De innerlijke roadtrip van de beste vriend van advocaat Derk Wiersum

Dichter Lucas Hirsch moest de gewelddadige dood van zijn beste vriend, de advocaat Derk Wiersum, van zich af schrijven. Ze kenden elkaar al sinds hun 14de. Waren ze trouwens wel elkaars beste vrienden?

Als je dan toch een innerlijke roadtrip beschrijft over de rouw na de moord op je beste vriend, vertel dan hoe de reis is begonnen.

In bed dus, op een woensdag ergens in het najaar, en de datum deed er voor Lucas Hirsch nog niet toe. De telefoon ging, hij zag dat het 08 uur 42 was, het was zijn vader. Geen zin om te praten, dacht hij. Nu niet, zo vroeg, hij had tot laat zitten werken aan zijn gedichten. Hij draaide zich nog een keer om. Weer zijn pa. Wat raar. Zou er iets met zijn moeder zijn? Wat is er?, zei hij. Je belt me wakker.

Heb je het nieuws gezien? Wat ben je aan het doen? Lig je? Zit je? Ze hebben Derk vermoord.

Zijn vader huilde.

Wat!? Aaah, ongeloof. WAT. KAN NIET. Derk! DERK! Derk was in Rio de Janeiro, o nee, hij was terug. Derk was bij Ajax geweest, die avond ervoor. Dat wist hij toch. Ze hadden gisteravond laat nog contact gehad, per app. Ze zouden elkaar zeker vrijdag zien.

Hirsch liep naar zijn laptop. Hij zag het echt staan op alle nieuwssites: Derk Wiersum, advocaat van kroongetuige Nabil B., is doodgeschoten voor zijn huis in Amsterdam. Hij zag zijn hoofd, hij zag Derks hoofd als een foto bij het nieuws. Het was echt. Hij zag de datum: 18 september 2019.

Hij huilde hard, zo hard dat er geen geluid meer was. Hij zou later schrijven dat hij een kooi met vogels in zijn kop had, kwetterende paniek.

Zijn ouders kwamen, zijn vriendin. Ze hielden elkaar vast, bleven elkaar vasthouden. Hij ging bellen, met vrienden, familie, vrienden.

De Shotgun Wedding, zoals zijn net verschenen boek heet, werd gesloten. Letterlijke betekenis: Een gedwongen huwelijk met het pistool op de kop. In dit geval: door een schot werden vrouw, kinderen, gezin, familie, vriendenclubs en dierbare collega’s in de echt verbonden, schrijft hij.

Een verbintenis met een opgedrongen dood, de moord op Derk.

Zeggen of schrijven

dat je dood bent

dekt de lading niet

Lucas Hirsch (47) zit aan een kleine tafel in zijn huis in de Haarlemse binnenstad, met een foto van Derk Wiersum ingelijst voor zich. Hij draagt een T-shirt van de Amsterdamse punkband Geishas of Doom, en zijn armen zijn vol tattoos. Om zijn vingers de nodige ringen, en zijn krullen wapperend langs zijn gezicht. Hij praat vloeiend, lyrisch en up-tempo, altijd doorspekt met de Gooise r, hij is niet voor niks opgegroeid in Bussum.

Innerlijke roadtrip

Achter hem is zijn boekenkast, met op ooghoogte het speciale Derk-plankje; alle boeken die belangrijk waren/zijn voor hen samen, gebroederlijk dicht tegen elkaar geplakt. Hij haalt koffie, en voegt weer in, in zijn innerlijke roadtrip, de tiendaagse rouwreis van de dag van de moord, 18 september, tot aan de begrafenis, 28 september. Shotgun Wedding is geen poging tot reconstructie, biografie of waarheidsvinding, maar een persoonlijk verslag, proza met gedichten. Van hem alleen dus, de familie van Derk Wiersum staat hier helemaal buiten. Dit is wat hij moest doen, op zijn eigen manier afscheid nemen. Een rauwe elegie, noemt hij het, een ongepolijste klaagzang. Hij zegt dat de woorden kwamen als een rivier die naar beneden stroomt. Daar ben je een dichter voor, voor zulke beeldspraak. Hij publiceerde niet voor niks al zes dichtbundels, en één roman, en organiseerde nationale en internationale poëzie-events.

