Foto Berto Martinez

1. Hij moet de opvang van migranten in goede banen leiden

De politie in Parijs ontruimde woensdag op aandringen van minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb een tentenkamp waar meer dan 1.500 migranten verbleven. Het tekent zijn daadkracht bij het aanpakken van de migratieproblematiek. Eerder al nam hij het besluit om het migrantenkamp bij Calais te ontruimen. Het kwam hem op felle kritiek te staan. ‘Vastberadenheid zonder mededogen’, kopte de linkse krant Libération.

2. Hij ligt regelmatig in de clinch met zijn linkse broeders

Collomb was in 1969 een van de oprichters van de Parti Socialiste. Sinds het begin van zijn ministerschap krijgt hij vooral kritiek van links. Een week geleden noemde hij demonstranten die tegen Macron te hoop liepen nog ‘medeplichtig aan vandalisme’. In werkelijkheid was slechts een klein deel van de demonstranten bij vernielingen betrokken.

3. Hij is een vertrouweling van Emmanuel Macron

Collomb was een van de eerste bekende linkse politici die zich achter de kandidatuur van Emmanuel Macron schaarde. Volgens ingewijden speelde hij een belangrijke rol in de totstandkoming van En Marche. Toen Macrons beweging nog in de kinderschoenen stond, organiseerde Collomb een aantal bijeenkomsten in ‘zijn’ Lyon. Collombs thuisstad zou uitgroeien tot de bakermat van En Marche. Collomb zelf werd met zijn decennialange politieke ervaring een waardevolle consigliere van Macron, die hem na zijn verkiezing benoemde tot minister van Binnenlandse Zaken en vice-premier.

4. Hij is een levend voorbeeld van het verheffingsideaal



In tegenstelling tot veel vooraanstaande Franse politici, is Collomb van bescheiden komaf. Hij werd geboren als zoon van een schoonmaakster en een metaalbewerker. Zijn vader was actief lid van vakbondskoepel CGT. Gérard Collomb studeerde klassieke letteren en specialiseerde zich later in het werk van de Franse filosoof Saint-Simon, een utopische socialist. Na een loopbaan als leraar klassieke talen werd hij gemeenteraadslid in Lyon. Vanaf dat moment werkte hij zich omhoog in de Franse politiek.

5. Hij was zestien jaar burgemeester van Lyon

Van 2001 tot 2017 was Collomb burgemeester van Lyon. In de derde stad van Frankrijk was hij verantwoordelijk voor een grondige stadsvernieuwing. Zo liet hij de kades van de Rhône opknappen, en werd onder zijn bewind een video-surveillancesysteem ontwikkeld. Collombs bekendste wapenfeit is vermoedelijk de introductie van Vélo’v, een grootschalig deelfietsenproject. Dat systeem, waarbij gebruikers met hun creditcard een fiets kunnen huren en op tal van plekken kunnen terugzetten, is nadien in veel andere steden gekopieerd.