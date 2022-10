De gemetamaterialiseerde toekomst is nabij

Slimme speakers, las ik in NRC Handelsblad, zijn niet slim genoeg. Door achtergrondgeluid herkennen ze vaak je stemgeluid niet. Zelf ben ik volmaakt tevreden met twee oliedomme speakers, maar dat maakte me niet minder gretig om te begrijpen hoe de wetenschap dit probleem had getackeld.

Het antwoord: dankzij ‘metamateriaal’, een begrip dat blijkbaar bekend werd verondersteld en verder niet werd uitgelegd, zodat mijn alfabrein duiding begon te zoeken in het voorzetsel ‘meta’. Betekenissen als ‘te midden van’, ‘tussen’ en ‘na’ hielpen me niet verder. Het kan ook ‘in relatie tot’ of ‘over’ betekenen. Metakennis, bijvoorbeeld, is kennis over het fenomeen kennis. Hier explodeerde mijn hoofd bij de gedachte aan materiaal in relatie tot het fenomeen materiaal.

Toch komt hij eraan, de gemetamaterialiseerde toekomst, waarin je volgens de onderzoekers ‘tijdens het afwassen met stromend water in de keuken naar de slimme speaker in de eetkamer kunt schreeuwen voor wat kindermuziek om je huilende baby te kalmeren’. Klinkt dat niet hartverwarmend?