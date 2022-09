De inflatiecrisis is erg, maar vlak ook de crisisinflatie niet uit

Dat we geplaagd worden door talloze crises valt bij mij thuis niet zo op, want wij noemen alles een crisis. Slecht geslapen? Nachtrustcrisis. Geen Douwe Egberts in de ochtend? Koffiecrisis. Op de vraag wie daarvoor verantwoordelijk is volgt dan een communicatiecrisis, waarna we met haastig crisisberaad een crisisdag proberen te voorkomen.

Doe toch voorzichtig met dat woord, schreven twee verstandige bestuurders onlangs in NRC Handelsblad. De meeste crises zijn in feite ‘verwaarloosde problemen’. Als je ze tot crisis verheft, is er haast, zodat er te weinig oog is voor oorzaken, verantwoordelijken en duurzame oplossingen. ‘Crisisinflatie’ – niet te verwarren met de inflatiecrisis – leidt tot paniekbeleid en permanente oververhitting van het debat.

Sinds dat artikel verscheen heb ik alweer een paar nieuwe crises voorbij zien komen, dus ik denk niet dat ons land erg ontvankelijk is voor deze boodschap. Maar mijn ochtenden zijn een stuk aangenamer geworden nu wij thuis in alle rust het verwaarloosde koffieprobleem bespreken.