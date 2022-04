De gebiedende wijs vermijden, werkt dat?

Op een smalle, drukke stoep in mijn buurt stonden opeens icoontjes van een oude dame achter een rollator, met de tekst: ‘Ik kan erlangs. Dank’. Op een bord bij de ingang van een park las ik: ‘De meeste mensen in dit park gooien hun afval in de bak of nemen het mee naar huis’.

Wordt het een trend, om zo angstvallig de gebiedende wijs te vermijden? Ik hoop het niet. Neem je die zinnen letterlijk, dan zijn de problemen eigenlijk al opgelost of gewoon niet zo nijpend. Neem je ze zoals ze bedoeld zijn, dan klinkt dat oude dametje nogal passief agressief. ‘Nee hoor, ik kan er wel langs’, hoor je haar bitsen, terwijl je toch netjes aan de kant ging. Ook voel je in je rug ineens de hooghartige blikken van die ‘meeste mensen’ in dat park.

Intussen: zou er iemand zijn die aanstoot neemt aan het gebod ‘ruim je troep op’ of ‘kegel geen oude dametjes omver’?