Terug naar die dag, de dagen van september 2019.

Het ging dus op de dag van de moord heel snel over de impact, zag Hirsch, de weerslag van de dood van Derk Wiersum. De rechtstaat was in het geding, klonk het. De samenleving trilde in zijn voegen. Een schok binnen het justitieel apparaat. Alle grote woorden werden op elkaar gestapeld. De moord op Derk Wiersum werd ergens de Nederlandse 9/11 genoemd.

Hij zag dat een stukje Derk, de advocaat-Derk, het nieuws bepaalde. Een allesbepalende wolk van de Derk-die-niet-van hem-is hing boven het land. Er ontstond een tweede Derk, de talkshowtafel-Derk, de media-Derk. En dat zou zo blijven, nog steeds, zijn vermoorde vriend werd een symbool, en hij herkende hem niet. Hij wilde zich daarvoor afschermen, uit zelfbescherming, ze mochten geen dertig jaar vriendschap van hem afnemen, en Derk terugbrengen tot een symbool. En soms werd hij kwaad. Derk is niet geliquideerd, hoorde hij zichzelf tegen de televisie schreeuwen. Hij had niets met dat reilen en zeilen in dat circuit te maken! Derk is vermoord.

Het allerlaatste

De dood ervoor – zo vat hij hun laatste ontmoeting drie weken voor de moord samen. Ze reden in augustus 2019 naar de begrafenis van de vader van een gezamenlijke vriendin, in de auto van Derk. Er waren prachtige speeches, vooral van de kinderen, tijdens de afscheidsceremonie. Op de terugweg zei Derk: Ik zou echt een gezegend mens zijn als mijn kinderen zo over mij zouden spreken op mijn uitvaart. Ja, dat was precies wat er door het hoofd van Hirsch spookte, Derk en de dood, dat hem dus iets zou overkomen. Eigenlijk voelde hij een soort boosheid opkomen, en wilde hij zeggen dat hij zich verdomme zorgen maakte, dat hij bang was. Omdat hij de kroongetuige in het Marengo-proces verdedigde, een zaak die draait om de criminele organisatie geleid door Ridouan T. en Saïd R. Maar hij kende Derks standpunt, iedereen dient te worden verdedigd. Zo zag hij het, en al sinds zijn stage als aankomend advocaat in New Orleans: je moet opkomen voor het onrecht in de wereld. Ondanks alles wat je gedaan hebt, of waaraan je schuldig bent bevonden, menselijk contact moet er altijd zijn. Met Derk hierover in discussie gaan was zinloos.

Toen Hirsch uitstapte, kon hij zich toch niet langer inhouden: we hebben nu een vader begraven, maar no way, no way dat ik jou ga begraven, vriend. Dat gaan we niet doen. Derk keek hem geruststellend aan, gaf hem een zoen en een knuffel, en zei: maak je geen zorgen, alles komt goed, maatje... Het was het allerlaatste wat hij tegen hem zei, en toen reed hij weg.

Trok hij zich ooit iets van iemand aan? Even is het stil in zijn kamer, en trekt hij aan zijn krullen. Wiersum was niet naïef, zegt Hirsch, hij wist in welke werkelijkheid hij zich begaf. Een echte professional. Over dat wereldje, het strafrechtwereldje, hadden ze het amper. Nou ja, als er iets op televisie was geweest, over een zaak die hij had gedaan, een beetje. Vragen stellen erover had geen zin, want hij kon er toch niet over praten, net als over zijn veiligheid. Over zich laten beveiligen hield hij zich op de vlakte. Hij wilde graag op de fiets naar Ajax, daar kwam het op neer, hij wilde gewoon met zijn gezin dingen doen. Het zou niet zo’n vaart lopen, hij wist wat hij deed. Wie kon zich zoiets extreems als de moord op een advocaat voorstellen – de moord op je beste vriend.

Lucas Hirsch Beeld Renate Beense

En nu vindt hij het heel moeilijk om in een realiteit te leven waarin hij moet zeggen: mijn beste vriend is vermoord. Ook al is het drie jaar later, het blijft krankzinnig. In het begin praatte hij erover, en op een gegeven moment was hij uitgepraat. Toen hij dit boek ging schrijven, nadat hij een jaar lang niks op papier had kunnen krijgen, moest hij weer terug naar die dagen in september 2019. Waarom eigenlijk, dacht hij geregeld. Waarom pijnigde hij zichzelf? Misschien wel om ermee in het reine te komen, in het reine met de rouw.

