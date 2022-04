‘De laatste twee maanden van haar leven had ik mijn zus weer terug’

Beeld Krista van der Niet

Mara van Oorschot (43) overleed op 12 mei 2021 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Ze was de dochter van Marijke van Oorschot (76, gepensioneerd) en de enige zus van Tanja (46, projectmanager ASML) . Tanja heeft een relatie met Sabine (51) met wie ze twee zoontjes heeft van 5 en 3.

Tanja: ‘Mijn ouders zijn gescheiden toen ik 6 was en mijn zusje 4, het was een vechtscheiding van de bovenste plank. Mijn vader zagen we daarna niet vaak meer, maar ons mam telde dubbel. Mijn zusje Mara was een heel rustig, timide en lief meisje. We verhuisden van Eindhoven naar een dorp en dat was voor haar een gouden greep. Ze hield van beestjes en van het platteland. Ze verzorgde al vanaf haar 10de paarden, en later had ze ook een eigen paard en reed ze zeer verdienstelijk dressuur. Ze deed mee aan de regionale kampioenschappen, en verwierf zelfs een plek in de top tien. Mara volgde een mbo-opleiding voor dierenartsassistent in Barneveld. Tijdens haar stage in de Zoo in Antwerpen ging het mis. Ze belandde in een zware depressie.

Zowel Mara als mijn moeder wilde dat ze werd opgenomen, maar dat kregen ze niet voor elkaar. Zelfs nadat Mara een grote stoel in de wachtkamer van de psychiater kapot had gegooid, moest ze toch mee naar huis. Mijn moeder ging de volgende dag naar haar werk, maar vertrouwde het niet. Ze belde de man van mijn tante om te vragen of hij even kon kijken hoe het met Mara ging. Hij trof Mara aan nadat ze zichzelf had geprobeerd te doden. De situatie was nu ernstig genoeg voor opname op de paaz, de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis. Dat was het begin van twee jaar lang instelling in, instelling uit. Ze probeerden haar bipolaire stoornis met medicijnen te stabiliseren. Toen dat min of meer gelukt was, moest ze proberen haar leven op te pakken. Ze had een vriendin met een restaurant waar ze kon poetsen. Mara mocht vier uur doen over twee toiletten, maar zelfs dat lukte haar uiteindelijk niet. Op haar 24ste is ze definitief afgekeurd en vanaf dat moment kreeg ze een Wajong-uitkering.

Dieptepunt

Het dieptepunt werd bereikt toen Mara 25 werd. Ze had de hele week niet geslapen en liep manisch door het huis te spoken. Mijn moeder trok het niet meer en zei: ‘Sorry Mara, ik ga vanavond bij mijn jongste zus slapen.’ De volgende ochtend kon ze haar eigen huis niet in. Overal hingen briefjes: ik doe alleen open voor de koningin. Mara had tijdens haar manische periodes last van grootheidswaanzin en complottheorieën. Mijn moeder heeft samen met haar zus de politie gebeld en zij hebben zichzelf naar binnen kunnen praten. Mijn moeder vroeg of ze Mara konden opnemen, maar ze zeiden: ‘Nee mevrouw, uw dochter is geen gevaar voor zichzelf of de samenleving.’ Waarop mijn tante op sarcastische toon zei: ‘Zo Mara, heb je nou je zin?’ Mara werd zo kwaad dat ze een vaas met bloemen pakte om te gooien. Op dat moment werd ze door de politie vastgepakt en kon ze worden opgenomen. Ze heeft zes weken in een isoleercel in de psychiatrische instelling De Grote Beek gezeten. Toen mijn moeder haar daar bezocht, liep Mara achteruit van de pillen.

