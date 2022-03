De Franse kindertjes namen op zeer Franse wijze afscheid. Kushandjes. Luchtkusjes. Kokette wuifjes.

Ik ging er even tussenuit met mijn jongste zus, die zwanger is, dus geen geslemp of gebras, maar alles in het nette. De zon scheen. We reden wat rond door Noord-Frankrijk en belandden in Reims. Daar staat een enorme kerk. ‘Hij is heel groot’, constateerden we schaapachtig. ‘En heel oud. En heel Gotisch.’ Dat was hij. (Ik kon me herinneren dat ik als kind doodsbang was geweest voor die kerk, maar ja, ik was als kind voor zowat alles doodsbang.)

We hadden een appartement gehuurd dat een soort paleisje bleek te zijn. Een paleisje voor mensen die prijs stellen op een bed met 34 verschillende zinloze mauve, lila, en crèmekleurige kussentjes. En porseleinen schaaltjes in de vorm van letters die samen het woord ‘APÉRO’ (borrel) vormen. En een badkamer voorzien van een achtpersoons bubbelbad vol onduidelijke hulpstukken.

De uitbater, een iele man met een gemaakt lachje en een Marco Borsatosjaal, nam er de tijd voor om alles zeer nauwgezet uit te leggen, handenwringend van angst dat wij met onze lompe Hollandse poten iets kapot zouden maken. Hij begon elke zin met ‘Ik hou er zelf van om...’ en dan kwam waar hij zelf van hield. Een slap muziekje opzetten in de badkamer. De verlichting met een afstandsbedieninkje veranderen van mintgroen naar zalmroze of pauwblauw. Het elektrische haardje aanfloepen als het frisjes was.

Ook hield hij ervan om de koffiemachine met de uiterste omzichtigheid te bedienen, het haardje vooral niet te hard te zetten en niet te struikelen over het grillig vormgegeven, zeemlederen kleed. Zijn betoog duurde erg lang, zeker voor mensen die niet van plan zijn in een bubbelbad bij een nephaard naar muzak te luisteren of over een kleed te struikelen bij paars licht, maar gewoon willen slapen.

De volgende ochtend liep ik naar de bakker op de hoek. Ik passeerde een school waar juist de kindertjes binnenstroomden. Het waren allemaal zeer Franse kindertjes, die op zeer Franse wijze afscheid namen van hun zeer Franse moeders. Kushandjes. Luchtkusjes. Kokette wuifjes.

‘Bonne journée, maman!’, tsjilpte een kleuter (met zijscheidinkje). Ik vond het, zoals altijd, knap dat zo’n klein kind al zo mooi Frans spreekt. Maar de moeder schudde streng het hoofd en verbeterde zijn uitspraak. ‘Luister!’ zei ze, en articuleerde langzaam, met opgeheven wijsvinger: ‘Bonne. Journée. Maman.’

‘Bonne journée, maman!’, kraaide het ventje nog eens. Weer schudde de moeder het hoofd, nu duidelijk geïrriteerd, en bitste: ‘Bonne! Journée! Maman!’

‘Kutwijf’, zei ik hardop in het Nederlands. Dat was niet aardig, maar ik had groot gelijk. En trouwens: ze verstond me toch niet.