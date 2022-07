‘De grenzen van de grap? Ik ben de humorpolitie niet’

Beeld Anne Claire de Breij

‘Waarom vraag je mij dat? Ik ben niet de humorpolitie.’ Meestal is Jörgen Tjon A Fong (47) tijdens het interview het toonbeeld van vriendelijkheid, maar nu is het geduld van de nieuwe directeur van theater De Kleine Komedie in Amsterdam even op. De vraag was: mag je overal grappen over maken?

Hij herpakt zich met een vastberaden ‘natuurlijk’, om na even nadenken toe te voegen: ‘In principe wel, ja.’ Dat doet hij vaker tijdens het gesprek: hij weegt zijn woorden zorgvuldig, nuanceert vaak en vult zo nodig nog iets aan. Soms neemt hij bij nader inzien toch liever iets terug. Niet om te pleasen, zegt hij, en ook niet uit angst voor kritiek. Wel denkt hij graag rustig na voor hij iets zegt, en drukt hij zich bij voorkeur behoedzaam en precies uit. ‘Ik ben geen Twittertype, ik erger me vaak aan de snelle soundbites op sociale media. Woorden hebben kracht en invloed, dus moet je je bewust zijn van wat je zegt.’

Daar komt bij dat hij pas net begonnen is, in december, en bewust een zekere bescheidenheid betracht in het praten over zijn nieuwe werkveld. ‘Ik wil me niet meteen te stellig uitlaten, want ik moet nog heel veel leren.’ Tjon A Fong kent de podiumwereld goed, maar hij is van oorsprong theatermaker, en niet afkomstig uit het cabaret.

Als schrijver en regisseur bij zijn eigen gezelschap Urban Myth viel de Surinaams-Nederlandse Tjon A Fong al langer op. Piepjong en vers van de Amsterdamse toneelschool zette hij sinds 2001 schouwburgen en theaterfoyers op z’n kop met uitbundige muzikale voorstellingen over grote maatschappelijk thema’s als racisme en de erfenis van het kolonialisme. Als huisgezelschap van de Amsterdamse Stadsschouwburg, vanaf 2004, wist hij met zijn voorstellingen een kleurrijke, feestelijke uitgaanssfeer in het theater te creëren, waar een jong, breed en cultureel divers publiek op af kwam. Tjon A Fong is een gretige culturele omnivoor die moeiteloos poëzie, mode, muziek, jeugdcultuur en theater samenbrengt.

Voor de raad van toezicht van De Kleine Komedie maakt hem dat de ideale vernieuwer voor het cabaretpodium, en mede daarom zijn alle ogen op hem gericht. ‘Ik ben over het algemeen warm ontvangen, maar ervaar hier en daar ook wat... Nee, argwaan is een te groot woord. Maar sommige cabaretiers kijken een beetje de kat uit de boom.’

Onder invloed van het maatschappelijke debat liggen humor en komedie bovendien onder een vergrootglas. Hans Teeuwen die in een filmpje protestbeweging Black Lives Matter op de hak lijkt te nemen, Theo Maassen die het in een controversiële voorstelling opneemt voor de boze witte man (of toch niet?) en de Amerikaanse comedian Dave Chapelle die harde grappen maakt over transgender mensen – zulke kwesties worden breed uitgemeten in de media, met felle voor- en tegenstanders. En in dat mijnenveld gaat Tjon A Fong nu opereren.

Vandaar dus die vraag.

In een interview met NRC in februari had je het over ‘de grenzen van de grap’.

Ongemakkelijke glimlach. ‘Ja?’

Je zei als directeur vaker het gesprek te willen voeren over hoe humor wel en niet werkt. Dat viel niet bij iedereen in goede aarde: ging de nieuwe directeur hier nu bepalen wat een cabaretier wel of niet mag zeggen?

Met gespeelde wanhoop: ‘Dat was één zin! En zoiets gaat meteen een heel leven leiden. Hoor ik via via, hè? Dat stoort me dus, aan het debat, hoe snel mensen zich boos maken over één zinnetje. Nee, ik ga geen namen noemen. Ik denk dan: bel me gewoon op en vraag wat ik daarmee bedoel.’

