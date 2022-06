De Kleine Opposant in Rusland: de macht van de machtelozen

Beeld Javier Muñoz

Het begrip ‘macht der machtelozen’ komt uit een essay van Václav Havel. Een ogenschijnlijk machteloze groeteboer ondermijnt de dictatuur waarin hij leeft zodra hij weigert verplichte ideologische slogans in zijn winkel te zetten. In Poetins Rusland van 2022 is de macht der machtelozen tussen de 10 en 30 centimeter lang. Soms is die man, soms vrouw, soms bona fide genderneutraal. Zijn, haar, hun politieke oriëntatie is uitgesproken: tegen de dictatuur die Rusland is geworden, tegen de oorlog in Oekraïne, solidair met de inwoners van het buurland die ‘gedenazificeerd’ dienden te worden.

‘Little picketers’, doopten Engelstaligen de kleipoppetjes die in grote en middelgrote Russische steden opduiken, voor ingangen van overheidsgebouwen, op voetstukken van Sovjet-standbeelden, op brugleuningen, op boomtakken, langs treinrails, in liften. In het Nederlanders kun je ze ‘kleine opposanten’ dopen, of ‘kleine aandachttrekkers’. Ze betuigen hun solidariteit met Oekraïne door vaak geel te kleuren en een blauw vredesteken vast te houden. Er zijn ook incarnaties die met de Oekraïense tweekleur zwaaien. In rood komen ze ook voor, en met bordjes en spandoekjes met teksten als ‘No war’. Hun verspreiding op sociale media ging razendsnel.

Iets van hun achtergrond laat zich begrijpen met de kennis dat leiders als Poetin een voorkeur hebben voor de maten XL en XXL, en die de typische overtuiging huldigen dat iets wat groot is óók beter is. In de Sovjet-Unie dienden kolossale gebouwen en standbeelden van heroïsche soldaten en gespierde arbeiders niet alleen om indruk te maken en angst in te boezemen, maar ook om succes te etaleren.

Het was niet toevallig dat vertalingen van de Tao Te Tsing in dissidente kringen populair waren. Lezers van dit kleine Chinese geschrift van ruim voor onze jaartelling leren dat ‘de wijze nooit naar het grote streeft’. Volkomen relevant voor de Russische oppositie van 2022 is het volgende inzicht: ‘Wie het kleine ziet, heeft inzicht.’ Wie XXS-opposanten aan de voet van een standbeeld ziet zitten, ziet meestal ook dat mannen in uniformen die de orde op straat moeten handhaven er overheen kijken.

Poetin verbood als eerste satire

Grote repressie noopt tot kleine maten. Dat is bijna een natuurwet. Met de huidige repressie zijn inwoners van Rusland minstens 35 jaar teruggeworpen in de tijd. Het is amper 20 jaar geleden dat er nog satirische programma’s op de Russische staatstelevisie waren. Satire die hemzelf kon treffen, behoorde tot de eerste zaken die Poetin verbood. Toen maakte hij de oppositie onklaar, toen de audiovisuele media, toen de rechterlijke macht, toen de ngo’s, toen de pers, toen werd demonstreren gevaarlijk, toen werden zelfs kleine groepjes betogers in arrestatiebusjes afgevoerd en moesten demonstranten van klei in de maat XXS het overnemen.

Zo ging het in de geschiedenis vaker. Historische verwanten van de XXS-opposanten van 2022 waren de oranje dwergen uit de Poolse stad Wroclaw. Medio 1985 verschenen ze op muren waar autoriteiten met schoonmaakmiddelen steunbetuigingen aan de vrije vakbond Solidarnosc hadden uitgewist. In de jaren erna kwam het in Wroclaw tot bijeenkomsten waarop deelnemers oranje puntmutsen droegen. De Poolse kunstenaar Waldemar ‘Majoor’ Fydrych, het brein achter de oranje dwergen, wist dat elke agent zich geneert als hij in een verhoor moet vragen: ‘Waarom heb je deelgenomen aan een illegale bijeenkomst van dwergen?’ Zo bleek: de autoriteiten wisten zich geen houding te geven.

Stel dát ordehandhavers in Poetins Rusland zien dat mensen met telefoons een blauwgeel poppetje bij een standbeeld vastleggen. Arresteer je iemand vanwege het fotograferen van een pro-Oekraïense kabouter?