Tanja, Mara en moeder Marijke. Beeld Privéfoto

Nadat ze ontslagen werd uit de kliniek, zei mijn moeder dat ze Mara niet meer terug in huis kon nemen. Met een urgentieverklaring heeft Mara een heel klein woninkje gekregen met een keuken en een slaapkamer. Het was op honderd meter lopen van mijn moeder, dus dat was perfect. Mara kocht twee honden, een labrador en een boerenfox, en die waren haar redding. Die honden moesten uitgelaten worden en dat gaf haar structuur. Je kunt niet zeggen dat ze gelukkig was, maar ze was redelijk stabiel en hield zich staande. Ze leidde een heel compact leventje met vaste routines. Voor haar was het dagelijks leven een gevecht en dat kostte haar ongelofelijk veel kruim. Zij noemde mij de sterkste van ons twee, maar ik zei altijd: ‘Dat ben ik helemaal niet, dat ben jij!’

Doodswens

Op 2 mei 2018 nam Mara al haar pillen in. Ze kwam weer op de paaz terecht. Tijdens alle gesprekken, ik was er altijd bij, zei Mara: ‘Ik wil zo graag dood.’ De reactie was steevast: ‘Ja Mara, dat weten we, maar we gaan eerst kijken hoe we je stabiel kunnen krijgen.’ Of: ‘Ja Mara, dat snappen we, maar we gaan nu eerst een ander medicijn proberen.’ Haar doodswens werd consequent genegeerd. Een jaar later zaten we voor het eerst tegenover een team, een psychiater en een psycholoog, om Mara’s actieve doodswens te bespreken. We hoorden de psychiater tot vijf keer toe herhalen: ‘Mara, ik vóél jouw ondraaglijk lijden niet.’ Mara slikte al twintig jaar lang pillen om haar buien te stabiliseren. Wat verwachtte hij nou, dat ze zou gaan huilen? Dat deed zij niet, want tranen kwamen er bijna nooit. Alleen als ze uit een zelfdodingspoging wakker werd en zich realiseerde dat het wéér was mislukt. Die kreten van wanhoop blijven me altijd bij, die herinneringen zijn krassen op mijn ziel.

Mara kreeg medio 2020 een casemanager toegewezen en dat was een topper. Zij hoorde Mara’s doodswens wel en opperde om het Expertisecentrum voor Euthanasie erbij te halen. De dame van het Expertisecentrum wist precies de juiste vragen te stellen. Zij vond het een duidelijk verhaal, ze kon alle hokjes die voor euthanasie nodig waren afvinken en zij vond Mara’s doodswens legitiem. Mijn moeder en ik moesten volmondig ja zeggen en dat deden we ook. Natuurlijk wilden we Mara niet kwijt, maar dat is een heel egoïstische gedachte, die moet je kunnen loslaten.

Happy end

Op 5 maart kregen we groen licht van de SCEN-arts en dat was het begin van ons happy end.

De laatste twee maanden van haar leven had ik mijn zus weer terug. Het was bizar om te zien. Iemand die kanker heeft wordt alleen maar slechter, maar Mara werd juist sterker, vrolijker en gezelliger. De laatste periode was geweldig in vergelijking met de last die we al die jaren met z’n allen hebben gedragen. We hebben heel veel laatste maaltijden met haar gegeten: sushi, spareribs, mijn moeders vis, mijn moeders asperges. Heel Nederland zat met coronakilo’s, wij zaten met Marakilo’s. Mijn moeder heeft nog wel twaalf keer gevraagd: ‘Weet je het zeker?’ Mara was enorm zeker. Ze had meer dan genoeg geleden.

Mijn moeder, mijn nichtje Lizanne, mijn vriendin Sabine en ik waren erbij. Mara zat op de bank en wij zaten om haar heen terwijl ze het drankje dronk. We maakten nog grappen, want het was een vies drankje en Mara vroeg nog om Fisherman’s Friends. Toen ze zei dat ze het licht voelde worden in haar hoofd, mocht ze gaan liggen. Mijn moeder was muisstil geweest tijdens de voorbereiding, maar nu pakte ze haar hand vast en zei: ‘Laat het maar over je heen komen.’ Mara zei: ‘Ja’, en weg was ze. Het was zo waardevol om haar tot zover te kunnen begeleiden. Ik vond het net zo intens als de geboorte van mijn kinderen. Mooier dan dit hadden we het niet kunnen krijgen, ik gun het iedereen. Na haar dood viel mijn oog op het whiteboard in haar keuken. Bij woensdag 12 mei stond: VRIJHEID.’