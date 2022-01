De jeugdserie die begon met ‘Welkom in de Gouden Eeuw’ is nu toe aan de Middeleeuwen en is geliefd bij jong en oud. Wat is het geheim?

Niek Barendsen Beeld Tzenko

Toen omroep NTR in 2011 Niek Barendsen vroeg om een jeugdserie te maken over de Gouden Eeuw, kwamen de ideeën meteen. Hij wilde kinderen iets leren met humor en dacht aan Monty Python.

Om het onderwerp voor de jeugd aantrekkelijk te maken, besloot Barendsen, op dat moment al vijftien jaar eindredacteur van de sketches van Het Klokhuis, een link te leggen met het heden. ‘Want wat is er grappiger dan een historisch figuur als Rembrandt met oude kleren in een moderne tv-studio?’, zegt hij. Hij dacht aan varianten op De Wereld Draait Door of Zomergasten, maar wat er uiteindelijk komt lijkt nog het meeste op In de hoofdrol, een programma waarin presentator Mies Bouwman – met veel tussenpozen – tussen 1961 en 1992 met een gast terugblikte op zijn of haar leven.

Het format is sterk gebleken. Deze weken is Welkom in de Middeleeuwen op zondagavond om 18.20 uur te zien op NPO 3. Het is alweer de zevende reeks. Na Welkom in de Gouden Eeuw volgden series over de Romeinen, de IJzeren Eeuw, de jaren zestig, de Tachtigjarige Oorlog en de jaren twintig en dertig. De Welkom-serie wordt ook vertoond op scholen. Niek Barendsen heeft ze allemaal in zijn eentje geschreven en geregisseerd.

Kinder-tv betekent in Nederland: bescheiden budgetten. Toch is het kijken van een aflevering een who’s who van Nederlands grootste acteurs en actrices: een scène met Julius Caesar en Cleopatra wordt gespeeld door Pierre Bokma – die in alle series meedoet – en Carice van Houten.

Pierre Bokma als Caesar en Carice van Houten als Cleopatra in Welkom bij de Romeinen. Beeld Ben van Duin

Andere acteurs die in veel, zo niet alle series meedoen: Alex Klaasen, Ellen Pieters, Martine Sandifort, Remko Vrijdag, Gijs de Lange, Laus Steenbeeke, Paul de Leeuw, Rop Verheijen, Plien van Bennekom, Rogier in ’t Hout, Lies Visschedijk, Michiel Nooter, Elise Schaap, Maarten Heijmans, Ilse Warringa, Stefan de Walle, Dick van den Toorn, Hans Kesting, Tygo Gernandt, Marc-Marie Huijbregts, Frank Lammers. ‘Het zijn er te veel om op te noemen’, zegt Barendsen.

De opzet is altijd hetzelfde gebleven, al vanaf de eerste aflevering van Welkom in de Gouden Eeuw. Toen ontving presentatrice Dorine Goudsmit (Dorine vanwege d’or, goud) Jan Pieterszoon Coen met haar vaste welkomstwoord. ‘Hij is eigenlijk al dood sinds, even spieken hoor, 1629, maar hij maakt voor ons speciaal een uitzondering!’

Coen (Hans Kesting) en Goudsmit (Plien van Bennekom) spreken over de VOC, die Coen ‘een waanzinnig succesvol handelsbedrijf’ noemt. Onder meer de werving van personeel, scheurbuik aan boord en problemen met Belgische kapers komen voorbij.

Plien van Bennekom Beeld Tzenko

Het gesprek wordt onderbroken door sketches vanaf een VOC-schip die het zojuist besprokene illustreren, en door het volkse echtpaar (Alex Klaasen en Ellen Pieters) dat die sketches thuis voor hun 17de-eeuwse tv bekijkt en daar vaak om zit te schateren om de verschrikkingen die voorbijkomen, maar er soms ook verontwaardigd commentaar op geeft. Goudsmit is zichtbaar gecharmeerd van die ‘stoere, sterke vechtersbaas’ Coen (‘noem me maar JP’). ‘Wist u dat er een standbeeld van u staat, in Hoorn?’ ‘Nee, echt waar?’, zegt Coen. ‘Niet te geloven. En wat een mooi toeval, ik kom namelijk zelf uit Hoorn.’

