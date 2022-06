De lichaamstaal van prinses Charlene van Monaco en de nieuwe vlam van Elon Musk

Net zoals er op voetballers ooit liplezers werden losgelaten om te ontcijferen wat ze in het veld tegen elkaar zeiden (voetballers praten sindsdien achter hun hand), heeft The Daily Mail een lichaamstaalexpert op foto’s van Prins Albert van Monaco en zijn vrouw Charlene gezet.

De relatie Albert-Charlene is een mysterie: waarom was zij bijna heel 2021 niet in Monaco, wat moet ze überhaupt met die Albert, heeft ze nou iets aan haar keel en neus (zegt ze zelf) of lijdt ze aan algehele uitputting?

Onlangs kwam het gerucht naar buiten dat Charlene 10 miljoen per jaar krijgt om met Albert te verschijnen bij evenementen. En sinds kort is ze inderdaad weer in het landje; haar eerste verplichting was de Formule 1 in Monte Carlo.

Tijd voor de fotoanalyses in de Mail. We zien Albert en Charlene op de racebaan, en daarbij zijn grote rode pijlen gezet met duiding van Judi James, lichaamstaalexpert. SAD EXPRESSION, staat er in de pijl bij Charlene, en die analyse klopt. Daar hoef je geen lichaamstaalexpert voor te zijn. Bij Charlene’s hand, die een handtas vasthoudt, staat in de rode pijl: HANDBAG TO BLOCK TOUCH RITUALS (‘Handtas om aanraakrituelen te blokkeren’).

Aanraakrituelen, een nieuwe term voor ons, dat leer je vast bij lichaamstaalwetenschap. Over de geforceerde glimlach van Charlene zegt Judi James: ‘Haar glimlach involveert niet de gezichtsspierbewegingen die echte blijdschap zouden kunnen suggereren.’

Die zin zou grappig kunnen zijn, maar als je de foto’s ziet, is het pure tragedie.

Actrice Natasha Bassett. Beeld Corbis via Getty Images

Frietje

‘De rijkste man in de wereld, 50, en de Australische actrice, 27, werden zondagmiddag gefotografeerd tijdens een ontspannen lunch in het chique Cheval Blanc Hotel.’

Die zin kan alleen maar over Elon Musk gaan, die vlak voor het krijgen van zijn zevende kind zijn relatie met zangeres Grimes verbrak en nu iets lijkt te hebben met actrice Natasha Bassett.

Grimes beviel kort na de breuk met Musk van hun dochter Exa Dark Sideræl – ze noemen haar ‘Y’. Eerder kregen ze zoon X Æ A-Xii.

De foto’s wijzen inderdaad op prille liefde: Musk stopte het ene frietje na het andere in zijn mond en Bassett kijkt vol adoratie naar Musk, die niet op het weer gekleed is in een zwarte outfit die een theatertechnicus niet zou misstaan.

Op een van de paparazzofoto’s lachen ze heel hard. ‘Belly laughs’ wordt dat in de Amerikaanse roddelrubriek Page Six genoemd, lekker vanuit je buik lachen. Elon Musk maakt op dat moment een groots gebaar met zijn handen. Wat vertelt hij daar voor dolkomisch? Iets over Tesla? Twitter? Ruimtevaart? De wereld? De namen van zijn kinderen?

De relatie van Musks met zijn ex Grimes is, naar zijn zeggen, ‘fluïde’. Wat dat is weet niemand, maar het involveert blijkbaar op een terras zitten en rosé en friet nuttigen met een ander. Erna maakten Musk en Bassett een wandeling over het strand van Cannes, waarbij Bassett haar hooggehakte zilveren sandalen de hele tijd aanhield.