De kamerplant van rapper Sor heeft wat vaderlijke liefde nodig

Sor en Amadeus. Beeld Ivo van der Bent

Met Sor gaat het goed, met Amadeus aanzienlijk minder. Sor (25, echte naam Rosario Mussendijk) is een mond vol (rapper, producer, toetsenist, componist en dirigent) en heeft een albumpresentatie op de planning staan. Amadeus is een kamerplant met gele bladeren. Zorgwekkend geel. Sor voelt zich verantwoordelijk, en terecht ook: hij was het die Amadeus’ lot bezegelde door hem bij de Intratuin van zijn groene broertjes en zusjes te scheiden en hem een plekje te geven op zijn kast in zijn appartement. Daar staat-ie nu al een tijdje, naast Johannes (Brahms) en Ludwig (van Beethoven). Grote namen voor klein doch groen leven – althans, nou ja, zolang dat leven duurt, dus. ‘Ik dacht dat Amadeus niet dood kon gaan’, zegt Sor, op een haast vaderlijke manier: hij is niet boos, maar teleurgesteld. ‘Maar misschien zit ik ernaast.’

Een eventuele redding is nabij: wie dacht dat Sor alleen maar handig is met microfoon of produce-set, onderschat hem. Met souplesse knipt hij alle geelheid weg die Amadeus parten speelt. ‘Hopelijk trapt hij erin. Zo’n grootheid hoort niet te sterven.’

Sor houdt van klassiek, hij brengt in zijn show eind mei in het Concertgebouw deze stijl samen met hiphop. Hij zal ook gaan dirigeren, hij leerde dat als Maestro-winnaar, ‘daar ben ik echt hard over’. Een grijns, een rij zilveren tanden, Prodent zou er misschien niet voor tekenen, maar het is het handelsmerk van Sor; zelfs zijn moeder vindt het mooi. Wat zijn moeder (‘echt een lieve vrouw’) ook mooi vindt: zijn nieuwe album, Bae Doven. Deel I is al uit, deel II en III zullen volgen, en ook dat vindt zijn moeder mooi, natúúrlijk vindt ze dat mooi. De titel is een respectvolle knipoog naar Beethoven, de componist die zijn voorbeeld is, en geniaal was, en doof was, en daarmee worstelde – een worsteling die Sor pijnlijk goed herkent nadat het bij hem zelf vier jaar geleden plotsklaps helemaal misging in zijn oren. Zijn gehoor kwam deels weer terug, al heeft hij nog altijd hulp nodig van hoorapparaatjes. Maar: ‘Ik kan er 100 mee worden.’

Dat is iets wat Amadeus niet kan zeggen.