Het flirterige sfeertje slaat ineens om als Goudsmit kijkersbrieven gaat voorlezen, onder meer van Ineke uit Lochem. ‘Meneer Coen, u heeft de mensen in Indonesië bloedig onderdrukt. U verdient geen standbeeld.’ Coens gezicht betrekt. ‘Maar ik deed alleen maar mijn best. (...) Iedereen vond mij een held.’ Goudsmit: ‘Ja, dat was toen, meneer Coen.’ Coen: ‘Ik begrijp het. Het spijt me, ik zal het nooit meer doen.’ Goudsmit, weer breed lachend: ‘Gelukkig maar. Heel erg te gek dat je wilde komen. Dank je wel. Geef hem een applaus. JP Cóóéén!’

De afleveringen worden steevast afgesloten met een quiz, waarin de quizmaster (Remko Vrijdag) burgers uit de besproken tijd vragen stelt over hetgeen in de sketches aan de orde is gekomen.

Later in deze serie behandelt Goudsmit onderwerpen als kunst (met Rembrandts partner Hendrickje Stoffels als gast), wetenschap (met Hugo de Groot), politiek (Johan van Oldenbarnevelt en prins Maurits), oorlog en vrede (Michiel de Ruyter) en handel (Willem Barentsz en Jacob van Heemskerk).

In 2012 kreeg de Welkom-serie de eervolle vermelding van de Nipkowschijf en in 2017 de vakprijs De tv-beelden in de categorie beste jeugdprogramma. Ook bij volwassenen is de serie populair: bijna driekwart van de kijkers is ouder dan 18, blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek (SKO).

Waarom bereikt deze kinderserie zo’n breed publiek? En waarom doen die grote acteurs en actrices zo graag mee? V ontleedt de methode-Barendsen.

1. De research is uitvoerig

‘Hoe word ik een Viking’, heet de tutorial in de eerste aflevering van Welkom in de Middeleeuwen, gegeven door een Viking, gespeeld door Stefan de Walle. ‘We gaan elke week lekker lang in bad’, zegt hij, wrijvend over zijn buik. ‘Gewoon, even helemaal niks en genieten met een grote G. Een stukje me-time. Tijd voor jezelf nemen, da’s belangrijk, zeker als je altijd maar landen aan het veroveren bent.’

Andere tip: ‘Oorsmeer, bah. Gelukkig hebben we daar een lepeltje voor om dat eruit te peuteren. Anders hoor je niks. En wij Vikingen moeten elkaar natuurlijk wel kunnen verstaan op het slagveld, als we een dorp plunderen of een klooster platbranden.’

Stefan de Walle geeft in Welkom in de Middeleeuwen de ‘tutorial’ Hoe word ik een Viking.

Bij Vikingen denken mensen aan brullende, bebaarde barbaren, maar ze waren inderdaad óók zeer hygiënisch, zegt Herman Pleij, emeritus hoogleraar historische Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, gespecialiseerd in de middeleeuwse literatuur. Tijdens de research was hij een klankbord voor Barendsen. ‘Ik heb gecontroleerd of Vikingen de oorlepel hebben uitgevonden, en dat is inderdaad geen flauwekul.’ Bij onwaarschijnlijke gebeurtenissen die tóch kloppen, verschijnt een ‘echt waar!’-bordje in beeld.

Ter voorbereiding op een serie gaat Barendsen een half jaar lezen, zegt hij. Voor deze reeks las hij onder meer De Bourgondiërs (2019) van Bart Van Loo en Herfsttij der Middeleeuwen (1919), de klassieker van Johan Huizinga.

Daarna voert hij urenlange gesprekken met experts. Voor deze serie was dat Herman Pleij, bij de Romeinen oud-historicus Fik Meijer en bij de Tachtigjarige Oorlog en de 17de eeuw hoogleraar Economische en Sociale Geschiedenis Maarten Prak.

‘Ik had twee taken’, zegt Pleij. ‘Ik was een waakhond die moest blaffen als iets niet klopte. En ik mocht zelf ideeën aandragen.’