Na de moord vroeg hij zich af of hij mocht zeggen: Derk was mijn beste vriend. En: mijn beste vriend is vermoord. Kon hij dat wel zo openlijk claimen? Lekker makkelijk zeg, zullen mensen denken, want Derk kon hem niet meer tegenspreken. En wat maakte hem dan de beste vriend? Alles stond in zijn leven op losse schroeven, dus sloeg bij hem de twijfel toe, snap je. Hij ging zichzelf in een perspectief plaatsen: Wat was onze vriendschap eigenlijk? Was het wel eerlijk om te zeggen dat hij zijn beste vriend was? Had hij met anderen niet een veel intensiever contact?

Gooise kids

Hij kon niet anders dan aan zelfonderzoek doen, om hun vriendschap als het ware post mortem te analyseren. Die jaren op de middelbare scholen, op de hockeyclub, ze zagen elkaar elke dag, zeven dagen per week. Noem dat de basis, maar mensen groeien uit elkaar en uit beleefdheid kun je vriendschappen onderhouden. Ze waren gewoon doorsnee Gooise kids, door anderen als kak gezien. Belezen, fatsoenlijk. Fijne achtergrond, goede opleiding. Zeilen, hockeyen. Alles kon.

In Amsterdam pakten ze de draad weer op, na hun studie. De klik die er was toen ze elkaar op hun 14de ontmoetten, bleef. Ze werden ouder, Derk had het superdruk, met baan en gezin. Hirsch ging na zijn studie Amerikanistiek bij een bank werken, en vond zijn bestemming in de poëzie. Als Hirsch optrad als dichter, kwam hij kijken. Was Wiersum in Haarlem voor een rechtszaak, dan aten ze een broodje in de stad. Soms zagen ze elkaar drie keer per jaar, soms twaalf keer per jaar. Het klopte, als ze elkaar zagen. Bam! De diepte in.

Derk hoorde dingen aan, zonder een oordeel te hebben, en zo kon hij zich veilig voelen, en zich op zijn kwetsbaarst tonen. Derk was grappig en zeer intelligent. Bewandelde gewoon zijn eigen weg. Als dingen niet eerlijk waren, dan sprak hij zich uit. Zo was het vroeger al, nog op de middelbare school, zoals in Praag, op schoolreis. De goedkope wodka had Hirsch te grazen genomen, en onder het toeziend oog van docenten kotste hij alles eruit. Hij kreeg op zijn lazer, en zou zeker de volgende dag niet mee mogen naar een bezoek aan het voormalige concentratiekamp Theresienstadt. Dat Hirsch daar per se naartoe wilde, omdat zijn opa daar gezeten had, wist Wiersum. En als een ware advocaat, beschaafd en welbespraakt, stond hij te pleiten tegen de docenten: Schors Lucas gewoon thuis, hij is nu dronken, maar morgen is belangrijk voor hem. Die docenten wilden niet wijken, en hij mobiliseerde de rest van de leerlingen: Als Lucas niet gaat, dan gaan wij ook niet.

Franse dichters

En er was de liefde voor literatuur, die voor Hirsch was begonnen met de muziek van The Doors, de platen van zijn vader. Al die literaire verwijzingen in de teksten van Jim Morrison naar Franse dichters als Arthur Rimbaud en Charles Baudelaire. Naar de schrijvers en dichters van de Beat Generation, naar Bob Dylan. Wiersum was een lezer van juridische thrillers, hoe kan het ook anders, maar sloeg op aanraden van Hirsch On the road van Jack Kerouac open. Wow, wat is dit – Hirsch ziet Wiersums opperste verbazing weer voor zich. Inmiddels staat hij voor het plankje voor Derk, en tilt de boeken een voor een op. Hij durft wel te zeggen dat ze samen middels die boeken naar een heel ander universum reisden, op zoek naar het vrije, de flow, de wereld van de underdogs, the misfits. In die reis belandden ze bij The Man with the Golden Arm, een boek uit 1949 van de Amerikaan Nelson Algren. Het werd het lijfboek van Hirsch en Wiersum. Hier beschreef Algren de schaduwzijde van de Verenigde Staten, de onderstroom, de zelfkant. Het begon met een rechtszaak: de hoofdpersoon, Frankie Machine, had iemand vermoord. Maar het was een ongelukkige samenloop der omstandigheden. Het was niet zo zwart-wit, het was ook pech, de klasse, de shit. Die sterke intermenselijkheid die daaruit sprak, die hoorde bij Derk.

