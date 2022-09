De Franse vaklui mompelen van ‘oh la la’ en ‘c’est pas possible’

De verkoop van ons Franse huis is bijna rond als zich toch nog een ramp aandient. Ik leef met de stelregel: als het leven je citroenen geeft, dan maak je limonade. Maar wat als het leven je verrast met een verstopte afvoer, een overstromende septic tank en een stinkend waterballet in de keuken?

Een bataljon Franse vaklui komt de ramp bestrijden. Ze hoeven geen koffie en ook geen praatje. Eigenlijk willen ze dat je rustig de krant gaat lezen, maar zo ben ik nu eenmaal niet gebakken. Ik zie ze tot aan hun middel verdwijnen in de tank en de keukenkastjes, waar ze mompelen van ‘oh la la’ en ‘c’est pas possible’. Daarna gaan ze langdurig bellen.

Terwijl ik in het woordenboek zoek naar de vertaling van ‘zwanenhals’ en ‘waterpomptang’, daagt het besef dat uit deze citroen geen limonade te persen valt. Niets is moeilijker dan te berusten in je eigen volmaakte nutteloosheid.