2. Het is leerzaam – ook voor volwassenen

Wat Herman Pleij motiveerde om mee te werken, was dat de sketches van Barendsen over wezenlijke zaken gaan. ‘Hij maakt geen dolle pret over de rug van de Middeleeuwen. Er is een prachtige scène over de riddereed. Eerst zie je ridders – gespeeld door Tygo Gernandt, Cees Geel en Maarten Heijmans – een vrouw aanvallen, waarna hun baas ze wijst op de riddereed, die onder meer opdraagt vrouwen te beschermen. ‘Maar een boerin is geen vrouw’, zeggen de drie. En dat was in de Middeleeuwen een belangrijke discussie: wie wordt als mens gezien? Boerinnen werden als driftmatig verondersteld, in sommige hofkringen mocht je ze verkrachten.’

Maarten Heijmans, Cees Geel en Tygo Gernandt hebben in Welkom in de Middeleeuwen een vrouw aangevallen, waarna ze worden gewezen op de riddereed.

De oorspronkelijke doelgroep zijn 9- tot 12-jarigen. Barendsen veronderstelt dus geen voorkennis. Gaat het over de Tachtigjarige Oorlog, dan vertelt Dorine Goudsmit, voordat ze koning Filips II op de bank ontvangt, dat Nederland toen in opstand kwam tegen de Spaanse bezetter.

Barendsen maakt het voor de jeugd aantrekkelijk en begrijpelijk door het verleden vanuit de moderne tijd te benaderen, zegt Arjen van der Grijn, de vaste grimeur van de serie. ‘Als de VOC-schipper geen idee heeft waar ze naartoe moeten varen, vraagt iemand of ze een iPad of TomTom hebben. Die dingen spreken kinderen aan. De schipper pakt vervolgens een sextant, een apparaatje waarmee ze aan de hand van de sterrenhemel kunnen bepalen waar ze zijn.’

Barendsen ontziet de jonge kijker niet. Dorine Goudsmit bespreekt de slavenhandel en de misdaden van figuren als Coen, Columbus en Hitler uitgebreid. ‘Die sketches moeten recht doen aan de geschiedenis en glashelder vertellen wat er is gebeurd. Ik maak die situaties niet belachelijk. En het is interessant om duidelijk te maken hoe de blik op mensen als Coen in de loop der jaren is veranderd.’

Niet alleen kinderen steken er wat van op. ‘Als ik iets weet, komt het door die serie’, zegt Plien van Bennekom. ‘Wat ik heb geleerd op de middelbare school, ben ik allemaal weer vergeten.’

Barendsen, die zegt dat eigenlijk ‘iedereen’ tot de doelgroep behoort, groeide op in de overtuiging dat Bonifatius een beminnelijke missionaris was die wreed werd vermoord. ‘Maar toen las ik dat hij de heilige eik van de Germanen heeft omgehakt om te bewijzen dat hun god niet bestaat. Hij was een soort Taliban-strijder.’

Ook Jan van Schaffelaar komt voorbij. Barendsen: ‘Ik vind het leuk om van hem een sketch te maken. Want iedereen heeft zijn naam in zijn achterhoofd, maar niemand weet precies wie hij is.’ (Van Schaffelaar was een Kabeljauw die tijdens de Stichtse Oorlog (1481-1483) door de Hoeken werd belaagd en daarop van de toren van Barneveld sprong).

3. Een ijzersterke crew

‘Zonder de crew kan Niek het niet’, zegt Pierre Bokma. Al sinds het begin van de reeks zijn dat dezelfde mensen. Robbert-Jan van der Does is de vaste cameraman. Loes Wormmeester is eindredacteur, Barbara Kusmirak de art director, Monica Petit ontwerpt de kostuums en Arjen van der Grijn gaat over de grime en de pruiken.

‘Van der Grijn is de beste grimeur van Nederland’, zegt acteur Rogier in ’t Hout. ‘Hij komt aan met honderdduizend pruiken, snorren en baarden en gaat ter plekke bedenken wat je op krijgt.’ Hajo Bruins: ‘Die man kan zo goed kijken. Hij heeft niet voor niets met Jiskefet en Van Kooten en De Bie gewerkt.’

Vroeger ging Van der Grijn voor zijn research naar het Rijksmuseum. ‘Maar nu is het vaak Google-werk’, zegt hij. ‘En ik heb thuis de haarbijbel, een boek dat alle kapsels van de Egyptenaren tot nu beschrijft.’

