De kolonel, gespeeld door Tom Hanks, is inderdaad het beste aan de Elvis-film

Hoewel hij de film al drie keer had gezien wilde mijn jongen Elvis van Baz Luhrmann een vierde keer zien, voornamelijk vanwege de snowman.

De jongen was 18 geworden, hij liep stage in een hotel in Snoqualmie in Washington, hij had een vriendinnetje, halverwege de stage had hij het aan zijn rug gekregen, nu wandelde hij als een oude man door het leven, maar hij omarmde zijn lot zoals de speler zijn kaarten omarmt.

We waren in Leavenworth, een stadje dat ooit leefde van de houtindustrie, na een brand in de jaren vijftig werd het opnieuw opgebouwd, dit keer als Beiers dorp. Je waande je in Berchtesgaden. Een perfectie kopie. Al ontbrak vakantieverblijf de Berghof waar Hitler vermoedelijk gelukkig was geweest. Leavenworth was schuldeloos Beieren, nou schuldeloos, waar is het landschap schuldeloos? Nieuw-Vennep allicht.

In Leavenworth was geen bioscoop, maar in het nabijgelegen Wenatchee draaide Elvis nog. Hier leek het Bolivia. Droge, boomloze bergen. Ook de woestijn troost ons, mits je ontvankelijk bent voor troost.

Er was niemand in de bioscoop, alleen wij, de jongen, zijn vriendinnetje, zijn moeder en ik. De manager van Elvis, de snowman alias kolonel Tom Parker, gespeeld door Tom Hanks, was inderdaad het beste aan de film. Een Gatsby-achtig personage had A.O. Scott hem in The New York Times genoemd. Een man die zijn verleden heeft uitgegumd, levend in het besef dat er maar één echte munt is, die van de roem.

Op het einde van de film zegt de snowman dat Elvis is gestorven aan zijn liefde voor het publiek. Liefde wordt snel fataal. Voor het publiek, voor een buurman, voor een ideologie, voor een land, voor roem, voor geld. In uitzonderlijke gevallen gaan mensen kapot aan de liefde voor een huisdier, al zullen ze er niet zo mooi bij hebben gezongen als Elvis.