Wat bedoelde je daarmee?

‘Vooropgesteld: ik vind dat elke kunstenaar, elke artiest, de vrijheid heeft om te zeggen en te maken wat-ie wil. Die vrijheid is onbegrensd. Maar mensen mogen er wel wat van vinden, en ik vind ook dat die kunstenaar erop aangesproken mag worden.

‘Natuurlijk ga ik niet bepalen waar mensen grappen over maken, die lijn is heel griezelig. Maar het kan wel zijn dat ik ergens iets van vind, of vragen heb. Dan moet daar een gesprek over mogelijk zijn, dat bedoel ik daarmee.

‘Het verbaast me hoe snel mensen roepen, of vrezen, dat je ‘tegenwoordig niks meer mag zeggen’. Het tegenovergestelde is waar: je mag alles zeggen en alles wórdt ook gezegd. Maar de samenleving is wel zo veranderd dat je misschien weerwoord krijgt, of kritiek. In het huidige maatschappelijke debat wordt dat al snel verward met censuur.’

Maar als je het ‘de grenzen van de grap’ noemt, suggereert dat toch een beperking?

‘Nee, want er is niet één grens die voor iedereen geldt, er is niet opeens een ‘wetboek van de grap’ waaraan iedereen zich moet houden. Maar het zou kunnen dat jij een grap maakt die over mijn grens gaat, of andersom. Daar wil ik over kunnen praten. Ik wil begrijpen waarom die grap wordt gemaakt.’

Hij noemt het voorbeeld van Dave Chapelle, de Amerikaanse comedian die kritiek kreeg op zijn transfobe grappen. Diens verdediging was aanvankelijk: mijn humor kan niet transfoob zijn, want ik heb geen hekel aan transgender mensen. Tjon A Fong: ‘Die argumentatie vind ik iets te gemakkelijk. Maar door de controverse die ontstond legde hij zijn motivatie uiteindelijk beter uit. Met die grappen wilde hij onder meer het verschil in privilege aankaarten tussen witte transgender personen en zwarte Amerikanen. Dat vind ik interessant, die context kennen is belangrijk.

‘Je moet gewoon alles kunnen zeggen, punt’, vind ik een zwakke verdediging. Juist een open, inhoudelijk gesprek voeren is belangrijk, om elkaar te blijven begrijpen en rekening te kunnen houden met elkaar. Ook als je het niet met elkaar eens wordt. Dat is prima, maar práát erover.’

‘Pisnicht’, kun je dat nog zeggen?

‘Dat hangt ervan af wie het zegt, en wat het doel is en de context.’

Youp van ’t Hek, om te provoceren, in een column in NRC.

‘Ik waardeer Youp enorm, maar in die column vond ik het lastig. Omdat die uitging van een soort vanzelfsprekendheid, een ‘recht’ om dat te zeggen. Hij kreeg daar veel kritiek op, en ik heb het idee dat die hem aan het denken heeft gezegd, want in zijn laatste programma bevraagt Youp zijn eigen positie ook weer. Ook door kritiek kun je je gedachten scherpen.’

Goedgehumeurd zet Tjon A Fong koffie in de minuscule artiestenfoyer van het oudste werkende theater van Amsterdam. ‘Ik voel me hier omringd door de geschiedenis.’ De Kleine Komedie werd in 1786 opgericht als Franstalig theater, het ‘Theatre Français sur l’Erwtenmarkt’, waar Keizer Napoleon en Koning Willem I voorstellingen bijwoonden, en deed daarna onder meer dienst als kerk en als fietsenstalling. Na de Tweede Wereldoorlog vond het theater zichzelf opnieuw uit als cabaretpodium.

Vanaf de artiestenfoyer is het 98 traptreden naar zijn kantoor in de nok van het pand. Anders dan zijn voorganger, Vivienne Ypma, die het theater zestien jaar leidde, heeft hij zijn bureau bij het raampje aan de voorzijde gezet, met uitzicht op de Amstel, Hotel De L’Europe en Café de Jaren. Opgetogen: ‘Daar zit ik geweldig. Zo hou ik zicht op de stad.’

