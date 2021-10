De herfst is het ‘allerlievelingste seizoen’ van actrice Hannah Hoekstra

Hannah Hoekstra Beeld Erik Smits

Aanschouw hier een tevreden mens. Eentje die zeker ook worstelt met frustraties, zware kost of een bokkepruik bij tegenwind, ‘want ik ben geen all-is-good-type. Maar of het nu simpelweg in me zit, of omdat ik het van mijn ouders heb meegekregen: ik ben heel goed in staat om dankbaarheid te voelen.’ Voor materiële dingen, zoals deze hoogglans crushed velvet-bank die haar vrienden bloedende ogen van lelijkheid bezorgt, maar die door Hannah zelf is uitgeroepen tot een van haar pronkstukken in huis. Nog meer voelt ze diepe gratitude voor het ontastbare, zoals het feit dat we in een land met seizoenen wonen, met als hoogtepunt de herfst.

Hier mag u even visualiseren dat Hannah naar haar hart grijpt en ondertussen van de hak op de tak springt, maar samengevat is het iets als: ‘Dit is mijn allerlievelingste seizoen.’ Dat heeft te maken met de producten (‘Pompoen, noten, appels, spruiten!’), de melancholische overgang naar de donkerte en ook – nogmaals, ze is een liefhebber – ‘hoe verval en dood in de lucht hangt’. En dan is er nog als toplievelings het prachtige licht, vooral in combinatie met water: ‘Als je dat ziet, begrijp je waarom we in Nederland zoveel goede schilders hebben gehad’.

Over water gesproken: het komt eigenlijk slecht uit, dit interviewtje en zo’n fotograaf. Op een dag als deze zou ze anders namelijk haar vader hebben gebeld, ‘Kom op, we gaan nú in zee zwemmen’, en dan was ze naar de kop van Noord-Holland gereden. Daar woont hij, op een steenworp afstand van woelig water dat in oktober koud maar nog niet koud-koud is, en dan gestrekt erin, ‘want in het water klóppen de dingen’.

Dus laat Hannah een inspiratie zijn voor dit weekend. Om in de woorden van haar moeder te spreken: ‘Feed only the positive seeds’, oftewel: ‘Focus op wat wél vet, mooi en goed is.’ Kijk eens naar dat licht en voed de vette zaadjes. Desnoods met regen- of zeewater.