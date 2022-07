De komiek in Halina Reijns Hollywoodhit heeft alles te danken aan 9/11

Nachtmerrie

Een van de raadsels van de wereld der sterren is: waarom zijn clowns vaak verdrietig? Dit is een poging van uw sterrenkijker om poëtisch te omschrijven dat clowns, comedians, stand-uppers en anderen die met humor hun geld verdienen, vaak niet de vrolijkste mensen op aarde zijn. (Denk Clown Bassie, Robin Williams, Louis C.K.)

Pete Davidson Beeld Justin Lane/EPA

Licht op die zaak werpt acteur en comedian Pete Davidson, die in de nieuwe film Bodies Bodies Bodies speelt, van niemand minder dan onze eigen Halina Reijn – de vrouw die besloot van carrière te switchen en nu grote Hollywoodcultzomerhits regisseert.

Pete Davidson gaf naar aanleiding van de film een interview in het programma Hart to Hart, en vertelde dat zijn vader overleed toen hij nog maar 7 jaar oud was. Davidsons vader was brandweerman en kwam op 11 september 2001 om bij de aanval op het World Trade Center. ‘Het was gewoon een fucking nachtmerrie’, vat Davidson samen. ‘En mijn familie was geweldig daarna. Ze steunden me ongelofelijk toen ik stand-up ging proberen, want ze waren zo van ‘als het jou maar gelukkig maakt’.’

En nu komt het deel over de clown en de tragiek. ‘Als alles in mijn jeugd prima was geweest, was ik nu waarschijnlijk een bouwvakker op Staten Island en de gelukkigste man ooit. Maar die rare shit die me overkomen is, heeft ervoor gezorgd dat ik van comedy hou.’ En zo is het.

Wimbledon

En dan is er nog een raadsel, en dat is: hoe kan het dat sommige beroemdheden de aandacht aan hun kont hebben hangen? Uw sterrenkijker denkt hierbij heel specifiek aan Tom Cruise, die er al vanaf jonge leeftijd in slaagt mensen in een drafje achter zich aan te laten lopen of over zich te laten praten. Sterker nog: hij is zo iemand die ook rustig een tijd uit het publieke oog kan verdwijnen om er dan, als-ie er weer zin in heeft – nu, rond de lancering van Top Gun, Maverick – weer helemaal in te klauteren.

Tom Cruise op Wimbledon. Beeld Sebastien Bozon/AFP

Deze week ging een foto van Tom Cruise viraal waarbij hij op Wimbledon een paar plekken achter Catherine Middleton zat en dromerig naar haar keek. Nu is het wel zo dat zij natuurlijk dé Catherine is, én een opvallende gele jurk aanhad, dus tuurlijk kijk je dan, dat zal heel Wimbledon hebben gedaan.

Maar fans pakten er een foto bij van de première van Top Gun, Maverick eerder dit jaar, waarbij Cruise Catherine gentlemanachtig een trap ophielp terwijl William er als vijfde wiel schaapachtig glimlachend bij stond. Twitter was er nu zeker van: Cruise is verliefd! En Catherine vast ook op hem, etc, etc, nieuw schandaal, wat moet de Queen hier nu weer mee?

Overigens viel uw sterrenkijker iets anders op aan de close-upfoto van Cruise: hij heeft niets aan zijn gezicht laten doen. Of hij heeft het zo subtiel laten doen dat alle kraaienpootjes, overhangende oogleden en de neusfrons netjes behouden zijn. Mooi werk. En origineel.