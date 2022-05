De gigantische baseballpet van Kylie Jenner en de minichipolata van Peter Andre

Kylie Jenner in het Metropolitan Museum of Art in New York, mei 2022. Beeld Patrick McMullan via Getty Image

Cultuur

Uw sterrenkijker zat nog met een onbeantwoorde vraag in haar hoofd van vorige week, toen een stijlinfluencer op Instagram had geschreven dat Kylie Jenner zich bij het Met Gala een andere cultuur had toegeëigend. Jenner droeg naar het feest een jurk die in alles exact op een trouwjurk leek, en een gigantische witte baseballpet . Hoe hard uw sterrenkijker ook op de foto studeerde, ze kon niet deduceren welke cultuur Jenner zich hiermee toe-eigende, behalve de niet al te goed geklede.

Maar deze week kwam in het nieuws – via The Sun – dat Jenner volgens velen al een tijdje aan blackfishing doet. Blackfishing is: als wit persoon proberen je de zwarte cultuur toe te eigenen. Ze doet dit volgens haar critici onder andere door foto’s van zichzelf te plaatsen waarop ze aanzienlijk donkerder lijkt dan ze eigenlijk is. Ze gebruikt veel make-up en filters, en dan kom je een heel eind.

Foto’s van vroeger en nu, geleverd door The Sun, tonen inderdaad een groot verschil. Het deed uw sterrenkijker denken aan oude tijden, toen de hele wereld Michael Jackson ervan beschuldigde dat hij wit probeerde te worden, terwijl zijn huid dat door een ziekte vanzelf deed.

Jenner lijkt het bewuster te doen. Misschien vindt ze het mooi. Mag dat? Of niet?

Uw sterrenkijker voelt zich niet geleerd genoeg om zich daarover uit te spreken. Misschien kan iemand als Joris Luyendijk zich hier over een paar jaar in een boek over buigen.

Peter Andre. Beeld Dave J Hogan/Getty Images

Eikel

Het was sowieso de week van de beschuldigingen over uiterlijk: Rebekah Vardy, een ex van Peter Andre, de immer zongebruinde Dries Roelvink-achtige zanger en presentator, sprak in de rechtszaak tussen haarzelf en voetbalvrouw Coleen Rooney. Daar vertelde ze dat ze Andre’s piemel ooit had vergeleken met een klein worstje – een minichipolata. En dat ze daar nu spijt van had. Dat van de spijt werd niet zo opgepikt door de Britse pers, dat van de minichipolata des te meer. Het werd, in hun woorden, de ‘minichipolatapenisruzie’.

De Britse boulevardkranten stonden vol met nieuws over de aantijgingen jegens de ‘manhood’ van Andre, zoals Engelsen het geslacht van een man zo mooi omschrijven. En Andre sloeg terug.

Op Instagram schreef hij hoe ‘iedereen had gezien’, dat ‘een eikel in de jungle kan veranderen in een eik’. Andre doelde op een expliciete scène, opgenomen in de jungle, van het populaire realityprogramma I’m a Celebrity… Get Me Out of Here, waar hij in zat. De rest van de analogie is duidelijk. Andre heeft een geslacht met de maatvoering van een eikel, die op gezette tijden verandert in een eik.

Verfrissend dat Andre toegeeft dat zijn manhood in ruststand piepklein is. Fans waren overigens eerder al met een heftige verdediging over Andre’s maatvoering gekomen: zijn ex-vrouw Jordan, wisten zij te vertellen, had zijn geslacht in een interview ooit vergeleken met een ‘afstandsbediening van Sky+’.

Zó!