Elise Schaap heeft een goede Yvon Jaspers in huis en presenteert in vrijwel elke serie een variant van Boer zoekt vrouw. Van der Grijn: ‘Dan was het leuk om haar iedere keer een blond kapsel te geven dat paste bij die tijd. Voor de jaren zestig kreeg ze zo’n hoog opgestoken suikerspin.’

Voor de kostuums raadpleegt Monica Petit, die in Amsterdam een atelier van 300 vierkante meter heeft, vooral kunstboeken en onder meer de site van het Rijksmuseum, waar ze naar portretten zoekt. De Middeleeuwen zijn lastiger dan de jaren zestig, zegt ze, omdat de een duizend jaar duurt en de ander tien. ‘Aan het begin van de Middeleeuwen was de mode totaal anders dan aan het einde. Het was dus een hele puzzel.’

Aan de andere kant weten kijkers meer van de jaren zestig, zegt Barbara Kusmirak, die gaat over de rekwisieten en de decors. ‘Die scènes moeten – voor zover mogelijk – kloppen. Hoe verder we teruggaan, hoe theatraler het mag zijn.’ Ilse Warringa: ‘Bij de Romeinen kom je wel weg met een lap om je middel.’

Ilse Warringa Beeld Tzenko

De kennis van re-enacters – die vaak figureren – is volgens Kusmirak onmisbaar. ‘Voor deze serie over de Middeleeuwen hadden we een scène met marktkraampjes, waar ik aardappelen, uien en wortels had neergelegd. Meteen kreeg ik te horen dat aardappelen pas na Columbus vanuit de Amerika’s naar Europa werden meegenomen. Maar ja, we moeten ook rekening houden met het budget en of het er wel leuk uitziet.’

Cameraman Robbert-Jan van der Does werkt al twintig jaar samen met Barendsen. ‘Robbert-Jan weet heel goed wat hij wil’, zegt Rogier in ’t Hout. ‘Tijdens het draaien neemt hij telkens een ander standpunt in, zodat Niek kan kiezen uit verschillende shots.’

En hij is creatief, zegt Stefan de Walle. ‘Het paard waar ik als Godfried van Bouillon op zat, kreeg jeuk onder het zadel en ging rollen terwijl ik nog op zijn rug zat. Dat werd gevaarlijk, dus ging ik maar op de camerakist zitten wiebelen. Robbert-Jan besloot toen in het zand te gaan liggen en de camera naar boven te richten, zodat het leek alsof ik nog wel op het paard zat.’

4. Hard werken (voor weinig geld)

Het budget van de Welkom-serie is laag. De middelen zijn dus beperkt. ‘Soms moet je van een drol een taartje maken’, zegt cameraman Robbert-Jan van der Does.

Wil hij een straat uit de 17de eeuw in beeld, dan gebruikt hij een langere lens. ‘Zo krijg je een strakkere uitsnede van het geheel. Daardoor verdwijnen auto’s, brievenbussen, lantaarnpalen en gordijnen uit beeld. Want geld om straten af te zetten, hebben we niet.’

Het tempo op draaidagen ligt hoog, zegt Barendsen. ‘Iedereen komt vrolijk maar uitgewoond thuis. Acteurs spelen ’s ochtends een koning, voor de lunch een leproos, na de lunch een Viking en aan het eind van de dag een Germaan.’

Pierre Bokma maakt ook lange dagen. ‘We werken vaak ’s avonds. Het is soms vermoeiend, maar dat wordt ruimschoots goedgemaakt door de kwaliteit die Niek levert.’ Hij gunt Barendsen eenderde meer budget. ‘Dan kan hij net wat mooiere rekwisieten en kostuums gebruiken. Misschien een camera erbij.’

Acteurs krijgen minder betaald dan gemiddeld, zegt acteur Maarten Heijmans. ‘Maar de meesten hebben over andere rollen niet te klagen en kunnen het zich veroorloven. We staan de hele dag in de kou in een middeleeuws kostuum omdat we dat willen. Het is een erebaantje.’

Maarten Heijmans Beeld Tzenko

5. Op de set heerst lol

Met zijn agent heeft Heijmans een afspraak. Als ze een aanvraag voor een rol binnenkrijgt, overlegt ze die altijd met hem. Behálve als die van Niek Barendsen komt. ‘Dan is het altijd ja.’

