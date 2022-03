De lucht is blauw, de hamster wit en de oorlog gaat maar door

Ik heb het idee dat het weer het aanvoelt als er iets heel heftigs gebeurt in de wereld. Dat is natuurlijk niet zo, ik zal inmiddels wel – volstrekt gelegitimeerd, overigens – gek geworden zijn, of ik zie een samenzwering waar niemand anders hem nog opgemerkt had: dat is op zich best knap.

Toch is het zo. Toen het twee jaar geleden coronatijd werd, was het maandenlang idioot goed weer. We zaten buiten met een thermos thee en bastognekoeken en voelden ons noest.

Nu barst de oorlog los en kijk: knalblauwe lucht, al sinds die anti-oorlogsdemonstratie op de Dam.

Misschien is het het weer dat me de afgelopen dagen nog meer het gevoel geeft dat ik niet helemaal in contact sta met de realiteit van een oorlog. Het weer, en natuurlijk het feit dat hier alles doorgaat; heeft mijn dochter een tenue voor schoolvoetbal, kent mijn zoon zijn Franse woordjes, waarom staan daar drie tassen met oud papier?

Steeds zie ik mezelf, als in een redelijk slechte film met een split screen, een brood halen op mijn nieuwe lentegympen, en aan de andere kant zie ik de grootste stroom vluchtelingen sinds de Tweede Wereldoorlog Oekraïne verlaten. Dit gebeurt echt, dat weet ik, maar ik had iets nodig, meer dan een murw makende stroom filmpjes, talkshows en tweets, iets wat recht mijn hersenen in zou gaan en me het zou laten voelen.

Ik zette mijn noise canceling koptelefoon op, liep naar het park, waar de zon alweer keihard scheen, en zette op de gok The Daily aan, de podcast van The New York Times, met een aflevering waarin Sabrina Tavernise, correspondent van de Times, Oekraïne verlaat en op haar lange reis naar de grens vluchtelingen interviewt.

Sabrina Tavernise had niet een buitengewoon goed verslag gemaakt, dat kon je haar niet kwalijk nemen. Met de arrogantie van iemand die bij The New York Times werkt, stelde ze zich overal in het Russisch voor als ‘Ik ben Sabrina van The New York Times’. Ze deed me aan mezelf denken; als ik correspondent was, en wanhoop zou zien, en interviews moest maken, zou ik ook die te opgewekte stem aanzetten, en zou ik, net als Sabrina, waarschijnlijk vooral kinderen interviewen.

In de crèche waar Sabrina op weg naar Polen een nacht werd opgevangen, interviewde ze het zoveelste gevluchte kind, fluisterend bij de badkamer. Het was een meisje dat redelijk Engels sprak.

‘Is er iets achtergebleven in je woonplaats wat je mist?’ ‘Mijn oma’, zei het meisje. ‘En mijn vader.’ En toen: ‘En mijn hamster.’

Sabrina vroeg hoe de hamster heette. ‘Boesja’, zei het meisje.

‘Boesja’, zei Sabrina weifelend, ‘O… parel?’

‘Hij is wit’, zei het meisje.

Toen voelde ik het voor het eerst echt.