De ‘grappigste man op Instagram’ maakte de parodie waar iedereen aan toe was

Het is altijd maar de vraag wie je aan de telefoon krijgt als je Merijn Scholten (38) probeert te bellen. Rick Nieman, Ronald Waterreus, Gijs Groenteman, de cryptokenner die je wil bijpraten over passief inkomen, de contemplatieve influencer met drugskater of wellicht Paul, van de organisatie Betaald Voetbal, die ongelooflijk trots is dat hij kan melden dat er vanaf heden gebruikgemaakt zal worden van een dickpicprotocol.

In dit geval is het gewoon Scholten zelf, en dus niet een van de typetjes waarmee hij op sociale media furore maakt. (Micha Wertheim noemde hem eens ‘de grappigste man op Instagram’). De comedian is verheugd. De zon schijnt, de lente dient zich volop aan en hij is afgelopen week begonnen met de try-outs voor zijn voorstelling Solo – zijn eerste solovoorstelling, zoals de naam enigszins doet vermoeden. Waar hij voorheen met De Partizanen altijd getweeën op het podium stond, doet hij dat nu voor het eerst alleen. Dat is – ‘ja, heel cliché’ – heel spannend, maar ook erg leuk. Hij kan en wil nog niet te veel verklappen wat zijn programma behelst, maar ‘de influencer’ zal in ieder geval zijn opdringerige opwachting maken.

Verder staat de wereld natuurlijk in brand. Een tijd lang volgde Scholten het nieuws over de oorlog in Oekraïne op de voet. Het nam zijn dagen in beslag, net als zijn hoofd. Hoewel het natuurlijk in geen verhouding stond tot het daadwerkelijke leed, merkte Scholten dat het doomscrollen ten koste ging van zijn concentratie en ook het vermogen zijn werk fatsoenlijk te doen. Uiteindelijk zette hij dat ongemak om in de vorm van een video op zijn Instagram, waarin voornoemde influencer aankondigt ‘een bijdrage’ te leveren door al zijn socialemediakanalen een paar uur ‘op zwart’ te zetten – want ‘drastic times need drastic measures’. Het leek haast terloops gemaakt, maar was in alles een volmaakte parodie, op het smalle snijvlak van ergerniswekkende tijdgeest en wrange actualiteit, uitgevoerd op precies de juiste toon. Een filmpje waar niemand om durfde te vragen, maar iedereen wel aan toe was. Toch?

Scholten lacht wat ongemakkelijk. ‘Nou ja. Mooi.’