Waarom? ‘Dat komt door een opluchting die acteurs voelen. In Nederland is er veel serieus drama – serieus tussen aanhalingstekens, want het is vaak middelmatig. Maar een Niek Barendsen-set is een vrijplaats om weer gek te mogen doen, te spelen zoals je dat vroeger met de verkleedkist deed.’

Plien van Bennekom zegt hetzelfde. ‘Frank Lammers speelde een Viking met een baard vol rode vlechtjes, zoals ze er in de Asterix uitzagen. Zo deed je dat als kind al, maar bij Niek mag het voor het echie.’

Van Bennekom speelt Dorine Goudsmit zo graag omdat ze nogal grillig is. ‘De ene zin ben ik aan het flirten, en de andere ben ik woedend, woest ambitieus of diep verdrietig.’ Ze spreekt Columbus streng toe omdat hij de inheemse bevolking van Amerika heeft uitgemoord, waarop hij zegt dat hij wél degene is die koffie naar Europa heeft gebracht. Goudsmit, glunderend: ‘O ik ben gek op koffie!’

Rogier in ’t Hout houdt ‘heel veel’ van ‘groot spelen’. ‘Daarin ben ik denk ik ook heel goed. Misschien dat ik daardoor nooit in een serieuze film terecht ben gekomen.’ In ’t Hout heeft Monty Python ‘enorm aan zijn broek hangen’, zegt Niek Barendsen. ‘Hij kan bloedserieus over de top spelen.’

Rogier in ’t Hout Beeld Tzenko

Ilse Warringa zegt dat Monty Python een grote inspiratiebron van Barendsen is. ‘Hij wil dat je niet verdwijnt in je rol, je moet, bijvoorbeeld, door de vierde wand te doorbreken, aan het publiek tonen dat je speelt. Dat vinden acteurs van serieus drama soms moeilijk.’

‘Je rol zo dik aanzetten mag eigenlijk nergens’, zegt Hajo Bruins. ‘Behalve voor de lol op de toneelschool.’ In de reeks over de Tachtigjarige Oorlog speelde hij de hertog van Alva. In die hoedanigheid ging hij midden in een speech van hemzelf tussen het publiek staan om te applaudisseren. ‘Wat een spreker!’, riep hij. ‘Meer!’ Die scène wortelde in de werkelijkheid, zegt Bruins. ‘Alva was een zeer pompeuze heerser.’

Hajo Bruins Beeld Tzenko

Bruins geniet van het spelen met zulke goede acteurs. ‘Niek belt vaak zelf om te vragen of ik mee wil doen, en dan zegt hij: ‘Maarten Heijmans en Tygo Gernandt komen ook. Peter Blok! Pierre Bokma! Dan denk je al snel: dat wordt een ongelooflijk leuke dag.’

Bokma verheugt zich op rollen en doet telefonisch verzoekjes bij Barendsen, een vriend van hem. ‘Dan zeg ik: ach, doe mij Caesar. Of Van Oldenbarnevelt. Dat zijn toch de belangrijke figuren.’

‘Niek belt een vaste club mensen’, zegt Ilse Warringa, een vriendin van Barendsen – ze vormden tussen 2014 en 2018 een cabaretduo en ze speelt ook in Nieuw zeer, de satirische serie die Barendsen schrijft en regisseert. ‘Door de Welkom-serie is het een soort familie geworden. Veel spelen ook in Nieuw zeer.’

In een uitzending van Op1 zei Barendsen dat hij er bij Het Klokhuis op let of de cast wel divers is. Bij deze reeks is dat minder het geval. ‘De Middeleeuwen in Europa waren niet zo divers. Maar om te voorkomen dat het te eurocentrisch zou worden, wilde ik graag sketches over Dzjengis Khan en Abbas Ibn Firnas (een vliegpionier uit het islamitische Andalusië van de 9de eeuw, red.).’

