De kunst van het onbekommerd afspreken

​Toen ik vorige week via whatsapp aan een vriend vroeg of hij zin had in een biertje, stuurde hij terug: ‘Leuk! Wat doe je het weekend van 21 januari?’

‘Geen idee’, antwoordde ik naar waarheid, waarna het gesprek weer stilviel.

Ik merk het sinds mijn remigratie vaker, want ergens op mijn terugtocht van Italië naar Nederland ben ik helaas de kunst van het afspreken verloren. Dat komt, aldus mijn huidige analyse, omdat het sociale verkeer in Italië als volgt werkt: zodra je zin hebt in gezelschap, stuur je rond vijf uur een bericht naar een vriend waarop dan standaard een positief antwoord volgt. Als die vriend vijf minuten later een soortgelijk bericht ontvangt van een andere vriend, wordt diegene ook gewoon uitgenodigd met als gevolg dat je elke avond nieuwe mensen leert kennen.

Nu is het uiteraard oneerlijk Nederland met Italië te vergelijken. De onophoudelijke motregen die hier neerklettert, berooft ons nu eenmaal van de onbekommerdheid die heerst in landen waar het altijd zomer is. Als je maar vijf geschikte weekeinden per jaar hebt om op een zonnig terras te zitten, kun je het risico niet lopen zo’n weekend in slecht gezelschap door te brengen.

Bovendien weet ik dankzij mijn ouders tot wat voor zondeval het kan leiden als je helemaal geen afspraken maakt. Zij werden vroeger immers regelmatig geteisterd door de uitvreter, een medestudent die zich continu van zijn onnozele gedachten ontlastte, resulterend in een doorlopend gewauwel. Om dat euvel te compenseren bezat hij wel het talent vlak voor etenstijd aan te bellen om vervolgens zolang te blijven plakken dat je hem wel moest vragen mee te eten – een vraag waarop die schobbejak altijd een veel te rap ‘ja’ produceerde, waarna de uitvreter weer een avond gratis uit kon vreten.

Het was vanwege dat verhaal, en al die afwijzende appjes vol ver​wijzingen ​naar drukke agenda’s, dat ik vorige week opeens werd bevangen door een redeloze vlaag van onzekerheid toen ik aanbelde bij Jack en Marion, vroeger mijn middelbareschoolleraren maar inmiddels twee dierbare vrienden van wie ik wat boeken had geleend.

‘Doe niet zo gek’, zei Marion terwijl ik treuzelend op de drempel bleef staan. ‘Hup, kom gewoon binnen.’

‘Maar we hebben helemaal geen afspraak gemaakt’, zei ik. ‘Ben ik dan geen uitvreter?’

‘Hup’, herhaalde zij nogmaals terwijl ze de deur open liet staan en de kamer inliep, mijn blikveld uit.

Ik murmelde nog dat ze vast iets beters te doen hadden, maar Marion gaf geen sjoege en zei tegen Jack dat hij de wijn alvast moest opentrekken. ‘Mijn agenda ligt binnen’, hoorde ik haar roepen. ‘Kom, dan maken we een afspraak. Wil je wit of rood?’