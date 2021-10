De gekko’s van Sander krijgen om de twee weken hun fruit. Nou, dan worden ze loco

Sander Bauer (32), Uithoorn

Sander staat op het punt zijn phelsuma-gekko’s in het terrarium boven de computer hun tweewekelijkse fruitpapje te geven. ‘Gaan ze helemaal loco op hoor. Ik heb altijd gehouden van alles dat kruipt. Als ik met mijn opa naar de kinderboerderij ging, was ik doodsbang voor de kalkoenen, maar ik zat wel de hele tijd in de slootjes te poeren. Ik vind een salamander of een kikker gewoon veel interessanter dan een schaap.’

Dus heeft hij nu een bescheiden collectie terraria met tropische miniwerelden opgekweekt met gekko’s, miljoenpoten, een noni (een vrucht die naar rottende kaas ruikt) en één bijengifkikker, het instapmodel in kikkerland. Dat laatste is ook een ­running gag bij zijn gifkikkervereniging Dendrobatidae Nederland, de vereniging met een warm hart voor koudbloedigen: dat dé secretaris van de vereniging maar één kikker heeft. Maar daar gaat het niet om in de terrariumkunde. ‘Ik ben veel bezig met dierethiek en hoe wij voor dieren zorgen. De mens heeft katten en honden met kruisingen aangepast aan de huiselijke omgeving, maar bij ons werkt het precies andersom, wij richten de omgeving in op het dier. Dus als ik voor mijn gevoel geen ruimte genoeg heb om een dier een plek te geven waar hij soorteigen gedrag kan vertonen, dan ben ik liever bezig met het behoud van ons gifkikkerreservaat in Colombia.’