De Heer vindt het niet erg als je Hem niet meteen begrijpt

Op het stationsplein vroeg een vrouw me of ik de Heer in mijn leven had. Meestal snoer ik zieltjeswinners resoluut de mond, maar ditmaal niet. Misschien omdat ze nogal knap was, misschien omdat ik recentelijk zo vaak had gelezen dat de mensheid in steeds rapper tempo afstevent op zelfvernietiging. We hadden weliswaar Frans Timmermans nog, maar een witte baard maakt niet meteen almachtig.

Ik antwoordde dat ik Hem niet in mijn leven had, waarop de vrouw me vorsend aankeek. Had ik Het Boek dan niet gelezen? Stukjes, zei ik, uit een versie voor de jeugd. Ze knikte, opgelucht, want nu was mijn weg een duidelijke: de oude stukjes herlezen. Daarna: meer stukjes. De Heer vond het niet erg als je Hem niet meteen begreep.

Thuisgekomen las ik dat oerwoudvernietiger Bolsonaro al tien dagen de hik heeft. ‘Ach, zomaar’, zei ik toen mijn vrouw wilde weten waarom er een jeugdbijbel op de stapel vakantieboeken lag. ‘En ik moet nog schiften.’