De inmiddels niet meer zo geheime lover van Famke Louise en roosterproblemen voor Studio 100

Luwte

Denzel Slager Beeld ANP

Famke Louise lanceerde afgelopen week een tweetrapsraket: de ene dag vertelde ze op Instagram dat ze een nieuwe vriend had, Denzel Slager – over wie zo meteen meer – en een dag later liet ze weten dat er een Louise-Slagertje op komst was.

Louise, die door haar dictie, ietwat wassen gezicht en quotes als ‘respect voor corona’ soms wat wereldvreemd overkomt, moet ergens een diepe intelligente bevatten, anders verzin je dit geweldige pr-plan niet.

Ze is ook al behoorlijk zwanger; er is, zoals dat in de taal van roddelsites heet, een baby bump en volgens sommige kenners ook een duidelijke baby glow.

Uw sterrenkijker vermoedt dat de relatie en babybuik door corona niet al eerder in het vizier van de roddelpers waren gekomen. Nou ja, door corona en André Hazes, aan wie de riooljournalistiek een fulltimebeslommering heeft.

Slager en Louise kregen via dm’s op Instagram contact met elkaar in de eerste lockdown. Hun eerste date was thuis bij Louise, met een diner bereid door een privéchef. Er waren geen feesten en partijen waar ze zich samen konden vertonen. Alles kon zich in de luwte ontwikkelen.

O, en: wie is Denzel Slager? Hij was profvoetballer en is nu, volgens een opmerking in een story van Famke Louise, succesvol ondernemer. Maar hij heeft ooit aan Love Island meegedaan, en wordt in de roddelpers steevast ‘ex-Islander’ genoemd.

Gaten

Free Souffriau Beeld ANP

Van het zoeken naar een nieuwe ‘K’ voor K3 wordt altijd een spektakel gemaakt. Gezien de snelle wisselingen in het team van K’s is er eigenlijk altijd een klopjacht gaande naar een nieuw gezicht, ook op dit moment lopen er voorronden om de zoveelste K in te schuiven.

De komst van de nieuwe Mega Mindy ging een stuk geruislozer. Woensdag was er plots het bericht dat een andere actrice Mega Mindy gaat spelen, omdat Free Souffriau, de vrouw die de rol vanaf het begin vertolkte, er op haar 41ste mee stopt. Iemand anders gaat het opnemen tegen de gemene Snoepbaron, een nieuweling zal zaken als de grootscheepse dolfijnendiefstal moeten oplossen.

‘Na 15 jaar stap ik van mijn roze lycra wolk’, schreef Souffriau op Instagram met een ironische ondertoon die je niet bij iemand zou verwachten van iemand die vijftien jaar lang Mega Mindy heeft gespeeld. Of misschien juist wel.

Opmerkelijk genoeg stopt ook Souffriau’s man, Miguel Wiels, met zijn werk. Hij is dan weer de componist van K3, bekend van onvergetelijke hits als Oya lélé.

Er vallen dus grote gaten in het bedrijf van Gert Verhulst, die in De Telegraaf ‘Studio 100-baas en voormalig baasje van Samson’ werd genoemd. Verhulst kennende zal hij ze gauw weer dichten.

Zo kwam hij indertijd ook snel aan Souffriau. Zij werkte op de musicalafdeling van Studio 100, toen Verhulst tegen haar zei: ‘We zijn met iets nieuws bezig rond een superheldin met Ketnet en we zoeken nog een hoofdrolspeler. Is dat niets voor jou?’ En toen zat ze vijftien jaar in roze lycra.