Tot voor kort woonde Tjon A Fong hier om de hoek, in het centrum van Amsterdam, maar vanochtend is hij komen fietsen uit Osdorp, waar hij zijn drie kinderen uit een eerdere relatie (twee jongens van 9 en een dochter van 13), in de weekenden meer ruimte en een tuin kan bieden. In de strijd tegen de coronakilo’s heeft hij onlangs zijn elektrische fiets weggedaan.

Maar, als ‘rasechte Surinaamse man’ heeft hij – ‘natuurlijk’ – wel eten meegenomen, ‘van alles wat, want ik wist niet wat je wilde.’ Er zijn cannoli, chocoladeroombroodjes en bananenchips. Hij spreidt alles uit op een paar bordjes en gebaart met zijn armen. ‘Eet hè? Eet!’

Tjon A Fong vindt het ‘heel spannend’, zegt hij, dit grote interview voor het Volkskrant Magazine. ‘Opeens gaat het over mij, dat ben ik niet gewend. Ik praat wel eens een uurtje met een journalist over een voorstelling, maar eigenlijk nooit zo uitgebreid over mezelf.’

Waarom niet?

‘Omdat ik vind dat je niet moet lullen, maar doen.’

Dat doet hij dan ook, met een enorme dadendrang, halsstarrig optimisme en energie voor tien. Naast zijn eigen gezelschap was hij – onder meer – programmeur bij de Amsterdamse Stadsschouwburg, gastcurator bij het Amsterdam Museum, debatleider bij De Balie en Pakhuis de Zwijger, en bestuurder bij diverse cultuurinstellingen, zoals de Amsterdamse Kunstraad en het Muziekgebouw aan het IJ. Hij werkte mee aan de expositie Het Museum van Nederland, in de Rotterdamse Kunsthal, en de grote Slavernijtentoonstelling in het Rijksmuseum. Bij de recente expositie De Gouden Koets, van het Amsterdam Museum, werkte hij als curator en maakte er tegelijkertijd met Urban Myth ook weer een voorstelling over.

Margriet Schavemaker, directeur van het Amsterdam Museum, noemt hem een ‘slashie’, naar de slash, de schuine streep: de benaming voor iemand die moeiteloos meerdere functies en identiteiten verenigt. Dit voorjaar voegde hij aan zijn indrukwekkende cv nog ‘televisiepresentator’ toe, met Vergeten Helden, bij Omroep Max, een serie over onderbelichte verhalen uit het Nederlandse koloniale verleden. In augustus keert hij terug op tv, nu als jurylid bij de nieuwe cabarettalentenjacht Ik ga stuk van BNNVara. En dan is ook nog het weekend ‘heilig’: ‘Dan ben ik met mijn kinderen.’

Tjon A Fong begon bij De Kleine Komedie midden in de lockdown, dus hij heeft nog niet heel expliciet zijn stempel op het theater kunnen drukken. Op 19 januari kon de kersverse directeur wel al even knallen, toen zijn Komedie commandocentrum was van de landelijke protestactie van de cultuursector, Kapsalon Theater. Hij ontving er meteen ook de nieuwe Staatssecretaris van Cultuur, Gunay Uslu, om de problemen in de podiumsector te bespreken. ‘Dat was een geweldige kickstart, en gaf zoveel energie, heerlijk. Het kostte me drie jaar van mijn leven, qua stress, maar ik heb wel het gevoel dat ik toen echt begonnen ben.’

Duidelijk is dat De Kleine Komedie met zijn benoeming op zoek gaat naar meer variatie en kleur op het podium, en een breder, diverser en jonger publiek in die legendarische, knusse zaal met vijfhonderd rood pluchen stoelen. Hij parafraseert een onderzoek van de Vrije Universiteit uit 2018: ‘Grote steden als Amsterdam kennen tegenwoordig geen etnische meerderheid meer, maar bestaan uit verschillende minderheidsgroepen. Dat zie je hier in de zaal en op het podium nog te weinig terug.’

