tippen, zelfs Neelie Kroes niet.

‘Vrouwen moeten zorgen dat ze terechtkomen in de machtscentra waar de beslissingen worden genomen’, zei ze altijd. Dat deed ze. Op uitnodiging van ondernemingsraden accepteerde ze commissariaten van een aantal grote bedrijven, werd kroonlid van de Sociaal-Economische Raad en bekleedde talrijke voorzitterschappen van energie- en milieuorganisaties.

Kruideniersdochter

Meiny Brugman werd geboren in een SDAP-nest als de oudste dochter van een kruidenier uit Leeuwarden. Ze was een leergierig kind dat jong lid werd van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. Na haar hbs haalde ze haar kandidaats scheikunde in Groningen. Geld om verder te studeren was er niet en ze ging aan de slag als leraar scheikunde. Ze trouwde stadsgenoot Gerrit Epema en ze verhuisden naar Puttershoek waar hij een baan kreeg bij de suikerfabriek en een huurhuis van de fabriek. Toen haar twee kinderen op de lagere school zaten, schreef ze zich in bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam en studeerde er cum laude af in economie.

Ook haar politiek carrière begon in Puttershoek. In 1958 nam ze voor de PvdA zitting in de gemeenteraad. Twaalf jaar bleef ze raadslid, waarna ze overstapte naar Provinciale Staten van Zuid-Holland en vervolgens in 1970 naar de Tweede Kamer. Ruim 40 Kamerzetels telde de PvdA toen. Zij verwierf een leidende rol als milieuwoordvoerder, als voorzitter van de vaste commissie Economische Zaken en aanspreekpunt voor Zeeuwse aangelegenheden. Ze trad toe tot het fractiebestuur en roerde zich binnen de Rooie Vrouwen.

Stevige parlementariër

‘Ze was een heel stevige parlementariër’, zegt voormalige PvdA-bestuurder Wim Meijer die haar nabestaanden een brief schreef. ‘Ze had grote kennis van de economie, destijds de PvdA-hoeksteen. Zij was onze woordvoerder en dat deed ze heel gedegen, met respect en vakkennis voor andere opvattingen. Een aimabele vrouw, dat was ze zeker, niet iemand die zichzelf in de schijnwerpers zette. Ze had een fijn gevoel voor politieke ontwikkelingen en verhoudingen, maar je kon niet zeggen dat ze een uitgesproken politiek strateeg was, wel super solidair.’

Dochter Elsbeth herinnert zich dat haar moeder anders was dan andere moeders in Puttershoek. Er waren maar weinig getrouwde vrouwen die betaald werk hadden, een paar op de fabriek, een paar in winkels. ‘Sommige mensen noemden ons daarom sleutelkinderen, maar je zag ook hoe trots ze op haar waren als mijn moeder hen rondleidde in de Kamer. Ze was een hartstikke aardige vrouw. En ze genoot volop van de politiek. We hadden het er altijd over, ook toen wij klein waren.’

Haar man Gerrit overleed twaalf jaar geleden. Zelf ging ze stug door maar na een val, ongeveer een jaar geleden, raakte ze lichamelijk en geestelijk in de versukkeling. In oktober stierf ze, bijna 92 jaar oud. ‘Ze was haar tijd ver vooruit’, staat er op de rouwkaart.