6. Barendsen bespot het heden

Barendsen steekt de draak met de leegheid van talkshows, zegt Ilse Warringa. ‘Neem die gespeelde charme van Dorine, of al die lachjes die erin zijn gemonteerd.’ Herman Pleij vindt het ‘een van de attracties’ van het programma: ‘Het is een eigentijdse satire. Dorine zegt om de haverklap, als ze naar een sketch verwijst: ‘Daar hebben we geloof ik beeld van.’ Waarna je die middeleeuwer, die nog nooit van een scherm heeft gehoord, verbaasd om zich heen ziet kijken.’

De grenzeloos ambitieuze Goudsmit háát Eva Jinek en zegt vaak met wie ze allemaal ‘horizontaal’ is geweest om op haar plek te komen, zegt Plien van Bennekom. Kinderen snappen de grap niet altijd. ‘Mijn neefje van 8 was echt ontdaan dat ik zo met Kees Boot, die Karel de Grote speelde, aan het flirten was. Of oom Jeroen dit wel wist?’

In een aflevering die nog op tv moet komen, komt een beul voorbij die hoofden afhakt. Herman Pleij: ‘Maar ineens gaat het over ‘de mens achter de beul’ en zegt de beul dat hij ‘een mensenmens’ is – ook zo’n cliché van deze tijd.’

Achttiende eeuw ‘Ik hoop dat we nog een serie over de Franse Revolutie gaan doen’, zegt Pierre Bokma. ‘En dan wil ik Robespierre spelen, of Georges Danton.’ Barendsen vindt de Franse Revolutie een uitstekend idee. ‘Dan doen we de hele 18de eeuw, met Mozart, de Amerikaanse Revolutie. Ik heb ooit gelezen dat Wilhelmina van Pruisen door de Patriotten in 1787 werd tegengehouden bij Goejanverwellesluis. Zij mocht daar niet op een stoel zitten, maar op vier opgestapelde kazen. Waarom?! Dat triggert mij al enorm.’ Maar voor volgend jaar staat de Oertijd bovenaan zijn verlanglijstje.

7. Barendsen is kritisch, maar ook dan charmant

De geraadpleegde cast en crew zeggen allemaal hetzelfde: Barendsen vertrouwt op ze en geeft ze veel vrijheid. De acteurs krijgen een kaal script, alleen hun tekst staat erop, zegt Rogier in ’t Hout. ‘Ik kon Bonifatius neerzetten als een leuke man, maar ik vond het leuker om een soort godsdienstwaanzinnige van hem te maken. Hij probeert toch iedereen te bekeren en ik denk dan ook: hij is niet voor niets vermoord, bij Dokkum. De kunst is om de rol zo groot te maken dat het publiek het nog net pikt.’

Volgens Stefan de Walle let Barendsen daarop. ‘Hij waakt ervoor dat een scène potsierlijk wordt. Godfried van Bouillon was een religieuze fundamentalist die door de paus op kruistocht werd gestuurd. Die kant van hem móét in de scène. Zijn drijfveren moeten waarachtig blijven.’ De Walle zegt dat Barendsen tijdens de pret kritisch blijft. ‘Zo lang het niet goed is, gaat hij door.’

Als Pierre Bokma, die onder meer Adolf Hitler vertolkte, zijn rollen te grotesk speelde, wees Barendsen hem subtiel terecht. ‘Als Niek ‘nou nou’ zegt, mag je een behoorlijk eind terug’, zegt Bokma. ‘Maar dan hebben we wel gelachen.’

Pierre Bokma Beeld Tzenko

Acteurs zijn onzekere mensen, zegt Maarten Heijmans. ‘Als duidelijk is dat de regisseur het niks vindt, gaan ze slechter spelen. Maar Niek geeft alleen maar vertrouwen. En als iets niet goed is, zegt hij niet dat het slecht is, maar dat ze het er wel uitknippen.’ Hajo Bruins noemt hem ‘de koning van de minzaamheid’.

Barendsen lijkt op het stripfiguurtje Dennis the Menace, zegt art director Barbara Kusmirak. ‘Dan lacht hij weer met zijn stoute bakkes door zijn eigen opnamen heen.’ Ze noemt hem attent. ‘In de ochtend zegt hij altijd gedag, aan het einde van de dag bedankt hij je altijd. Er zijn genoeg sets waar dat niet gebeurt.’

Welkom in de Middeleeuwen (NTR) is zondag te zien om 18.20 uur op NPO 3.