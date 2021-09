De hele wereldbevolking valt uiteen in twee soorten mensen

Ibtihal gaf haar karakter een upgrade, van flapdrol naar beminnelijke prinses, maar haar karakter bleek niet het probleem.

Het zijn alledaagse gebeurtenissen die de kern van de mens scherp weergeven. Neem autorijden. Een activiteit van zuiver logistieke aard; de bestuurder wenst zich van A naar B te begeven en stapt met dat doel in een mechanisch geval op wielen. Niet valt in te zien waarom deze onderneming iets zou prijsgeven over het wezen van de mens. En toch valt de hele wereldbevolking uiteen in twee soorten mensen: zij die ruimte maken voor tegenliggers op de weg, en zij die dat niet doen.

Dit laatste type ziet een tegenligger met verbazing tegemoet. Hij lijkt de wegen van ons land te rekenen tot persoonlijk grondgebied waarop de aanwezigheid van een ander, zo zonder uitnodiging, een brutale verrassing mag heten. Wanneer dit type in een smal straatje op een tegenligger stuit, reageert hij als de nazaat van een vorst onder wiens heerschappij de weg valt waarop u zich begeeft. De prins of prinses in kwestie blijft onbeweeglijk staan en geeft u, met ingehouden wrevel, gelegenheid de onfortuinlijke vergissing, uw aanwezigheid hier op aarde, te verzachten door zo snel als de wind achteruit te rijden. Met een nauwelijks waarneembare zucht over het ongerief zoeft de prins of prinses vervolgens aan u voorbij.

Dan het eerste type mens. Daar kan ik kort over zijn: dat type is weerzinwekkend. Nog rúím voor de wielen tot stilstand zijn gekomen en werkelijk vastgesteld is dat de weg te smal is voor beide auto’s, begint deze bestuurder met verontschuldigende gebaren en slijmerige gezichtsuitdrukkingen zich een weg terug te hannesen, half de stoep op te draaien en zichzelf in 23 stekende bewegingen volmaakt klem te rijden, met een grandioze opstopping en bijna-aanrijding van een argeloze fietser tot gevolg. Dit type meent vrede te brengen, maar is in wezen een flapdrol eersteklas.

Nu had ik mij stellig voorgenomen naar het tweede type mens te verhuizen. Ook ik zou voortaan bij een tegenligger de oplossing geheel en al aan de ander overlaten, waarbij ik trouwens wel de slijmerige gezichtsuitdrukkingen behield om de prinses van clementie te voorzien. Ik was behoorlijk tevreden over deze karakterupgrade, mijn vroegere leven als flapdrol was haast vergeten.

Maar laatst ging het toch mis. De tegenligger bleek in dit geval geen prins te zijn, maar de koning in hoogsteigen persoon. Terwijl ik mijn beminnelijke prinses ten tonele bracht, gaf hij geen krimp. Sterker nog, hij liet zijn auto doorrollen tot aan mijn bumper, kennelijk beschikte dit heerschap over de unieke toverkracht om dóór mensen heen te rijden. Nu zijn verkeersruzies niet mijn favoriete tijdsbesteding, dus ik schoot terug in menstype 1 en begon gedienstig achteruit te rijden, grondig vloekend over mijn gebrek aan volharding. Toen de man passeerde, hield hij even halt om mij van advies te voorzien: ‘Als je een klacht hebt, moet je de gemeente bellen. Dat ze de weg breder moeten maken.’

Nu heb ik er nog eens goed over nagedacht en in dit soort gevallen kan ik niet uit de voeten met mijn huidige auto. Ik moet een model hebben dat imponeert. Een stevige wagen, flink breed, hoog op de weg. Eentje waarmee ik iets kan dóén. Een vorkheftruck. Ik heb er al een op het oog: de Kalmar DCE 150-12, laadvermogen 15 ton. Dan moet je wel een héle grote jongen zijn om me nog van de weg te duwen. Toegegeven, op de snelweg zal ik weinig opschieten en de kinderzitjes komen wat in de knel, maar dat zijn bezwaren voor in de kantlijn.