In de brochure voor seizoen ’22-’23, deels al door hem samengesteld, staan oudgedienden als Micha Wertheim, Diederik van Vleuten, Lebbis en Wart Kamps naast een nieuwere generatie comedians als Soundos El Ahmadi en Patrick Laureij en artiesten als Glen Faria, Giovanca Ostiana en Nina de la Parra. Ook nieuw: De Kleine Komedie serveerde deze week een gratis maaltijd voor alle Amsterdammers, in het kader van Keti Koti, de viering van de afschaffing van de slavernij in Suriname.

Voorafgaand aan dit interview sprak ik onder anderen Sanne Wallis de Vries over jou. Zij is enthousiast over jouw missie en visie. Maar ze zei ook dat er bij sommige collega-cabaretiers zorgen bestaan. Of de programmering niet te ‘woke’ zou worden bijvoorbeeld, en…

‘Of je zwart moet zijn om nog in De Kleine Komedie te mogen staan! Ik heb het gehoord, ja, totale onzin. Maar elke nieuwe directeur brengt verandering met zich mee, en ik snap dat verandering soms op weerstand stuit, dat hadden mijn voorgangers ook.’

De verandering houdt niet in dat je meer cabaretiers met een Turkse, Marokkaanse of Surinaamse achtergrond gaat programmeren?

‘Nee, dat is echt véél te simplistisch gesteld. De programmering van De Kleine Komedie is al heel sterk en die kwaliteit wil ik behouden. Maar ik ga me ook inzetten voor beginnende cabaretiers, want die hebben de afgelopen twee jaar nergens een voet tussen de deur gekregen. Ik wil meer eigen producties opzetten, en misschien een Comedynight.

‘Mijn wens is om een nieuwe generatie grootstedelijke comedians binnen te halen; etnisch divers, ja, maar ook gevarieerd qua subcultuur en genre. Dat sluit aan bij de trends in comedy: stand-up en Amerikaanse comedians zijn populair, het cabaret wordt internationaler, en spoken word en storytelling zijn in opkomst. De samenleving verandert, en een theater moet zich altijd verhouden tot de tijd, dat is ook de taak van de directeur.’

Tjon A Fong wijst daarnaast graag op de gloednieuwe samenwerking van zijn theater met het Nederlands Theaterfestival, en op geplande voorstellingen van toneelgroepen als De Theatertroep, Mugmetdegoudentand en Circus Treurdier. ‘Ik wil de wereld laten zien dat cabaret veel meer behelst dan alleen kleinkunst of stand-upcomedy.’

Van welke cabaretiers hou je zelf?

‘Dat is een ingewikkelde vraag voor een directeur, want namen noemen betekent automatisch veel namen ook níét noemen. Maar vooruit: ik hou erg van het vormonderzoek van Wim Helsen, Stefano Keizers en Micha Wertheim. Micha maakt een soort conceptuele podiumkunst, en bij hem wil ik wel van de daken schreeuwen: dat is cabaret dus óók! Het zou goed zijn als veel meer mensen dat beseften.

‘Van de nieuwe generatie vind ik Nina de la Parra heel interessant, die naar haar eigen smaak de grenzen van het cabaret oprekt. En ik ben benieuwd naar nieuwkomers als het duo n00b en Valentina Tóth, de winnares van het Amsterdams Kleinkunstfestival. Zij heeft haar wortels in de klassieke muziekwereld, dat is ook een spannende cross-over.’

Zelf kwam Tjon A Fong als kind in aanraking met theater, in het cultureel centrum van Oudenbosch, Noord-Brabant, waar hij opgroeide. Zijn ouders komen uit Suriname, zijn grootvader van vaderskant oorspronkelijk uit China. Zijn Chinese opa heette A Fong Tjon, maar moest van het Nederlandse koloniale bewind in Suriname een meer westerse naam kiezen. Hij maakte van A Fong ‘Alfons’, en plakte zijn volledige oude naam, op de Chinese schrijfwijze (Tjon, A Fong) er als achternaam aan vast. Zo werd hij Alfons Tjon A Fong.