Of ze elkaar als beste vrienden zagen? Hirsch herhaalt de vraag die hij eerder zelf op tafel heeft gelegd: moet hun relatie worden omschreven als vriend en beste vriend? Wat doet het er eigenlijk toe? In ieder geval werd het nooit als zodanig uitgesproken, bij leven, door geen van twee. Maar Derks vrouw bevestigde het nadien, althans zo ervaarde hij dat. Ze sprak over de diepgang die zij samen hadden, en dat voelde voor Hirsch als een bekrachtiging. Dat het klopte wat hij gedacht en gevoeld had. Gelukkig, geen twijfel mogelijk dus – gelukkig. Hij merkte het aan alles. Hij was niet voor niets een van de vier sprekers op 28 september in de Zuiderkerk in Amsterdam, en een van de dragers van de kist.

Allemaal nette mensen

Hirsch loopt naar zijn slaapkamer, achter in zijn huis. Dit is Rick Owens, dit is Rick Owens, dit is Rick Owens, zegt hij wijzend op zijn grote verzameling zwarte laarzen, speciaal uitgestald, van de prijzige Amerikaanse ontwerper. Want hij moest dus spreken in de kerk, en vroeg zich af wat hij aan moest trekken. De kerk zat vol, juristen, politici, allemaal nette mensen, familie. Sinds hij niet meer bij de bank werkt, draagt hij geen pak meer, maar draagt hij Rick Owens. Maar kon hij dat maken, vroeg hij zich af, ja, het is zijn stijl, en daar voelt hij zich veilig bij. Come as you are, ja, zoals in die Nirvana-song, kom zoals je bent.

Hij kocht dure buffelleren Beatle Bozo Tractor Boots van Rick Owens, en een lang zwart overhemd van de Belgische ontwerper Ann Demeulemeester. Ik wil vertellen wie ik ben, zo sprak hij zichzelf toe, ik ben Lucas, ik loop niet in een pak. Derk zou willen dat ik me prettig voelde, om deze dag door te komen.

Zo zei hij het ook tegen zijn vriendin Nikki: toon je mooiste en zwartste zwart.

Zijn speech in de Zuiderkerk, in de kleding waarin hij zich veilig waande, eindigde hij met het gedicht Lamento, met als regels:

Ik weet niet of het aan het sombere weer ligt

of aan het feit dat Brel door de kamer drijft

Voir un ami pleurer mij de strot afbijt

of aan de gedachte aan jou

dat mijn hart hard erodeert

Op zijn linkerarm heeft hij de dag voor de uitvaart D.W. laten tatoeëren, en daaronder de pinguïn van Penguin Books, symbool van de Engelse pockets. Derk had deze pinguïn twintig jaar geleden laten zetten, als trouwe lezer zijnde van de reeks, en Hirsch toen een hert, omdat hij zo heet.

In Shotgun Wedding doet hij op het einde een belofte: Ik zal je in alle hoeken, pezen, en cellen van mijn lichaam zoeken tot ik je gevonden heb. Zal ik zonder schroom, in alle veiligheid een jij optuigen die ik herinner.

De opgetuigde jij, die Derk Wiersum in boekvorm, die hij nu heeft gemaakt, heeft hij vooral voor zichzelf gemaakt. Om de rechtszaak tegen de twee verdachten van de moord te bezoeken, om zo’n compleet mogelijk relaas te schrijven, daar zag hij het nut niet van in. Hij hoefde ze niet te zien, in de geest van Derk probeerde hij niet te oordelen.

Wat hij vooral wilde, was tegenover het kwaad, dit oudtestamentisch kwaad, iets moois neerzetten, uit liefde. En dat kan alleen maar kunst zijn, omdat dat dat het enige is wat hij kan maken, kunst op papier. Dat is zijn weg, zijn innerlijke roadtrip, precies wat Derk had gewild: maak poëzie van me.