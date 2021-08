Ik was weer in New York. Een bezoek aan de dermatoloog was succesvol afgerond. Logeetje schreef: ‘Zonder dermatoloog is New York voor jou geen New York.’ We zijn onze rituelen, onze bezweringen, tussendoor proberen we wat nieuws te leren. Pogingen tot liefhebben die zeker niet allemaal een onvoldoende verdienen.

Een vriendin vierde haar 80ste verjaardag, beter gezegd, ze vierde het niet maar ze had wat mensen uitgenodigd in haar appartement. Een dochter, een kleindochter, een buurvrouw liep in en uit met aardappelpannekoekjes.

In deze keuken was ik in 1998 voor het eerst geweest – of 1997? – er was weinig veranderd. Dezelfde kastjes, dezelfde heiligenbeeldjes, het theater van de net niet zinloze gebeden.

Er werden vragen gesteld over mijn nieuwe zoon. Normaal laat ik geen babyfoto’s zien, maar als men stevig aandringt ben ik de beroerdste niet. ‘Een charmeur’, zei ik. Dat werd beaamd. De charmeurs zijn onder ons.

De hitte van augustus bracht het verleden tot leven. Hetzelfde zweet, dezelfde nachten zonder verkoeling, dezelfde machteloze ventilatoren, de kooi van de eeuwige jeugd.

De jarige vertelde dat ze een appartement had gekocht in Miami. ‘Online’, zei ze, ‘dat is in de mode.’ Toen ze het appartement eindelijk zag, was ze teleurgesteld. ‘Ik haat het’, zei ze tegen de makelaar. ‘U hebt al betaald’, antwoordde hij.

Vanaf haar balkon kan ze de zee zien. ’s Avonds gaat ze daar zitten. ‘De krankzinnigste mensen trekken aan me voorbij’, vertelde ze, ‘soms vrijwel naakt.’

‘In South Beach’, zei ik, ‘is kleding een verwaarloosbaar accessoire.’

Ik was er voor het laatst geweest in de vroege zomer van 2020. Een spookstad. Kort daarop verloor ik mijn reukvermogen, dat slechts sporadisch is teruggekomen.

Ik liet de jarige alleen. Vroeg in de ochtend ging mijn telefoon, de autoriteiten met een spoedbericht. Een orkaan naderde.

De hitte was hallucinerend.