Als presentator van het tv-programma Vergeten Helden noemde je jezelf simpelweg Jörgen Tjon. Waarom was dat?

‘O, mijn naam spellen gaat zo vaak fout, dus dat kan ik beter voorkomen. Het is gewoon gemakkelijker, en strikt genomen is ‘Tjon’ dus eigenlijk de familienaam. Jörgen wordt trouwens óók vaak verkeerd gespeld. Met een ‘u’, of als Jurjen. En soms noemen mensen me Rutger. Snap jij dat nou? Misschien ben ik wel meer een Rutger-type.’

Zijn opa begon een winkel in Suriname, leerde Nederlands en trouwde met een Creoolse vrouw. De dna-mix van zijn familie kent Portugees-Joodse, Creoolse, inheems-Surinaamse, Chinese en Duitse elementen. Zijn vader, die huisarts was in Suriname, werkte samen met een vroedvrouw die Jörgens oma zou worden. ‘Over haar zong rond dat ze een mooie dochter had. Die wilde mijn vader wel ontmoeten. Mijn moeder had eerst niet bijster veel interesse, maar hij heeft haar veroverd met zijn vioolspel, haha. Ik zeg altijd: de kunst heeft ze bij elkaar gebracht.’

Hoe kwamen je ouders in Oudenbosch terecht?

‘Mijn vader had al geneeskunde gestudeerd in Nijmegen. Als huisarts in Suriname ging hij in een korjaal, zo’n boot van een uitgeholde boomstam, op huisbezoek in afgelegen oorden. Voor zijn specialisatie tot internist ging hij terug naar Nederland, en hij kon zijn eigen praktijk beginnen in Oudenbosch. Thuis waren we super-Surinaams, en daarbuiten Brabants. Net als veel mensen van mijn generatie met een dubbele achtergrond heb ik zo goed leren ‘codeswitchen’: ik kan me makkelijk aanpassen aan steeds een andere omgeving. Ik ken er helaas geen goede Nederlandse term voor.’

Kameleontisch?

‘Nee, dat vind ik te negatief, dat suggereert dat ik geen eigen identiteit heb. Maar het is wel een overlevingsmechanisme; ik heb al vroeg geleerd een omgeving te observeren, te analyseren en mezelf ertoe te verhouden. Nu is het een voordeel, omdat ik me gemakkelijk in verschillende werelden begeef, in Amsterdam-Centrum of Zuidoost, in de kunst- of de cabaretwereld, in Brabant of Suriname.’

Toen Tjon A Fong 5 jaar was, overleed zijn vader aan kanker. Een paar jaar later verhuisde zijn moeder het gezin naar Utrecht. ‘Ik stemde in, onder één voorwaarde’, glimlacht hij, ‘dat ik bij het toneel mocht.’ Dat mocht, en zo debuteerde hij als 8-jarige in de voorstelling Tot morgen van Liselore Gerritsen en Henk van Ulsen. ‘Het moment dat ik één voet op het toneel zette, dat gevoel kan ik nog altijd terughalen, wist ik: dit wil ik altijd.’

Na de middelbare school volgde hij de vooropleiding theater bij De Nieuw Amsterdam (DNA). ‘Een jaar lang, zes dagen per week. Daar leerde ik: als je het wilt maken in het theater, moet je de discipline hebben van een soldaat, en de toewijding van een monnik.’ Omdat binnen zijn Surinaamse gemeenschap theater vooral gold als ‘leuke hobby’, koos hij eerst voor een studie Engels, die hij uiteindelijk toch verruilde voor de Amsterdamse Toneelschool. Later volgden nog een curatorenopleiding aan de Universiteit van Salzburg en een masteropleiding aan de Royal Central School of Speech and Drama in Londen, waar hij ook een tijdje docent was. ‘In mijn tijd was het nog niet ‘Royal’. Dat kwam pas toen ik weg was.’

Ben jij in het denken over maatschappelijke verandering en diversiteit geïnspireerd door het Angelsaksische debat?

