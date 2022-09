De koningin van het Nederlandse hoorspel, die altijd de perfecte soundtrack wist te vinden

Marlies Cordia Beeld .

‘Een fabriek staat te stampen. Mensen in blauwe overalls met broodtrommeltjes, waarin lekkernijen, staan aan de lopende band hoorspelen te maken. Jij en ik zijn de twee schoorstenen.’ Dit beeld schetste Vibeke von Saher op het herdenkingsfeest voor Marlies Cordia, haar op 2 augustus overleden collega en vriendin (73).

Met van hun mannen geleend geld zetten zij in 2005 de HoorSpelFabriek op. Gezamenlijke productie: veertig ‘audiofilms’ met speciaal gecomponeerde muziek. Vóór de krachtenbundeling was de Deense musicoloog Von Saher dramaturg bij de Frankfurter Opera. Cordia studeerde theaterwetenschap in Amsterdam.

Haar man Joost de Haan: ‘Marlies werd gegrepen door het radiohoorspel. Van 1977 tot 1995 verzorgde ze voor de Tros gemiddeld twintig producties per jaar. Zij was in omroepland als laatste fulltime bezig met hoorspelen.’ Met een radio play ontsloot de BBC in 1924 ontsloot de BBC het genre. Naoorlogs Nederland stemde gretig af op hoorspelen. De Avro brak luisterrecords met episoden uit de reeks Paul Vlaanderen, over een privédetective. Elke omroep had zijn eigen hoorspelafdeling. Stilaan werd het scala weggedrukt door tv, internet en podcasts.

Literatuur was Cordia’s fundament. Ze las toen ze klein was soms staand op haar hoofd, ‘dan duurde het langer’. De Haan: ‘Ze had een absoluut geheugen. Zonder cursus snellezen had ze een dik boek in een dag uit. Veertig jaar later wist ze precies en tot in de kleinste details wat erin stond, en waar.’ Hij kreeg haar niet aan de e-reader. ‘Ze was bang dat vermogen te verliezen. Koffers vol boeken moesten mee het vliegtuig in. We waren kapitalen kwijt aan overgewicht.’

Middeleeuwse kroeg

Acteurs van naam vertolkten in de Vreelandse studio rollen uit gescripte werken van bekende schrijvers. Von Saher: ‘Echt spelen. Het was geen voorlezen. Als er een koffer moest worden opgetild, gebeurde dat ook.’ In De gravin van Parma castten zij Jeroen Krabbé als Casanova. Krabbé: ‘Ik heb aan eindeloos veel hoorspelen meegedaan. Regisseur Johan Wolder bouwde zelfs een soort decor met stoelen, tafels en echte rekwisieten. Voor Marieken van Nieumeghen maakte hij een middeleeuwse kroeg na in de radiostudio. Ik moest van een tafel af springen of op een stoel plaatsnemen. Drinken uit tinnen bekers. Het klinkt bespottelijk, maar het werd wel ‘echter’ door de dynamiek en de beweging.’

Uitgestorven is het metier van inspiciënt, in de bloeitijd verantwoordelijk voor geluidseffecten. Vele soorten voetstappen – knerpend in de sneeuw, op grind, op traptreden. Voor een knappend vuur kneep hij in een prop cellofaan. Hij gooide kleine deurtjes in het slot en bediende bellen en schuifraampjes. Voor mitrailleurvuur draaide een rol langs klepperende latjes. Blokjes aan koordjes werden marcherende soldaten, lege kokosdoppen kloppende paardenhoeven. Een gok was Sprong in het heelal, sciencefiction in de jaren vijftig. Na de eerste echte raketlancering bleek dat ze aardig dichtbij zaten.

Von Saher: ‘Geluidsbibliotheken beschikken over honderden opnamen van alleen al deuren die open- of dichtgaan.’ Vonden ze niet het geschikte fragment, ‘onze soundtrack moest perfect zijn’, dan maakten ze de opname zelf. Voor authenticiteit in De elfenkoningin – acteursstemmen bij over het strand galopperende paarden – gingen ze naar Zandvoort. ‘Seksscènes uit archieven waren zo om te lachen. Wij kregen het idee water en brood te gebruiken. Soppen, jawel.’

Zilveren Reissmicrofoon voor haar oeuvre, Prix Europa, Prix Italia: Marlies Cordia werd bekroond met de belangrijkste prijzen in haar vakgebied. Von Saher: ‘Hoe het verder moet met de HoorSpelFabriek weet ik zo een-twee-drie niet. Er is geen zendtijd meer. Podcasts zijn niet mijn manier van vertellen. Zo vaak getingel in een theekopje.’

Joost de Haan: ‘Marlies werd met recht de koningin van het Nederlandse hoorspel genoemd.’