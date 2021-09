De gratis bioscoopbezoeken waren mijn ouders in de schoot geworpen. Door mij. Graag gedaan

James Bond met de gratis paplepel.

Toen ik 6 was, ging ik op zwemles. Meteen begon ik te netwerken. ‘Mijn vader heeft een baard’, zei ik tegen het jongetje naast me. We stonden tot aan onze navel in het water, in onze handen zo’n domme gele drijfplank. ‘Mijn vader heeft drie bioscopen’, luidde het antwoord.

Tiens, tiens, dacht ik.

Diezelfde week ging ik bij het jongetje spelen. Ik zorgde ervoor dat mijn moeder aan de praat raakte met zijn moeder, zodat ze vriendinnen konden worden. Dit deden ze. Goed werk dus van mijn moeder.Nu was mijn vader aan zet, met zijn baard of anderszins. Je doet het samen. En mooi zeg, ook de vaders werden vrienden.

Dat van de drie bioscopen bleek waar. De vader had de Scala in handen, en Scene 1 en Scene 2. Alleen de City was van iemand anders. Niet heel erg, we bezaten driekwart van Venlo. Meer kon ik niet doen. Tijd om het zwemvriendje af te stoten, het boterde niet, we sloten het spelen altijd vechtend af.

De eerste gratis film was Moonraker. Ik zie mijn ouders nog wegrijden, in hun besteleend, mij en mijn broertjes achterlatend, omdat we nog te klein waren voor James Bond. Voor mijn broertjes vond ik dit niet lullig, iets anders dan lui toekijken hadden ze niet gedaan, de bioscopen waren hun in de schoot geworpen. Door mij. Graag gedaan. (Al een week later zaten we bij Herbie Goes Bananas, gratis, mooie film over een pratende Volkswagen Kever. Wederom geen dank.)

De volgende ochtend vertelden mijn ouders over Moonraker, er kwam een schurk in voor met ijzeren tanden die de raket van James Bond had opgegeten. Zoiets. Ik heb Moonraker later nooit gezien, meer weet ik er niet van. ‘En weet je wie James Bond was?’, vroeg mijn vader.

Geen idee, ik was 6. Ik kon nog niet eens zwemmen.

‘Ivanhoe’, zei mijn vader. Nooit zou ik weer 6 willen zijn, je weet zo weinig, je moet het allemaal zelf maar zien rond te breien. Ivanhoe was een ridder op een paard, we keken er iedere week ademloos naar, en nu had Ivanhoe een raket? Niemand die me uitlegde wie Roger Moore was, wie Sir Walter Scott was, wie Ian Fleming was. Het was zo kut allemaal.

(Later ervoer ik het zuivere tegenovergestelde, te veel uitleg. Ook niet wat je wilt. We zaten met de jaarclub naar The Spy Who Loved Me te kijken, op de Belg, en Reijmerink had hem natuurlijk weer heel vaak gezien. Neem van mij aan, iedere jaarclub heeft een g’noot die alle Bondfilms uit zijn hoofd kent. ‘Wat denken jullie’, vroeg hij om de haverklap op zeurderige toon, ‘staat er achter die deur een grote dikke Chinees met een bijl? Hèhèhè.’ En ja hoor, twee tellen later sprong vanachter bedoelde deur een grote dikke Chinees tevoorschijn, uitgerust met een bijl. En zo de hele film lang. In feite knap.)

Bambi, drie keer Jungle Boek, waarvan een keer met mijn kinderfeestje, Ghostbusters, De lift, alle Herbies, De reddertjes, Octopussy, Purple Rain – ga zo maar door, gratis. Dankzij mij. Graag gedaan, gezin. Ze zullen begrijpen dat ik er nu, decennia later, een column uit sleep. Eindelijk cashen.

Aan alles kwam zoals altijd een einde. A View to a Kill zagen we nog gratis, toen gingen de bioscoopvader en de moeder scheiden. De vader verdween uit beeld, figuurlijk, maar ook letterlijk, qua mooiste cadeau in het donker. (Hij verdween uit het witte doek. Krom, maar knap bedacht. Staan laten.) De moeder, nog altijd bevriend met de mijne, hertrouwde met een man zonder bioscopen.