Begeesterd: ‘Absoluut. Het gesprek daar heeft me sterk doordrongen van hoe systemen werken, en het belang van taal daarin. Het heeft me doen inzien dat je de keuze hebt of je bepaalde systemen en narratieven steeds herhaalt, en daarmee bevestigt, of dat je laat zien dat het ook anders kan.’

Dat klinkt allemaal nogal theoretisch en abstract.

‘Concreet voorbeeld. Jij vroeg me om namen van mensen die je kon bellen over mij. Op mijn eerste lijstje stonden allemaal namen van mannelijke collega’s. Dan denk ik: laat ik dat mechanisme nou eens doorbreken en alleen vrouwen noemen.’

Dus zelfs als het over jou persoonlijk gaat, maak je het politiek?

Vrolijk: ‘Maar alles is politiek! Ik vind dat je je bewust moet zijn van heersende patronen en verhoudingen en je eigen rol daarin. Vervolgens kan ik kiezen: hou ik het mechanisme in stand waarin mannen altijd andere mannen legitimeren, of doe ik het anders?

‘Zo kun je ook nadenken over het gebruik van bepaalde woorden. Ik ben niet voor censuur, absoluut niet, maar van bepaalde termen kun je je afvragen of je ze nog moet gebruiken, of ze nog wel van deze tijd zijn.’

Gevraagd naar een voorbeeld noemt hij de term ‘Gouden Eeuw’. Bij het maken van de expositie Hollandse meesters her-zien besloten hij en het curatorenteam van het Amsterdam Museum die term niet meer te gebruiken als synoniem voor de 17de eeuw. Een besluit dat het museum op veel woede én bijval kwam te staan. Wereldwijd: ze er haalden er zelfs de New York Times mee.

Het n-woord, ook zoiets. ‘Ik zie niet in waarom je dat nog zou willen gebruiken.’

Dat woord kwam in 2018 nog wel voor in jouw voorstelling Martin Luther King.

‘Omdat het klopte in de historische setting. Plus: ik gebruikte het met een artistiek doel; ik wilde het binnen de kunst benoemen en bevragen. Maar daarover heb ik ook felle discussies gehad met collega’s van kleur die zeggen: je moet dat gewoon nóóit meer gebruiken.

‘Ik zou daarin nu misschien een andere keuze maken. Omdat ik me bewuster ben van het platform dat ik heb en ervoor kies om bepaalde systemen niet te bevestigen. Met het gebruiken van het n-woord bevestig je een racistisch en kwalijk systeem.’

Ik begrijp dat dat woord niet meer kan, en dat taal verandert, natuurlijk. Aan de andere kant lijken we soms in voorzichtigheid een beetje door te slaan. Word jij niet af en toe moe van dat voortdurend hyperbewust en behoedzaam formuleren?

‘Soms word ik er een beetje rebels van, ja. En ik doe het ook heus niet altijd goed, ik ben geen heilige. Mensen die mij goed kennen weten dat ik soms best zwarte humor heb. En ik denk dat iedereen wel herkent dat je onder elkaar, in de privésfeer, soms andere grappen maakt dan daarbuiten. Foute grappen. Ik ook.’

Zoals wat?

‘Mijn Britse klasgenoten heb ik ooit een keer enorm op de kast gejaagd door mezelf... (gebruikt een denigrerende term voor mensen van Zuid-Aziatische komaf)... te noemen. Maar dat woord moet je echt niet opschrijven in de krant.’

Waarom niet?

‘Omdat het een heel naar scheldwoord is, dat is voortgekomen uit een pijnlijke koloniale geschiedenis en een ongelijke machtsverhouding. Ik zei het alleen maar om te laten zien dat je gevoelige kwesties onderling ook met humor en zelfspot kan benaderen.’

Wel onderling, maar niet in de krant.

‘Nee.’

Wat is het verschil?

