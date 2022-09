De leader van ‘Bauer sucht Frau’ was fantastisch, het leek wel een Milka-reclame

Zappend in een Weense hotelkamer werd ik ineens getrakteerd op de leader van Bauer sucht Frau. Die was fantastisch, het leek wel een Milka-reclame. Alleen maar alpenweides, waar over rustieke hekjes werd gestapt, lachend in de zon met een bergtop erachter. Opvallend was ook dat bijna alle boeren (en één boerin) klederdracht droegen. Tijdens de aflevering hadden ze weer gewoon een T-shirt aan, maar blijkbaar is het normaal om je voor je officiële presentatie in een Lederhosen en een Oostenrijks jasje te hijsen. Erg traditioneel, en daarom des te verfrissender dat de Oostenrijkse Yvon Jaspers een vrouw van kleur is (wel weer in dirndl).

Ik zag nergens een omgekeerde vlag – dat zou ook weinig effect hebben met die van Oostenrijk. Later las ik dat Oostenrijk al vanaf de jaren negentig heeft geïnvesteerd in bio-boeren, met groot succes. Dus misschien zag ik hier oprecht tevreden agrariërs, zonder zorgen, alleen nog op zoek naar een vrouw.