‘Mijn vrienden kennen mij, die weten hoe zoiets bedoeld is en snappen die grap binnen de context. Zonder die context blijft alleen maar een grove belediging over. Zoiets zwart op wit in de krant afdrukken is echt heel kwetsend voor veel mensen. Als ik dat hier herhaal, herhaal ik een ongewenst narratief, terwijl ik dat juist wil veranderen, snap je? Er is een verschil tussen wat je zegt in de publieke ruimte en privé.’

En op het podium? Humor, comedy en satire drijven vaak op herkenbare uitvergrotingen, op karikaturen en stereotypen. De homograp, de dommeblondjesgrap…

‘Ja, maar wie de grap maakt, hoe en waarom, maakt alle verschil. Als het alleen maar bedoeld is om een stereotype te bevestigen en verder niks, dan denk ik: mwah. Maar als het is om iets te bevragen of aan de kaak te stellen, dan vind ik dat het kan.’

Soms is dat verschil niet meteen duidelijk, of blijft het in het midden, zoals bij de voorstelling Situatie gewijzigd van Theo Maassen. Nam Maassen het in die show nou op voor de boze witte man, of maakte hij hem belachelijk?

‘Ja, die verwarring zag je terug bij verschillende soorten bezoekers. Sommigen wilden lekker weer eens kunnen lachen om foute grappen, anderen dachten dat juist die behoefte werd bekritiseerd. Maar die ambiguïteit maakt het ook spannend. Is De luizenmoeder politiek incorrect, of stelt die tv-serie politiek incorrecte humor juist aan de kaak?

‘Wat dat betreft is dit toch een superinteressante tijd? Laten we nou niet doen alsof we alleen nog maar politiek correcte kunst kunnen maken. Nee, cabaret moet dat spanningsveld juist altijd blijven opzoeken.’

Gaan humor en activisme moeilijk samen?

Verbaasd: ‘Nee toch? Nee, totaal niet. Er zijn volop activistische cabaretiers en comedians. Youp had vroeger grote invloed op het maatschappelijke debat, Freek de Jonge idem. Neem Neerlands Hoop en hun actie ‘Bloed aan de paal’ in 1978, tegen het WK in Argentinië: de Nederlandse cabarettraditie is diep geworteld in activisme en maatschappelijk engagement. En tegenwoordig heb je mensen als Hannah Gadsby, die het podium ook weer gebruiken om misstanden aan te kaarten.’

Moet de directeur van de Kleine Komedie zelf eigenlijk grappig zijn?

(Lacht). ‘O jee, even denken. Eh... nee. Nee, volgens mij hoeft dat niet. De directeur is geen cabaretier en dat is ook helemaal niet zijn taak.’

En ben jij grappig?

‘Hahaha. Ehm. Ik vind het altijd gevaarlijk als mensen zichzelf grappig noemen, dus dat durf ik echt niet over mezelf te zeggen. Maar hopelijk vinden anderen dat wel. Een beetje.’

JÖRGEN TJON A FONG 12 september 1974 Geboren in Rotterdam. 1999 Studeert af aan de Amsterdamse Toneelschool. 2001-2021 Artistiek leider Urban Myth. Succesvolle voorstellingen waren onder meer Kid Dynamite (2013), ELLA! (2016), We hadden liefde We hadden Wapens (2017). 2004 Urban Myth wordt huisgezelschap bij de Amsterdamse Stadsschouwburg. 2010-2018 Adviseur en programmeur diversiteitsbeleid Stadsschouwburg Amsterdam. 2017 Eerste expositie bij het Amsterdam Museum: Ferdinand Bol & Govert Flinck, Rembrandt’s Meesterleerlingen. 2019 Gouden Krekel voor indrukwekkendste jeugdtheaterproductie voor Martin Luther King (2018). 2019 Curator bij expositie Hollandse Meesters Her-Zien, van het Amsterdam Museum in samenwerking met de Hermitage. 2021-nu Directeur van De Kleine Komedie. 2022 Presentator Vergeten Helden bij Omroep Max en jurylid Ik ga stuk bij BNNVARA. Jörgen Tjon A Fong is alleenstaand en vader van drie kinderen. Hij woont in Amsterdam.